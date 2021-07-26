FTX ve Binance maksimum kaldıraç sınırlarını azaltıyor!

FTX kripto türevleri borsası ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kendi platformlarında izin verilen maksimum kaldıraç seçeneklerinde ciddi bir azalma olacağını duyurdu. Bu hareket, borsaların mevcut ve yeni kullanıcılar için sorumlu ve güvenli ticareti teşvik etme girişiminin bir parçası olarak geldi.

Kripto türevleri borsası FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Twitter üzerinden yaptığı duyuruda FTX’te daha önceki maksimum kaldıraç sınırı olan 101X’in göze çarpan bir 20x’e düşürüleceğini bildirdi. CEO, bu hamlenin “sorumlu ticareti teşvik etme” ve “etkinleştirme” girişiminin bir adımı olduğunu söyledi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerin platformda çoğunluk faaliyeti oluşturmadığını da bildirdi. Kaldıraç seçeneği mevcut olsa da kullanıcılar kripto para birimlerinin sahip olduğu volatil doğaları üzerinden kaldıraç ile kumar oynamamayı tercih ediyor.

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SBF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu, platformda çok küçük bir faaliyete neden olacak ve birçok kullanıcı seçeneğe sahip olmayı sevdiklerini ifade ederken, çok azı bunu kullanıyor.”

5) We also try to avoid being punitive; liquidations on FTX start with normal orders without any extra loss. And, again, it's a tiny fraction of our volume. — SBF (@SBF_Alameda) July 25, 2021

FTX, sorumlu ticareti teşvik ettiğinden dolayı kripto para topluluğundan olumlu bir geri dönüş aldı. Diğer taraftan da pek çok kullanıcı 20x kaldıraç sınırının hala yüksek riskli olduğunu, işlem yapanların aşırı hesaplanmış alım satımlardan kumar ağına yakalanması için yeterli olduğunu düşünüyor.

Özellikle de piyasaya yeni girmiş yatırımcılar için 20x kaldıraç, ilk birkaç işlemde bir servete bile mâl olabilecek seviyede önemli bir kaldıraç.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance da yeni kullanıcılar için kaldıraç sınırlarını düşürmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda aynısını mevcuttaki kullanıcılar için de uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Açıklama Binance CEO’su CZ’den geldi:

“Binance vadeli işlemler, 7 gün önce 19 Temmuz Pazartesi günü yeni kullanıcıları maksimum 20x kaldıraçla sınırlamaya başladı. Tüketici Korumasının yararına, bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde aşamalı olarak mevcut kullanıcılara uygulayacağız.”

.@binance futures started limiting new users to max 20x leverage last Monday, Jul 19th, 7 days ago. (We didn't want to make this a thingy). In the interest of Consumer Protection, we will apply this to existing users progressively over the next few weeks. Stay #SAFU. 🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 26, 2021

Binance, iki ay önce BTC/USDT sözleşmeleri için 125x kaldıraç limiti açıklamıştı. Fakat borsa son iki aylık süreçte ağır bir küresel düzenleyici baskısına maruz kaldı. Düzenleyicilerin yoğun baskıları nedeniyle hisse senedi token hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi.