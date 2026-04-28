Samsung’un giyilebilir teknoloji pazarındaki yeni hamlesi olması beklenen Samsung Galaxy Glasses modeli için geri sayım sürüyor. Sızdırılan son görseller, cihazın tasarım dilini ve form faktörünü üç farklı bakış açısıyla ortaya koyuyor. Peki, Samsung’un bu yeni cihazı teknoloji dünyasında nasıl bir karşılık bulacak?

Samsung Galaxy Glasses ve tasarımı hakkında yeni sızıntılar

İnternete sızdırılan yeni görseller, Samsung Galaxy Glasses modelinin geleneksel gözlük yapısına oldukça yakın bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Paylaşılan renderlar, cihazı ön, yan ve çapraz açılardan görmemize olanak tanıyor. Bu sızıntı, Samsung’un sadece işlevselliğe değil, aynı zamanda estetik görünüme de odaklandığını kanıtlar niteliktedir.

Giyilebilir teknoloji dünyasında genişletilmiş gerçeklik (XR) deneyimi sunması beklenen ürün, oldukça şık ve ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Samsung, bu modelle birlikte kullanıcıların günlük hayatında rahatça taşıyabileceği bir Samsung akıllı gözlük deneyimi sunmayı hedefliyor. Geleneksel gözlüklere benzeyen bu yapı, teknolojik bileşenlerin çerçeve içerisine ne kadar ustaca gizlendiğini de gösteriyor.

Sızdırılan üç farklı açı, cihazın fiziksel yapısı hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Ön cepheden bakıldığında standart bir güneş gözlüğünü andıran cihaz, yan profilden bakıldığında ise elektronik bileşenleri barındıran biraz daha kalın şakak kısımlarına sahip. Çapraz açıdan gelen görüntüler ise lenslerin derinliğini ve sensör yerleşimlerini net bir şekilde sergiliyor.

Samsung Galaxy Glasses modelinin özellikle hafiflik konusunda iddialı olması bekleniyor. Render görsellerinde görülen ince köprü yapısı ve burun destekleri, uzun süreli kullanımda konforun ön planda tutulduğuna işaret ediyor. Samsung’un bu projede Google ve Qualcomm ile iş birliği yaparak yazılım ve donanım entegrasyonunu en üst seviyeye çıkarması bekleniyor.

Cihazın dış tasarımı kadar, sunduğu dijital deneyimin de giyilebilir teknoloji trendlerini belirleyeceği tahmin ediliyor. Gözlüğün, akıllı telefonlardan bağımsız mı çalışacağı yoksa Galaxy ekosistemine bağlı bir aksesuar mı olacağı henüz kesinleşmedi. Ancak görsellerdeki kompakt yapı, cihazın büyük oranda bir yardımcı ekran görevi göreceğini hissettiriyor.

Samsung Galaxy Glasses beklenen teknik detaylar

Ekran: Şeffaf lensler üzerine yansıtma yapan mikro LED paneller

Şeffaf lensler üzerine yansıtma yapan mikro LED paneller İşlemci: Qualcomm imzalı akıllı gözlükler için optimize edilmiş yonga seti

Qualcomm imzalı akıllı gözlükler için optimize edilmiş yonga seti Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve Samsung cihazlarıyla hızlı eşleşme desteği

Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve Samsung cihazlarıyla hızlı eşleşme desteği Sensörler: Hareket takibi, ortam ışığı algılama ve potansiyel kamera modülleri

Samsung’un bu pazara girmesi, Meta ve Apple gibi rakiplerle olan rekabeti yeni bir seviyeye taşıyabilir. Tasarımın geleneksel çizgilere sadık kalması, cihazın sadece teknoloji meraklıları için değil, geniş bir kullanıcı kitlesi için uygun olduğunu gösteriyor. Ürünün ne zaman resmiyet kazanacağı ise henüz belirsizliğini korumaktadır.

