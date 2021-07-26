Kripto Para
FTX ve Binance maksimum kaldıraç sınırlarını azaltıyor!
FTX kripto türevleri borsası ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kendi platformlarında izin verilen maksimum kaldıraç seçeneklerinde ciddi bir azalma olacağını duyurdu. Bu hareket, borsaların mevcut ve yeni kullanıcılar için sorumlu ve güvenli ticareti teşvik etme girişiminin bir parçası olarak geldi.
Kripto türevleri borsası FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Twitter üzerinden yaptığı duyuruda FTX’te daha önceki maksimum kaldıraç sınırı olan 101X’in göze çarpan bir 20x’e düşürüleceğini bildirdi. CEO, bu hamlenin “sorumlu ticareti teşvik etme” ve “etkinleştirme” girişiminin bir adımı olduğunu söyledi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerin platformda çoğunluk faaliyeti oluşturmadığını da bildirdi. Kaldıraç seçeneği mevcut olsa da kullanıcılar kripto para birimlerinin sahip olduğu volatil doğaları üzerinden kaldıraç ile kumar oynamamayı tercih ediyor.
SBF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu, platformda çok küçük bir faaliyete neden olacak ve birçok kullanıcı seçeneğe sahip olmayı sevdiklerini ifade ederken, çok azı bunu kullanıyor.”
5) We also try to avoid being punitive; liquidations on FTX start with normal orders without any extra loss.
And, again, it's a tiny fraction of our volume.
— SBF (@SBF_Alameda) July 25, 2021
FTX, sorumlu ticareti teşvik ettiğinden dolayı kripto para topluluğundan olumlu bir geri dönüş aldı. Diğer taraftan da pek çok kullanıcı 20x kaldıraç sınırının hala yüksek riskli olduğunu, işlem yapanların aşırı hesaplanmış alım satımlardan kumar ağına yakalanması için yeterli olduğunu düşünüyor.
Özellikle de piyasaya yeni girmiş yatırımcılar için 20x kaldıraç, ilk birkaç işlemde bir servete bile mâl olabilecek seviyede önemli bir kaldıraç.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance da yeni kullanıcılar için kaldıraç sınırlarını düşürmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda aynısını mevcuttaki kullanıcılar için de uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Açıklama Binance CEO’su CZ’den geldi:
“Binance vadeli işlemler, 7 gün önce 19 Temmuz Pazartesi günü yeni kullanıcıları maksimum 20x kaldıraçla sınırlamaya başladı. Tüketici Korumasının yararına, bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde aşamalı olarak mevcut kullanıcılara uygulayacağız.”
.@binance futures started limiting new users to max 20x leverage last Monday, Jul 19th, 7 days ago. (We didn't want to make this a thingy).
In the interest of Consumer Protection, we will apply this to existing users progressively over the next few weeks.
Stay #SAFU. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 26, 2021
Binance, iki ay önce BTC/USDT sözleşmeleri için 125x kaldıraç limiti açıklamıştı. Fakat borsa son iki aylık süreçte ağır bir küresel düzenleyici baskısına maruz kaldı. Düzenleyicilerin yoğun baskıları nedeniyle hisse senedi token hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi.
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Kripto Para
Cardano kurucusu ADA yatırımcılarını sevindirecek şeyler söyledi!
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ADA için önümüzdeki iki ayın eğlenceli olacağını söyledi. Hoskinson, ADA yatırımcılarını sevindirecek ifadeler kullandı.
Piyasa değeri sıralamasına göre beşinci sırada olan ADA, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünde yıkılmadan kalmayı başarabilen kripto paralar arasındaydı. Bu güçlü duruşunu da çoğunlukla staking hizmeti ve yüksek staking yüzdesine borçlu olduğunu söylemek mümkün.
ADA için 1,20 dolar desteği güçlü bir destek seviyesi ve bu seviyenin altına çok da düşmedi. ADA kurucusu Charles Hoskinson, yaptığı açıklamada önümüzdeki iki aya vurgu yaptı.
Hoskinson Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ADA’yı eleştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu ve Cardano’yu sevmeyen kişilerin öfke nöbeti geçireceğini söyledi. Önümüzdeki iki aylık sürenin eğlenceli olacağını vurgulayan Hoskinson, ADA eleştirmenlerinin üzülebileceği imasında bulundu.
Hoskinson’un bu açıklamaları, bir Twitter kullanıcısının Cardano’nun başka blok zincirlerinden faydalanarak güncelleme yaptığını iddia eden bir tweete yanıt olarak geldi.
It's amazing how delusional some people are. This is honestly the level cardano critics are at now. Next two months are going to be fun. Expect a lot of meltdowns and temper tantrums from the paint chip brigade https://t.co/5d8b1wJEk3
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 24, 2021
“Bazı insanların bu kadar hayalperest olması şaşırtıcı. Dürüst olmak gerekirse, Cardano eleştirmenlerinin şu anda bulunduğu seviye budur. Önümüzdeki iki ay eğlenceli olacak. Boyalı troll ekiplerinde erimeler ve öfke nöbetleri bekleyin.”
Hoskinson’un bahsettiği eğlenceli iki ayın detayları net olarak bilinmese de bunun Alonzo hard forku ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. Bu hard fork ile Cardano ağı tamamen akıllı kontrat desteğine kavuşacak. Bu sayede isteyen her geliştirici kendi uygulamasını ağ üzerinde geliştirip faaliyete geçirebilecek.
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Kripto Para
XRP fiyatı ne olacak? Yükseliş gelecek mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin dolar seviyesinden yukarıya doğru toparlanmaya devam ederken, kripto para piyasasının geneli de yükseliş hareketleri sergiliyor. Düşen fiyatlar ile beraber satın alma baskısının artması pek çok altcoin için son günlerde yükseliş sağladı. Popüler bir altcoin olan ve aylardır süren Ripple ve SEC davasından etkilenen XRP de son altı gün içerisinde %20 civarında artış yaşadı. XRP fiyatı ne olacak? Yükseliş gelecek mi?
XRP fiyatı şu anda sınırlı bir kanala yerleşmiş gibi görünüyor. Yukarı yönlü bir hamle yapana kadar piyasadan güçlü bir ipucu bekliyor. XRP, yazı sırasında 0,59 dolardan işlem görüyor.
XRP grafiği incelendiğinde, fiyat 0,58 dolarlık destek çizgisine dokunduğu sırada bir boğa kopuşu yaşandığı görülüyor. Bu, anında %4,3’lük bir artışa yol açtı. Ancak yükseliş 0,61 dolarlık bir üst tavan ile sınırlandı. Hareket başladığından beri piyasada alıcılar ve satıcılar arasında bir denge görülüyor ve arka arkaya kısa gövdeli mumların ortaya çıkması bir konsolidasyon dönemini işaret ediyor.
Squeeze Momentum Göstergesi, fiyatların bir boğa bayrağı modelinden yukarıya doğru yönlenmesi ile beraber son birkaç gün içinde yükseliş momentumunun düşüşte olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca siyah noktalar da piyasanın bir daralmada olduğunu ve oynaklık piyasaya dönene dek kazançların sınırlı seviyede kalabileceğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi yükseliş bölgesinde işlem görüyor fakat 55-50’ye yakın. Yarı seviyeden geri sıçrama, piyasada bir güç işareti olabilir.
XRP boğaları yükseliş için çaba sarf ediyor ancak güçleri tükenmiş gibi görünüyor. Fiyat, herhangi bir terslikte 0,58 dolar desteğine ve altına gerileyebilir. Bu arada, daha geniş pazardan gelen daha güçlü ipuçları, bir sonraki büyük salınım için katalizör olabilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Elon Musk Dogecoin paylaşımlarına devam ediyor!
Kripto para piyasasının eleştirilen ismi, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk yeni bir Dogecoin paylaşımı yaptı. Musk, Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile “çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı.
Elon Musk, bir süre önce paylaşmış olduğu başka bir tweet ile takipçilerini “fiziki para merkezli bir dünya” görüşünden vazgeçmeye çağırmıştı. Musk, bugün de Neo’nun Shiba Inu başlı Morpheus’a Dogecoin ile“çok para” kazanıp kazanamayacağını sorduğunu gösteren Matrix temalı bir meme gönderisi paylaştı. Buna karşılık olarak cynocephalus, popüler meme kripto para biriminin aslında “para” olduğunu söyleyerek, ikonik Keanu Reeves karakterine fiat kazançlarına odaklanmama çağrısında bulundu.
And finally pic.twitter.com/TcgwMSyjAy
— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2021
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Ünlü CEO, Twitter’da ilk kez “The Matrix” imgesi ile bir tweet atmıyor. 2020 yılının Mayıs ayında takipçilerini kırmızı hapı almaya teşvik etmişti ve ardından sosyal medyada yine gündem olmuştu.
1 BTC= 1 BTC , 1 DOGE = 1 DOGE?
Elon Musk’ın paylaştığı meme, dolar cinsinden fiyatlara takıntılı olmak istemeyen BTC topluluğuna işlemiş olan 1 BTC = 1 BTC totolojisinden türemiş gibi görünüyor. Bu türetim, popüler altcoinin 8 Mayıs’ta ulaşığı 0,73 dolar seviyesinin %80’e yakın alt seviyesinden işlem görmesinden dolayı büyük kayıplar yaşayan Dogecoin yatırımcıları için bir tür teselli olabilir.
Ancak Elon Musk, Dogecoin fiyatı üzerindeki etkisini iyice kaybetmiş görünüyor. Yaptığı son paylaşımın ardından DOGE fiyatında yalnızca %3’lük bir yükseliş yaşandı. Popüler altcoin yazı sırasında 0,19 dolar seviyesinden işlem görüyor. Lider kripto para Bitcoin’in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğundan dolayı şişirilemiyor ancak buna zıt olarak Dogecoin’in arzı sonsuz. Bu da DOGE’u farklı kılıyor. Elon Musk haricindeki başka bir DOGE fanatiği olan Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, da enflasyonun Dogecoin’i başarılı bir para birimi yapabileceğini iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere Dallas Mavericks, ürün satışlarında DOGE kabul ediyor.
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