Kripto Para
Tüm Binance Kullanıcılarına Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor
Popüler kripto para alım satım platformu Binance, global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğu sağlamak için attığı son adım ile tüm kullanıcılarından kimlik doğrulaması talep edecek. Kimlik doğrulaması veya Know Your Customer (KYC) işlemini tamamlamadan platforma para gönderme ve belirli bir limitin altında işlem yapabilme imkanı mevcuttu. Gelen bu karar ile artık kimlik onayı alınmadan herhangi bir alım satım işleminin yapılmaması bekleniyor.
Gelecek güncelleme ile yeni üye olacak kullanıcıların haricinde halihazırdaki Binance kullanıcılarından da kimlik doğrulamasını tamamlaması beklenecek. Binance yaptığı duyuruda kimlik doğrulamasını gerçekleştirmeyen kullanıcıların kripto para çekme işlemlerine bazı sınırlar getirileceğini bildirdi.
Binance’te kimlik doğrulama işlemi farklı aşamalarda yapılabiliyor. Temel aşama olarak adlandırılan ilk aşamada kullanıcılardan yalnızca ad, soyad ve doğrum tarihinin girmesi bekleniyor. Bir sonraki seviye olan orta seviyeli doğrulamayı tamamlamak için kullanıcılar, pasaport veya kimlik fotoğrafıyla birlikte kimliğiyle aynı karede olacak şekilde kendi fotoğrafını da çekerek sisteme yüklemesi gerekiyor. Binance çalışanları tarafından işlemlerin doğru yapıldığının doğrulanması halinde ise kimlik doğrulaması onayı alınmış oluyor. Yapılan açıklamada da artık orta seviyeli kimlik doğrulaması işlemi tüm kullanıcılara zorunlu hale gelecek. Binance konuyla ilgili attığı tweet ile de yapılan bu güncellemenin para aklama gibi finansal suçlarla savaşarak kullanıcılara güvenli bir kripto ortamı sunmak amacıyla yapıldığı söylendi. Aynı zamanda atılan bu adımın Binance’in gelişen ve değişen global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğunun sağlanması adına yapıldığı belirtildi.
We thank you for understanding, as these efforts foster the development of a secure crypto environment for all.
— Binance (@binance) August 20, 2021
Binance bir süredir ülkelerden gelen baskılarla mücadele ediyor. Çeşitli ülkeler, Binance’in bir merkez ofisinin bulunmaması sebebiyle popüler kripto para alım satım platformunu kıskacına almaya çalışıyor. İngiltere, İtalya, Malezya, Singapur ve Cayman Adaları gibi ülkelerden gelen tehditlerin ardından CZ kısaltma adıyla bilinen şirket CEO’su Changpeng Zhao, Binance’e yasal uyumlulukları sağlayacak bir yönetici aradığını duyurmuştu. Ülkelerle olan uyumluluklarında tamamen iş birliğine açık şekilde davranan Binance, bu tutumuyla sebebiyle de ciddi yaptırımlara maruz kalmıyor ve ülkelerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Binance’e en son uyarı da dün Hollanda Merkez Bankası’ndan gelmişti. Banka, Binance’i zorunlu lisansları almadan faaliyet gösterdiği, para aklama ve terörizm fonlama karşıtı yasalara uyumsuzluğu gerekçesiyle tehdit etmişti. Kısa zaman önce de borsa hisse senetlerini kripto para haline getirerek kullanıcılarına sunan Binance, yine regülasyon engeline takılarak bu faaliyetini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Kaldıraçlı işlemler konusunda da baskı altında olan Binance geçtiğimiz günlerde kaldıraç sınırlarını düşürmüştü. Binance‘in attığı her adım hükümetler tarafından çok yakından takip ediliyor.
Coinmarketcap.com verilerine göre Binance, günlük ortalama 27 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para alım satım platformu konumunda. Kendisine en yakın rakibi Coinbase ise günlük ortalama 4 milyon dolarlık işlem hacmine sahip. Dolayısıyla Binance açık ara sektör lideri durumunda gözüküyor. Bir çok kullanıcı tarafından da güvenilir bulunan Binance her şeye rağmen sektördeki konumunu kaybetmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili bağlantılı haberlerimizi aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
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Kripto Para
Japonya Kripto Soygununda Yaklaşık 100 Milyon Dolar Çalındı!
Geçen hafta, kripto para platformu Poly Network bir soygunun merkezindeydi. Bir bilgisayar korsanının sistemdeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından 600 milyon dolar çalındı.
