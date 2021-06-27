İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!

Kripto para piyasası çılgınlığının doruk yaptığı son dönemlerde ülkelerdeki düzenleyiciler de harekete geçmiş durumda. En son atak ise İngiltere’den geldi. İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ‘dan düzenlenmiş tüm faaliyetleri derhal durdurmasını istedi.

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İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ’a, firmanın yetkilendirmeye sahip olmadığını söyleyerek ülkedeki herhangi bir düzenlenmiş faaliyeti durdurmasını emretti. Mali Denetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada borsanın FCA’nın önceden yazılı izni olmadan düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtildi. Açıklama şu şekilde:

“FCA tarafından zorunlu tutulan şartlar nedeniyle, Binance Markets Limited’in şu anda FCA’nın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir düzenlenmiş faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Binance Group’taki başka hiçbir kuruluş, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş faaliyet yürütmek için herhangi bir Birleşik Krallık yetkilendirmesine, kaydına veya lisansına sahip değildir.

Yapılan açıklamada ayrıca genel olarak kripto paralara yapılan yatırımlarda da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

“Kripto varlıklara yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firma FCA tarafından yetkilendirilmemiştir. Bu, belirli kripto varlıklara yatırım yaparsanız, işler ters giderse Finansal Ombudsman Hizmetine veya Finansal Hizmetler Tazminat Planı ‘na erişiminiz olmayacağı anlamına gelir.”

FCA, Bitcoin veya Ethereum gibi kripto varlıkları düzenlemeseler de, belirli varlık türevlerini (vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri ve opsiyonlar gibi) ve ayrıca ‘menkul kıymetler’ olarak değerlendirdikleri kripto varlıkları düzenlediklerini belirtti.

Binance gibi dev şirketlere yönelik son baskıyla birlikte, FCA’nın kripto firmalarının operasyonlarında herhangi bir kaymaya tolerans göstermeyeceği açık.

FCA’nın Binance’in ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına rağmen, İngiliz vatandaşları hala diğer yargı bölgelerinde borsa hizmetlerine erişebilir. Binance, diğer küresel pazarlarda da büyük ters rüzgarlarla karşı karşıya. Geçen hafta, Japon düzenleyici Finans Hizmetleri Ajansı (FSA), Binance’i yetkisiz kripto ticareti yapma konusunda uyarmıştı.