Teknoloji devi Google, neredeyse 10 yıl aradan sonra akıllara kazınan ‘G’ ikonunu güncelledi. Kullanıcıların özellikle mobil cihazlarda sıkça gördüğü bu ikon, artık çok daha yumuşak geçişlere ve canlı renklere sahip. Peki Google logosu değişti mi, yenilik tam olarak neyi kapsıyor ve hangi uygulamalarda karşımıza çıkmaya başladı? İşte yeni Google logosu.

Google yeni logosu: Daha canlı ve geçişli bir tasarım

Google logosu resmen değişti. Google yeni logosu ile bu simgeye estetik bir dokunuş yapıldı. Yeni ‘G’ ikonunda artık kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkler birbirinden keskin sınırlarla ayrılmıyor. Bunun yerine renkler birbirine yumuşak geçişlerle bağlanıyor.

Kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile ve yeşilden maviye akan bu geçişli yapı, özellikle Gemini yapay zekâ markasının renk gradyanını andırıyor.

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2015 yılında Product Sans yazı tipiyle büyük bir logo değişikliğine giden Google, o dönemde eski mavi zemin üzerindeki küçük ‘g’ harfini terk ederek dört renkli dairesel ‘G’ ikonuna geçmişti. O zamandan beri bu simge, arama uygulamalarından e-posta hizmetlerine kadar birçok alanda kullanıcıların karşısına çıkıyordu.

Yeni ‘G’ simgesi ilk olarak iOS’taki Google Arama uygulamasına gelen güncellemede ortaya çıktı. Hemen ardından Android tarafında da Google uygulamasının 16.18 beta sürümünde bu yeni ikon kullanılmaya başlandı.

Ancak bu değişim oldukça küçük ve bazı kullanıcılar için fark edilmesi zor olabilir. Özellikle bu simgeyi sadece ana ekran veya tarayıcı sekmesindeki favicon olarak gören kullanıcılar için geçiş çok da belirgin olmayabilir.

Google tüm logoları mı değiştiriyor?

Şimdilik yalnızca ‘G’ simgesinin değiştiği doğrulandı. Yani ana altı harfli Google logosu — bildiğimiz “Google” yazısı — şimdilik aynı kalıyor.

Ancak şirketin Chrome, Haritalar, Drive gibi dört renkli simgeler kullandığı diğer ürünlerinde de benzer geçişli tasarımlara geçiş yapması ihtimal dahilinde. Bu, özellikle şirketin Material You ve Gemini odaklı modernleştirme sürecine paralel bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Renk geçişleri ve yumuşak gradyanlar, son yıllarda birçok teknoloji şirketi tarafından tercih edilen bir stil haline geldi. Google’ın bu yönde attığı adım, hem görsel olarak çağdaş bir dil sunuyor hem de markanın yapay zekâ vizyonuyla uyumlu bir görünüm sunmayı amaçlıyor.