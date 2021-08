Hollanda Merkez Bankası, Binance’a Uyarıda Bulundu

Spor ve eğlence endüstrisini blok zincir teknolojisine taşıyan önemli isimlerden biri olan Socios, önemli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ile bugüne kadar pek çok ortaklık kurmuş olan Socios, bu ortaklıklara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Socios, önemli NBA takımlarından biri olan Chicago Bulls ile ortaklık kurdu.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆One More Dance.

We are extremely proud to announce that 6 time champions @chicagobulls have joined the fam. pic.twitter.com/9mLiha9lx1

— Socios.com (@socios) August 18, 2021