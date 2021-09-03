Galatasaray, Türkiye’nin İlk NFT Koleksiyonunu Arz Ediyor !

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca çeşitli koleksiyonlar yayınlayacağını duyurdu. Bu koleksiyonlarda kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan anlar ve kişiler konu edilecek. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonundan sonra sezon boyunca kulüp için önem arz eden tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.

Galatasaray Futbol Kulübü’nün tarihini ve elde ettiği başarıları vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupaları konu edinecek. Bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün hatıraları tekrardan anılacak ve aynı zamanda kulübe katkıda bulunulacak.

Galatasaray Futbol Kulübü, hayata geçireceği bu projeyi sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile duyurdu. Galatasaray, “Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu” projesini gerçekleştirmek için global ve alanında başarılı markalarla iş birliğine gitti. Bu markalardan biri NFT ve futbol konularında iddialı projelerle kendinden söz ettiren Shirtum. Shirtum, dünya çapında kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini ve değerli anlarını çeşitli görsel içeriklerle paylaşıp bunları dijital ortamda toplayan yeni bir NFT projesiyle gayet iddialı adımlar atan bir marka. Bir diğeri ise blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block. Bu işbirlikleriyle piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından piyasaya sürülecek ilk NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünya çapında da alanındaki ilklerden.

İlk olarak 1 Ekim’de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic olarak 3 bölümden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT’nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölümlere bağlı olarak içerikler çeşitlenecek. Her bir paket, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT’lerin arz tarihleri ise şöyle:

Legendary: 1 Ekim 2021

Mythical: 8 Ekim 2021

Iconic: 15 Ekim 2021

Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT’nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT’yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem eşsiz bir anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.