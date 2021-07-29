CZ, Binance’ten ayrılıyor mu?

Popüler kripto para alım satım platformu Binance’in başı ülkelerin dayattığı regülasyonlar ve yasaklamalar ile beladayken kısaca CZ ismiyle tanınan CEO Changpeng Zhao, yerine birini aradığını duyurdu. Peki bu durum aynı zamanda Binance kurucusu olan CZ’nin kendi şirketinden ayrılacağı anlamına mı geliyor?

Binance ve Regülasyonlar

Son aylarda Binance, ülkelerden ve bankalardan gelen yaptırımlar ile uğraşıyor. Japonya, İtalya ve Cayman Adalarındaki regülasyonlara uyumluluğunu sağlamadığı gerekçesiyle Binance, bankalardan ve hatta FTX gibi rakip kripto para alım satım platformlarından da önemli bir darbe yemişti.

Her ne kadar CZ, şirketinin merkeziyetsiz olmasıyla ve bir merkez ofisinin bulunmamasıyla övünse de kısa bir zaman önce Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi’ndeki bir yetkili Birleşik Krallık’taki regülasyon yapıcıların Binance’in bir merkezinin bulunmamasıyla problemi olacağını söyleyerek popüler kripto para alım satım platformunu uyarmıştı. Bunun üzerine medyada Binance, Birleşik Krallık’ta yasaklandı gibi haberler yer alsa da gerçekte yasaklanmamış ancak bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştu. Merkeziyetsizlik, kripto para tutkunlarının değer verdiği bir olgu olsa da ne yazık ki bu durum ülkelerin regülasyonlarıyla büyük zıtlıklar oluşturuyor.

Bu yılın Nisan ayında Clubhouse’ta yapılan bir toplantıda konuşan CZ,

“Eğer regülasyonları yapan ben olsaydım, muhtemelen yapacağım en mantıklı iş, geleneksel finans dünyasında hali hazırda bulunan regülasyonları alıp onları kripto paralara uygulamak olurdu,”

diyerek regülasyonlara bakış açısını dile getirmişti. Ancak hali hazırda geleneksel finans dünyasında uygulanan regülasyonlar, Binance gibi alım satım platformlarının merkezlerinin belirtmesini ve bulundukları ülkelerden lisans almasını gerektiriyor. Bu durum da Binance’in kurumsal yapısına karşıtlık oluşturuyor.

CZ’nin CEO duyuruşu…

Konuyla ilgili ilk olarak 23 Temmuz’da Tayland Siam Ticari Bankasının bağlı olduğu SCB 10x şirketinde Yatırım Uzmanlığı görevinde bulunan Mukaya Panich ile sanal bir söyleşide konuşan CZ,

“An itibariyle sağlam bir regülasyon uyumluluğu geçmişi olan ve şirketin tüm organizasyonlarını yönetebilecek ve belki de Binance’in yeni CEO’su olabilecek deneyimli birisini arıyoruz,”

diyerek yerine Binance’i geçtiği zorlu süreçlerden kurtarabilecek birisini aradığını belirtti.

Ayrıca,

“Ben teknoloji girişimcisiyim ve şirketi 4 yıldır yönetiyordum. Bu harika. Ancak şu anki çabalarımızı yönetebilecek en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum. Sanırım regülasyonlarla uyumlulukta sağlam geçmişi olan birisi daha iyi olacaktır,”

diye ekleyerek de koltuğunu devretmeye hazır olduğunu belirtmiş oldu.

Bu olay da medyada CZ’nin Binance’ten ayrılacağı şeklinde yankı bulsa da ardından twitter’dan açıklamalarda bulunan CZ, regülasyonlar ve uyumlulukla ilgili bir lider aradıklarını ancak kendisinin yerine başkasının aranması gibi bir planlarının olmadığını belirterek önceki sözleriyle çelişmiş oldu. Sonrasında attığı tweetlerde de Binance’in dünyanın her tarafındaki regülasyonlarla uyumluluğu sağlamaya hazır olduğunu, tüketicilerin korunmasının herkes için önemli olduğunu ve blok zinciri teknolojisinin etrafında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak istediklerini söyledi.

Ayrılık net değil

Kısa vadede kendisinin yerine başkasının geçmesi ile ilgili bir planlarının olmadığı üstünde sıkıca duran CZ, Binance için bir CEO değil, regülasyon geçmişi olan bir CEO arandığını belirterek yaşanan anlam karmaşasının önüne geçmeye çalışmış oldu.

CZ, sonradan attığı tweetlerde de,

“CEO’ları her zaman işe alıyoruz. Benim CEO olmam gerekmiyor ve ayrılmıyorum. Kolumda logosunun dövmesi bulunan topluluğa katkı sağlayabilmek için her zaman bir yol bulacağım. Binance ekosisteminin bir parçası olduğum için gururluyum. Bunu büyütmeye devam edelim,”

diyerek CEO görevinden ayrılabileceğinin sinyallerini tekrar vererek kafa karışıklığını sürdürdü.

We are always hiring for CEOs. I don't need to be CEO, and I am not leaving. I will always find ways to contribute to the community behind the logo tattooed to my forearm. I am proud to be a member of the #binance ecosystem. Let's keep growing it. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 27, 2021

Özetle

Yakın bir tarihte CZ’nin Binance’teki görevini bırakacağıyla ilgili net bir plan olup olmadığı henüz anlaşılmış değil. Eğer CZ yakın bir tarihte kendi şirketinin en tepe pozisyonundan ayrılırsa da yerine gelecek kişinin regülasyonlarla ve yasa yapıcılarla birlikte çalışması gerekiyor. Ancak CZ olsun veya olmasın Binance, ülkelerin regülasyonlarına uyumluluk sağlamada kararlı gözüküyor. Kripto para piyasasında yatırımcılar, alım satım platformlarına karşı güven sorunlarına sahip olsa da Binance’in kararlı duruşu kullanıcılarına güven aşılıyor.