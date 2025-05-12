Samsung güncelleme desteği biten telefonlar listesi genişlemeye devam ediyor. Son olarak 2023 yılında piyasaya sürülen Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G modelleri için de yolun sonuna gelindi. Samsung, bu cihazlara Android 15 ile birlikte son büyük güncellemeyi sunacağını doğruladı. Güncelleme One UI 7 arayüzüyle birlikte yıl sonuna doğru yayınlanacak ve sonrasında bu modeller artık yeni Android sürümleri almayacak.

Samsung güncelleme desteği biten telefonlar listesine Galaxy A14 serisi eklendi

Galaxy A14 serisi, kutudan Android 13 ile çıkmış ve halihazırda Android 14 güncellemesini almıştı. Android 15 ise bu cihazların son büyük yazılım güncellemesi olacak. Bu politika, Samsung’un giriş ve orta segment cihazlara verdiği “iki büyük Android güncellemesi” sözünü yerine getirdiği anlamına geliyor. Güncelleme sonrasında cihazlar yalnızca iki yıl boyunca güvenlik yamaları almaya devam edecek, ardından yazılım desteği tamamen sona erecek.

Bu durum, özellikle uygun fiyatlı Galaxy modelleri için olağan bir süreç. Samsung, A serisinde güncelleme politikasını maliyet/performans dengesine göre yürütüyor. Ancak bu karar, Galaxy A14 kullanıcıları için yeni bir telefon planlamanın vaktinin geldiğini işaret ediyor.

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Samsung, amiral gemisi cihazlarında 2024 yılına kadar büyük Android güncellemesi ve beş yıla kadar güvenlik desteği sunarken, giriş ve orta segmentte genellikle iki büyük sürüm ve iki yıllık güvenlik desteği politikasını sürdürüyordu.

Samsung güncelleme politikası ne durumda? (2025)

2025 yılına girerken, Samsung kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek adına yazılım güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Artık, belirli Galaxy modelleri için yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunulacak. Bu adım, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güncel ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Samsung’un bu yeni politikası, özellikle amiral gemisi modelleri kapsıyor. Galaxy S24 serisi ile başlayan bu uygulama, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 gibi modelleri de içeriyor. Bu cihazlar, piyasaya sürüldükleri tarihten itibaren yedi yıl boyunca düzenli olarak Android ve güvenlik güncellemeleri alacaklar.

Orta segmentte yer alan Galaxy A serisi cihazlar için de güncelleme desteği artırıldı. Galaxy A16 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A36 ve A56 modelleri, altı yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Bu, önceki politikalara göre önemli bir iyileştirme olarak dikkat çekiyor.

Samsung’un bu yeni güncelleme politikası, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre verimli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha uzun süre güncel kalan cihazlar, elektronik atıkların azaltılmasına katkıda bulunuyor.