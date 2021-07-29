Kripto Para
CZ, Binance’ten ayrılıyor mu?
Popüler kripto para alım satım platformu Binance’in başı ülkelerin dayattığı regülasyonlar ve yasaklamalar ile beladayken kısaca CZ ismiyle tanınan CEO Changpeng Zhao, yerine birini aradığını duyurdu. Peki bu durum aynı zamanda Binance kurucusu olan CZ’nin kendi şirketinden ayrılacağı anlamına mı geliyor?
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Binance ve Regülasyonlar
Son aylarda Binance, ülkelerden ve bankalardan gelen yaptırımlar ile uğraşıyor. Japonya, İtalya ve Cayman Adalarındaki regülasyonlara uyumluluğunu sağlamadığı gerekçesiyle Binance, bankalardan ve hatta FTX gibi rakip kripto para alım satım platformlarından da önemli bir darbe yemişti.
Her ne kadar CZ, şirketinin merkeziyetsiz olmasıyla ve bir merkez ofisinin bulunmamasıyla övünse de kısa bir zaman önce Birleşik Krallık Mali Yürütme Otoritesi’ndeki bir yetkili Birleşik Krallık’taki regülasyon yapıcıların Binance’in bir merkezinin bulunmamasıyla problemi olacağını söyleyerek popüler kripto para alım satım platformunu uyarmıştı. Bunun üzerine medyada Binance, Birleşik Krallık’ta yasaklandı gibi haberler yer alsa da gerçekte yasaklanmamış ancak bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştu. Merkeziyetsizlik, kripto para tutkunlarının değer verdiği bir olgu olsa da ne yazık ki bu durum ülkelerin regülasyonlarıyla büyük zıtlıklar oluşturuyor.
Bu yılın Nisan ayında Clubhouse’ta yapılan bir toplantıda konuşan CZ,
“Eğer regülasyonları yapan ben olsaydım, muhtemelen yapacağım en mantıklı iş, geleneksel finans dünyasında hali hazırda bulunan regülasyonları alıp onları kripto paralara uygulamak olurdu,”
diyerek regülasyonlara bakış açısını dile getirmişti. Ancak hali hazırda geleneksel finans dünyasında uygulanan regülasyonlar, Binance gibi alım satım platformlarının merkezlerinin belirtmesini ve bulundukları ülkelerden lisans almasını gerektiriyor. Bu durum da Binance’in kurumsal yapısına karşıtlık oluşturuyor.
CZ’nin CEO duyuruşu…
Konuyla ilgili ilk olarak 23 Temmuz’da Tayland Siam Ticari Bankasının bağlı olduğu SCB 10x şirketinde Yatırım Uzmanlığı görevinde bulunan Mukaya Panich ile sanal bir söyleşide konuşan CZ,
“An itibariyle sağlam bir regülasyon uyumluluğu geçmişi olan ve şirketin tüm organizasyonlarını yönetebilecek ve belki de Binance’in yeni CEO’su olabilecek deneyimli birisini arıyoruz,”
diyerek yerine Binance’i geçtiği zorlu süreçlerden kurtarabilecek birisini aradığını belirtti.
Ayrıca,
“Ben teknoloji girişimcisiyim ve şirketi 4 yıldır yönetiyordum. Bu harika. Ancak şu anki çabalarımızı yönetebilecek en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum. Sanırım regülasyonlarla uyumlulukta sağlam geçmişi olan birisi daha iyi olacaktır,”
diye ekleyerek de koltuğunu devretmeye hazır olduğunu belirtmiş oldu.
Bu olay da medyada CZ’nin Binance’ten ayrılacağı şeklinde yankı bulsa da ardından twitter’dan açıklamalarda bulunan CZ, regülasyonlar ve uyumlulukla ilgili bir lider aradıklarını ancak kendisinin yerine başkasının aranması gibi bir planlarının olmadığını belirterek önceki sözleriyle çelişmiş oldu. Sonrasında attığı tweetlerde de Binance’in dünyanın her tarafındaki regülasyonlarla uyumluluğu sağlamaya hazır olduğunu, tüketicilerin korunmasının herkes için önemli olduğunu ve blok zinciri teknolojisinin etrafında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak istediklerini söyledi.
Ayrılık net değil
Kısa vadede kendisinin yerine başkasının geçmesi ile ilgili bir planlarının olmadığı üstünde sıkıca duran CZ, Binance için bir CEO değil, regülasyon geçmişi olan bir CEO arandığını belirterek yaşanan anlam karmaşasının önüne geçmeye çalışmış oldu.
CZ, sonradan attığı tweetlerde de,
“CEO’ları her zaman işe alıyoruz. Benim CEO olmam gerekmiyor ve ayrılmıyorum. Kolumda logosunun dövmesi bulunan topluluğa katkı sağlayabilmek için her zaman bir yol bulacağım. Binance ekosisteminin bir parçası olduğum için gururluyum. Bunu büyütmeye devam edelim,”
diyerek CEO görevinden ayrılabileceğinin sinyallerini tekrar vererek kafa karışıklığını sürdürdü.
