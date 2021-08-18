Hollanda Merkez Bankası, Binance’a Uyarıda Bulundu

Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’a (DNB) göre Binance , Hollanda’da ilgili faaliyetlerini uygun lisansa sahip olmadan gerçekleştiriyor.

Banka bugün yayınladığı bir uyarıda , “Binance, gerekli resmi kayıt olmadan Hollanda’da kripto hizmetlerini gerçekleştiriyor” dedi.

Açıklamaya göre, yapılan kripto para ticareti, Hollanda’daki kara para aklama veya terörle mücadele finansmanı mevzuatına uygun gözükmüyor. Banka, “Bu, müşterilerin kara para aklama veya terörün finansmanına karışma riskini artırabilir” dedi. Ayrıca bu durum bir merkez bankasının veya finansal otoritenin Binance’i lisanssız faaliyet gösterdiği için ilk uyarması da değil.

Daha önce Japonya, Malezya, İtalya, İngiltere ve Cayman Adaları’da Binance’a uyarıda veya yaptırımda bulunmuştu.

Binance, DNB’nin duyurusunun ardından bir açıklama yaptı ;

“DNB’nin Hollanda’da bizimle ilgili yaptığı bildirimin farkındayız. Uyumluluk konusundaki çabalarımızı iki katına çıkarma sözünü vererek Binance’ın, gerekli kayıt için başvuruda bulunma sürecinde olduğunu bildirmek isteriz. Yakın gelecekte olumlu yollar katederek DNB ile yapıcı bir şekilde çalışacağımızı umut ediyoruz.” dedi Binance sözcüsü.

“Binance uyumluluğu çok ciddiye alıyor ve henüz DNB’ye resmi olarak kayıtlı olmasak da, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için araçları ve prosedürleri içeren sağlam bir programımız var. Kullanıcılarımızın çıkarlarının devam etmesinin Binance için kilit önemde olduğunu vurguluyoruz. Kesinlikle korunmalı,” diye ekledi sözcü.