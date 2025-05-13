Kuruluşundan bu yana 70 yılı aşkın süredir güvenliğin simgesi haline gelen Kale Kilit, bugün 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracatla, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde ve özellikle yakın coğrafyada güvenlik teknolojilerinin önde gelen firmalarından birisi konumunda. Akıllı kilit sistemlerinden çelik kapı ve kasalara, silindirlerden pencere ve kapı aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kale Kilit, fuar boyunca sunduğu çözümlerle hem ziyaretçilerin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin dikkatini çekti.

“Yeniden yapılaşan pazarlarda güvenliğe olan ihtiyaç her geçen gün artıyor”

Fuar sonrası değerlendirmede bulunan Kale Kilit Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı, bölgenin yeniden yapılanma süreci içinde ne kadar dinamik ve potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu bir kez daha gösterdi. Kale Kilit olarak, sadece ürünlerimizi sergilemekle kalmadık; güvenlik konusunda sunduğumuz ileri teknoloji çözümlerle, bu dönüşüm sürecine nasıl katkı sağlayabileceğimizi de ortaya koyduk. 70 yılı aşkın köklü geçmişimiz ve Ar-Ge’ye verdiğimiz önemle, sadece bugün için değil, geleceğin şehirleri için de güvenlik üretiyoruz.”

Türk firmaları fuarda güçlü şekilde temsil edildi

Suriye Yapı ve İnşaat Fuarı, Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün bölgedeki gücünü ve itibarını yansıtan önemli platformlardan biri oldu. Türk firmalarının yoğun katılım gösterdiği fuarda Kale Kilit’in yerli üretim gücünü, yenilikçi vizyonunu ve uluslararası müşterilerine sunduğu lojistik ve satış sonrası destek çözümleri de öne çıktı.

“Güvenliğin Evrensel Dili” Kale Kilit ile Suriye pazarında da konuşuluyor

Kale Kilit, önümüzdeki dönemde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında büyümeyi, bu pazarlardaki yeniden yapılaşma süreçlerine güvenlik odağında katkı sunmayı hedefliyor. Marka, küresel çapta büyüme stratejisinin bir parçası olarak, ihracat yaptığı pazarlarda fiziksel varlığını artırmayı ve daha yaygın müşteri ağı oluşturmayı planlıyor.