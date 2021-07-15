İtalya Binance ’a karşı uyarı verdi! Binance küresel gücünü kaybeder mi?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a karşı bir tür uyarı yayınlayan düzenleyiciler listesine bir ülke daha eklendi. İtalya, Binance ’a karşı uyarı veren 7. ülke oldu. Kripto para borsasının düzenleyici sorunları sona erecekmiş gibi görünmüyor.

İtalya ‘nın menkul kıymetler düzenleyici gözlemcisi CONSOB, Binance ‘a karşı bir uyarı yayınlayan yedinci düzenleyici oldu. Düzenleyici gözlemci, Binance Group şirketlerinin ülkede herhangi bir yatırım hizmeti sunmaya yetkili olmadığını söyledi. Bir Binance sözcüsü ise “Bunun Binance.com’da sağlanan hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi yok” ifadelerini kullandı.

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CONSOB, Binance’ın ülkede faaliyet göstermesine izin verilmediğini söyleyerek borsaya karşı bir uyarı yayınlayan 7. devlet kurumu. Kurum, yatırımcılara bu tür bir çevrimiçi değişim platformu aracılığıyla işlem ve yatırım yapmadan önce, yasaların etki alanına girdiğinden emin olmaları ve gerekli özenli araştırmaları yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

“Consob, tasarruf sahiplerini, ‘Binance Group’ şirketlerinin, www.binance.com web sitesi aracılığıyla bile İtalya’da yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sağlamaya yetkili olmadığı konusunda uyarıyor. www.binance.com web sitesindeki, ‘türevler’ ve ‘Hisse Senedi Token’ları’ için de aynı durum geçerlidir. Kamuoyu bu şartlara dikkat etmelidir. Tasarruf sahiplerini yatırım seçimlerini bilinçli olarak yapmaya çağırıyoruz. Yatırılan paraların hepsinin kaybedildiği durumlar yaşanabilir, öngörülemeyen riskler alınmış olabilir ya da siber saldırılar sonucunda IT altyapısı hedef alınabilir”

Binance CEO‘su CZ, geçtiğimiz haftalarda borsaya yönelik artan regülasyonların ve baskıların kripto para dünyası için olumlu olduğunu düşündüğünü belirterek şunları söylemişti:

“Daha fazla regülasyon, daha fazla olumlu işaret demektir. İnsanların kripto para dünyasında gelişlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.”

Binance kripto para borsası son zamanlarda düzenleyiciler tarafından ciddi şekilde baskılara maruz kalıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya hizmet veren borsa, 7 farklı ülkeden gelen düzenleyici baskısı ile genişleme konusunda yavaşlamaya mecbur kalıyor.

Japonya’nın FSA’sı, dünyanın önde gelen borsasına karşı uyumluluk uyarısı veren ilk şirket oldu ve onu Cayman Adaları, Kanada, İngiltere, Singapur ve Tayland izledi. İngiltere’nin FCA’sı, Binance’in ülkede faaliyet gösterme yetkisi olmadığı için yatırımcıları ve şirketleri Binance’den uzak durmaları konusunda uyardı. Thai SEC, lisanssız faaliyet gösteren borsaya karşı bir cezai hak ihlali davası başlattı.