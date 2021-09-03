Kripto Para
Galatasaray, Türkiye’nin İlk NFT Koleksiyonunu Arz Ediyor !
Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca çeşitli koleksiyonlar yayınlayacağını duyurdu. Bu koleksiyonlarda kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan anlar ve kişiler konu edilecek. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonundan sonra sezon boyunca kulüp için önem arz eden tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.
Galatasaray Futbol Kulübü’nün tarihini ve elde ettiği başarıları vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupaları konu edinecek. Bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün hatıraları tekrardan anılacak ve aynı zamanda kulübe katkıda bulunulacak.
Galatasaray Futbol Kulübü, hayata geçireceği bu projeyi sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile duyurdu. Galatasaray, “Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu” projesini gerçekleştirmek için global ve alanında başarılı markalarla iş birliğine gitti. Bu markalardan biri NFT ve futbol konularında iddialı projelerle kendinden söz ettiren Shirtum. Shirtum, dünya çapında kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini ve değerli anlarını çeşitli görsel içeriklerle paylaşıp bunları dijital ortamda toplayan yeni bir NFT projesiyle gayet iddialı adımlar atan bir marka. Bir diğeri ise blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block. Bu işbirlikleriyle piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından piyasaya sürülecek ilk NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünya çapında da alanındaki ilklerden.
İlk olarak 1 Ekim’de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic olarak 3 bölümden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT’nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölümlere bağlı olarak içerikler çeşitlenecek. Her bir paket, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT’lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT’nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT’yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem eşsiz bir anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
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Kripto Para
SEC, Merkeziyetsiz Borsa Uniswap’ın Şirketi Uniswap Labs’i Radarına Aldı!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından (DEX) biri olan Uniswap’ın arkasındaki şirket Uniswap Labs’i radarına aldı. Bir rapora göre konuyu bilen kişiler, SEC’in Uniswap’ın arkasındaki girişimi araştırdığını ve kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koydu.
Wall Street Journal tarafından bildirildiğine göre SEC, merkeziyetsiz borsa olan Uniswap’ın arkasındaki geliştirici şirket Uniswap Labs’i incelemeye aldı ve şirket hakkında soruşturma başlattı. SEC çalışanlarının Uniswap’ın pazarlama ve yatırımcı hizmetleri hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi. Uniswap Labs sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kripto para piyasasını yöneten yasa ve yönetmeliklere uymaya ve herhangi bir soruşturmada onlara yardımcı olacak düzenleyicilere bilgi sağlamaya çalışacağız.”
Soruşturma şu anda çok erken bir aşamada. Bununla birlikte, soruşturma SEC’in çeşitli DeFi ekosistemini araştırmalarına yardımcı olmak için bir blockchain analitik firması ile bir anlaşma imzalamasının hemen ardından geldi. SEC başkanı Gary Gensler, geçmiş röportajlarında DeFi piyasasını düzenleme ihtiyacını yeniden gündeme getirmişti.
SEC Başkanı Gary Gensler, geçtiğimiz ay merkeziyetsiz finans projelerinin düzenlenebileceğini söylemişti. Gensler, tokenların veya benzer teşviklerle ödüllendiren DeFi projelerinin ne kadar merkeziyetsiz olsalar bile düzenlenebileceğini ifade etmişti. Bunlara ek olarak Gensler, bu DeFi platformlarının her ne kadar merkeziyetsiz olduklarını iddia etseler de, ödül olarak değerli tokenlar sundukları için SEC’in aşırı gözetimi altında kalabileceklerini söylemişti. Ayrıca Gensler; ETF, DeFi ve IDO veya ICO‘ların da düzenlenmelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.
Uniswap, günlük işlem hacminde 1 milyar doları aşan lider DEX platformu ve SEC’in en büyük DEX platformuna olan ilgisi, DeFi pazarına yönelik artan incelemeyi gösteriyor.
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Kripto Para
Solana, Dogecoin’i Geçerek En Büyük 7. Kripto Para Oldu
Solana, NFT ve DeFi platformlarının gücüyle yükselmeye devam ederek Dogecoin’i solladı. 7. sıraya yerleşen Solana’nın bir sonraki rakibi Ripple (XRP).
