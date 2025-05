S22 Ultra One UI 8 güncellemesi ile ilgili beklenen hamle geldi. Samsung’un popüler amiral gemisi Samsung Galaxy S22 Ultra, Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemiyle birlikte Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Bu sızıntı, Samsung’un S22 Ultra modeli için büyük yazılım güncellemesini test etmeye başladığını açıkça gösteriyor. Peki S22 Ultra One UI 8 skoru nasıl? İşte One UI 8 performansı.

Galaxy S22 Ultra Android 16 ile Geekbench’te görüldü! S22 Ultra One UI 8 performansı nasıl?

13 Mayıs 2025 tarihinde yüklenen S22 Ultra One UI 8 Geekbench sonucu, yazılımın test sürecinde olduğuna işaret ediyor. Geekbench sonuçlarına göre Galaxy S22 Ultra, tek çekirdekli testte 1581 puan, çok çekirdekli testte ise 3680 puan almayı başardı.

Bu skorlar, cihazın hala amiral gemisi seviyesinde güçlü bir performans sunduğunu gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 1 tabanlı cihazın bu skorlarla, güncel yazılımla birlikte daha stabil ve verimli çalıştığını söylemek mümkün. Skorlarda ufak bir azalma olduğu da söylenebilr, cihaz önceki yazılım sürümlerinde biraz daha yüksek skorlar alabiliyordu, ama şu anda yazılımın geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.

İşlemci mimarisi kısmında ARMv8 yapısı korunurken, cihaz 1+3+4 çekirdek konfigürasyonu ile çalışıyor. Bu, 1 adet 3.00 GHz yüksek performans çekirdeği, 3 adet 2.50 GHz performans çekirdeği ve 4 adet 1.79 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşan klasik sekiz çekirdekli yapıyı işaret ediyor. Cihazda 7.05 GB RAM (8 GB fiziksel RAM) bulunduğunu da söyleyelim.

S22 Ultra Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle birlikte artık daha fazla yapay zekâ entegrasyonu, güncellenmiş sistem animasyonları ve uygulama optimizasyonları sunacak. Özellikle kamera uygulamasında yapay zekâ destekli düzenleme araçlarının sisteme entegre edileceği bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 8 çıkış tarihi Google tarafından açıklandı!

Henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da bu benchmark verisi, Samsung’un yazılımı kısa süre içerisinde genel kullanıma açabileceğinin sinyallerini veriyor. One UI 8’in kararlı sürümünün 2025 yaz aylarında Galaxy S22 serisine sunulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 kamera güncellemesi yolda! S25 Haziran güncellemesi neler getirecek?

Peki siz Galaxy S22 Ultra’nıza Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi geldikten sonra ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.