We are always hiring for CEOs.
I don't need to be CEO, and I am not leaving. I will always find ways to contribute to the community behind the logo tattooed to my forearm.
I am proud to be a member of the #binance ecosystem. Let's keep growing it.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 27, 2021
Özetle
Yakın bir tarihte CZ’nin Binance’teki görevini bırakacağıyla ilgili net bir plan olup olmadığı henüz anlaşılmış değil. Eğer CZ yakın bir tarihte kendi şirketinin en tepe pozisyonundan ayrılırsa da yerine gelecek kişinin regülasyonlarla ve yasa yapıcılarla birlikte çalışması gerekiyor. Ancak CZ olsun veya olmasın Binance, ülkelerin regülasyonlarına uyumluluk sağlamada kararlı gözüküyor. Kripto para piyasasında yatırımcılar, alım satım platformlarına karşı güven sorunlarına sahip olsa da Binance’in kararlı duruşu kullanıcılarına güven aşılıyor.
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Kripto Para
TCMB Başkanı dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu! Pilot uygulama başlıyor…
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital para çalışmaları ile ilgili konuştu. Başkan, pilot uygulamaların ne zaman başlayacağını söyledi.
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sordukları sorulara yanıt verdi. Kavcıoğlu, çalışmaları hızla devam eden dijital para hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
Dünyadaki pek çok merkez bankasından dijital para birimi çalışmalarına dair haberler geliyor. Bu alanda en önde giden ise Çin. Geniş çaplı pilot denemeleri başarı ile uygulayan Çin’in ardından pek çok merkez bankası da hızla hamleler yapıyor. Türkiye de bu çalışmalara başlayan ülkelerden biri. 2019 yılında çalışmalarına başlanan dijital para hakkında gelinen son nokta da fazlasıyla merak ediliyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kendisine bu konu hakkında yöneltilen sorulara şu ifadelerle yanıt verdi:
“Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız. Açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor.”
Dünyada hızla ilerleyen ve ülkemizde de eylül ayı civarında pilot uygulamaları başlaması beklenen merkez bankası dijital para birimleri ile ilgili sizlerin görüşleri neler? Sizce dijital paralar ülkeler için nasıl avantajlar ve dezavantajlar yaratabilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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Kripto Para
PayPal, kripto para cüzdanı başlatacak!
Ödeme sağlayıcı devi PayPal, çarşamba günü ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı. Mali raporların açıklandığı toplantıda önemli bilgiler de paylaşıldı. PayPal CEO’su Dan Schulman, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir kripto para cüzdanı çıkaracağını söyledi. Önemli özellikler sunacak olan “süper” cüzdan uygulamasının yakın bir süreç içerisinde ABD’de kullanıma geçmesi bekleniyor.
Çarşamba günü yatırımcı güncelleme çağrısında konuşan PayPal CEO’su Dan Schulman, süper uygulama cüzdanının yükseltilmesini “kod tamamlandı” olarak nitelendirdi. Bilgilere göre PayPal bu yılın 3. çeyreğinde yeni bir ‘dijital cüzdan’ ürünü tanıtacak. Kripto para birimi hizmetlerinin PayPal’ın büyümesi için kritik olacağı düşünülüyor.
CEO, kripto para yatırımcılarının doğrudan para yatırmalarını ve tasarruf yapabilmelerini sağlayacak olan “süper” uygulamasının kodlarının tamamlandığını bildirdi. Yeni kripto cüzdanı yüksek getiri tasarrufu, doğrudan mevduat fonlarına erken erişim, mesajlaşma yeteneği ve kripto yeteneklerine sahip olacak. Schulman, “Her cüzdan, gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle yönlendirilecek ve benzersiz olacaktır” dedi.
“Şu anda üçüncü taraf cüzdanlara transferler üzerinde çalışıyoruz ve vergiler ve vergi raporlaması için çok sorunsuz bir süreç oluşturduğumuzdan gerçekten emin olmak istiyoruz. Bu yüzden, bunu platformumuzda hem alım satım hem de kripto ile satın alma işlemlerine nasıl entegre edebileceğimiz konusu üzerinde duruyoruz.”
PayPal’ın sahip olduğu mobil ödeme uygulaması Venmo, müşterilerinin uygulamalarında kripto para ticareti yapmasına olanak sağlamak için nisan ayında yeni bir hizmet başlattı. PayPal’ın bildirdiğine göre, bu çeyrekte toplam ödeme hacmi 311 milyar ABD doları olan dört yüz milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Firma ayrıca 76 milyon aktif hesapta çeyrek için 58 milyar dolarlık toplam ödeme hacmi açıkladı. Ödeme sağlayıcısı devi kripto para ile ilgili hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde ABD’deki belirli kullanıcılar için kripto para satın alma limitini 20 bin dolardan 100 bin dolara çıkaracağını açıklamıştı.
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