Solana blok zincirinin kendi kripto parası SOL, yükselişini sürdürüyor. Piyasadaki en iyi performans gösteren kripto paraların başını çeken SOL, son yaşadığı yükseliş ile toplam market hacminde Dogecoin’i geçerek 7. sıraya yerleşti.
Solana son haftalarda yaşadığı yükselişini sürdürüyor. Son 1 ayda %350 değer kazanan Solana, 1 ay önce 30 dolar seviyelerinde fiyatlanırken şu an 145 dolar seviyelerini görmüş durumda. Bu süreçte de sürekli olarak tarihi zirve rekorlarını tazeledi. Dün 100 dolar seviyelerine gerileyen SOL, sadece son 24 saatte %40 değer kazandı. Bitcoin’in mayıs ayında 30,000 dolar seviyelerine gerilediği büyük düşüşten sonra Solana da 20 dolar seviyelerine kadar düşmüştü.
Diğer yandan Dogecoin ise son zamanlardaki kararsız performansını sürdürüyor. 1 ay önceki durumuyla şu anki durumunu kıyasla Dogecoin, 20 cent seviyesinden 30 sent seviyesine çıkarak %50’lik bir artış göstermiş durumda. Dogecoin, 20 cent seviyelerinden hızlı bir artış yaşayarak 15 Ağustos tarihinde 35 cent seviyelerine gelmişti. Ancak akabinde yaşadığı düşüş ile tekrar geri çekilerek bugünki 30 cent seviyelerine geri döndü.
Dogecoin, yatırımcılarının yaşadığı güven problemleri sebebiyle hem yukarı hem de aşağı yönde fiyat hareketlerine oldukça açık durumda. Her ne kadar Elon Musk tarafından desteklenen ve sahiplenilen bir kripto para olsa da yatırımcıların, Dogecoin’in sağladığı katma değer ile ilgili kafalarında soru işaretleri bulunmakta. Yine de Dogecoin bu soru işaretlerini gidermek adına yeni bir geliştirici ekip ve ünlü isimlerden oluşan danışman takımı ile anlamını keşfetmek için yeni bir yolculuğa başladı. Dolayısıyla Dogecoin, yakın bir zaman içerisinde sağlam bir proje ve altyapıyla yatırımcıların karşısına çıkabilir. Yatırımcıların kafasındaki şaka coini, meme coin gibi ciddiyetsiz tanımlardan sıyrılarak kendisini önemli bir konuma getirebilir.
Solana, bir çok kişi tarafından Cardano’dan sonra Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülüyor. Ethereum şu anda akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve NFT koleksiyonları gibi kripto paraların sağladığı katma değerli konularda açık ara lider konumda. Yine de Solana, blok zincirinin Ethereum’dan daha iyi olduğunu savunarak Ethereum’un yerini alabilmek için hazır durumda olduğunu gösteriyor. Ancak Solana’nın bunu gerçekleştirebilmesi için önünde hala önemli bir yol var gibi gözüküyor. Bünyesindeki merkeziyetsiz finans platformlarını geliştirerek ve belki de NFT sanatçılarını platformlarına davet ederek kısa zamanda konumunu daha iyi konumlara getirebilir.
Solana’nın son zamanlardaki pozitif fiyat hareketi gelişen DeFi ve NFT aktivitelerine bağlanıyor. Yine de Solana’nın DeFi protokollerinde akıllı kontratlar aracılığıyla kilitlenmiş miktar 3.6 milyar dolar seviyesinde. Ethereum tabanlı DeFi protokollerinde ise 126 milyar dolar değerinde kilitlenmiş varlıklar bulunuyor.
Solana aynı zamanda benimsediği proof-of-stake (PoS) mekanizması ile Ethereum’a göre daha enerji verimliliği sağlayan bir altyapıya sahip. Ve ayrıca Ethereum’dan daha hızlı ve daha düşük komisyon ücretleriyle işlem gerçekleştirme kapasitesi sunuyor.
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Galatasaray, Türkiye’nin İlk NFT Koleksiyonunu Arz Ediyor !
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