Poly Network, “Hack’lenen para miktarı, kesin (merkezi olmayan finans) tarihindeki en büyüklerden biri” dedi.
O zamandan beri Bay Beyaz Şapka adı altında çalışan bilgisayar korsanı, 600 milyon dolarlık varlığı iade etti.
Bu seferki kurban önde gelen Japon kripto para borsası Liquid. Henüz net bir sayı yok ama yaklaşık 100 milyon dolar çalındığı tahmin ediliyor.
Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının “tehlikeye atıldığını” duyurdu.
Bu soygun ile birlikte, son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı.
Şirket, Twitter’da “#LiquidGlobal ılık cüzdanlarınızın tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz” dedi.
‘Sıcak’ veya ‘ılık’ olarak adlandırılan dijital cüzdanlar genellikle çevrimiçi tabanlıdır. ‘Sıcak’ cüzdanlar, kullanıcıların kripto para birimlerine daha kolay erişmelerine izin verecek şekilde tasarlanır. ‘Soğuk’ cüzdanlar ise çevrimdışıdır ve erişilmesi daha zordur. Bu nedenle, genellikle daha güvenlidir.
Blockchain analitik firması Elliptic yaptığı analizinde, Bitcoin ve Ethereum coin’leri ile birlikte yaklaşık 97 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını söyledi.
Liquid, çalınan kripto para birimlerinin hareketini takip ettiğini ve varlıkları dondurmak ve kurtarmak için diğer borsalarla birlikte çalıştığını söyledi.
2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biridir.
Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.
2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir soygunda hack’lendi.
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Kripto Para
Coinbase, Mitsubishi İşbirliğiyle Japonya’da!
Coinbase bugün , dünyanın en büyük dijital varlık pazarlarından biri olan Japonya’da bir kripto borsasını başlatıldığını duyurdu.
Lansmanın, 40 milyona yakın müşterisiyle Japonya’nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ile ortaklaşa yürütüldüğü söylendi. Mitsubishi ile yapılan bu ortaklığın, şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olduğu da belirtildi.
Bu ortaklık ile şirketin hedefi, Japonya’da yerel düzenlemelere tamamen uyumlu, kullanımı en kolay ve en güvenilir borsa olmak. Coinbase, Japon müşterilerinin likit işlemlerini Mitsubishi UFJ Financial Group’un hızlı para yatırma hizmeti aracılığıyla sağlayacak. Bu ortaklık, Binance’nin ülkemizde Akbank ile yaptığı işbirliğine benzer konumda.
Kaliforniya merkezli şirket, bu ayyın başlarında 1,6 milyar doların üzerinde rekor bir kâr kaydederek ikinci çeyrek kazançlarını açıklamıştı.
Coinbase, başlangıçta ticaret hacmine göre en büyük beş kripto para birimine dayalı perakende ürünler sunacağını ve gelecekte daha fazla varlık ve ürünü piyasaya süreceğini belirtti.
Çeşitli kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre , desteklenen ilk beş varlık arasında Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Bitcoin Cash ve Stellar yer alıyor .
Şirket daha sonraki aşamada ise, kurumsal tüccarlar ve yatırımcılar için hizmet sunmaya çalışacak. Bu aşamadaki planlar ise kişiler ya da kurumlar arasında gelişmiş ticaret sistemleri kurmak gibi mevcut küresel hizmetlerin yerelleştirilmiş sürümlerini içerir. Örneğin ülkemizde bir süreliğine görülen Binance ve Papara’nın para çekme ve para yatırma sistemi bu sistemlere basit birer örnek teşkil edebilir.
Japonya piyasasında yeni bir katılımcı olarak Coinbase, ülkede bitFlyer, BitBank, CoinCheck ve yakın zamanda hacklenen Liquid dahil olmak üzere birçok kripto borsası olduğundan, Japonya’da sert bir rekabetle karşı karşıya kalacağından emin .
COİNBASE NEDİR ?
Genel merkezi ABD’de bulunan ve Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde kurulan bir kripto para piyasasıdır. Coinbase günümüzde dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından biri haline gelmiş durumdadır. Hacim olarak sıraladığımız zaman birinci sırada bildiğimiz üzere Binance, ikinci sırada Huobi ve üçüncü sırada Coinbase borsası gelmekte. Huobi’nin hacminin büyük olmasını ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunmasına bağlayabiliriz. En nihayetinde Coinbase’nin, Binance’nin en büyük rakiplerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.
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