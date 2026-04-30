Google’ın gelecekteki amiral gemisi cihazlarına güç vermesi beklenen Google Tensor G6 çipi hakkında yeni teknik detaylar gün yüzüne çıkıyor. İşlemci çekirdeklerinde hız ve mimari açısından önemli artışlar öngörülürken, cihazın mobil oyun performansı konusunda soru işaretleri barındıran sızıntılar teknoloji dünyasında dikkat çekiyor. Peki, Pixel 11 serisi ile piyasaya sürülmesi beklenen bu donanım kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?

Google Tensor G6 işlemci mimarisinde neler değişiyor?

Gündeme gelen son sızıntılara göre Google Tensor G6, ana işlemci tarafında 1+4+2 çekirdek yapısıyla yapılandırılıyor. Bu yeni dizilimin 4.11 GHz hızında çalışan bir adet ARM C1-Ultra çekirdeği barındırdığı iddia ediliyor. Çekirdek grubunun geri kalanında ise 3.38 GHz frekansında dört adet ve 2.65 GHz hızında iki adet ARM C1-Pro çekirdeğinin görev yapacağı belirtiliyor.

Bu donanım tahmini, bir önceki nesil Tensor G5 çipine kıyasla saat hızlarında belirgin bir artış anlamına geliyor. Geçen yılki çip; 3.78 GHz hızında bir Cortex-X4, 3.05 GHz hızında beş Cortex-A725 ve 2.25 GHz hızında iki Cortex-A520 barındıran 1+5+2 yapısına sahipti. Çipin TSMC tarafından 2nm üretim süreciyle banttan ineceği ve Qualcomm modelleriyle aradaki performans farkını daraltmaya çalışacağı öngörülüyor.

Grafik birimi tarafında beş yıllık donanım iddiası

İşlemci tarafındaki bu ivmeye rağmen, MysticLeak tarafından ortaya atılan grafik birimi sızıntıları tablonun yönünü değiştiriyor. Raporlar, Google’ın yeni çipte PowerVR C-Serisi CXTP-48-1536 GPU kullanabileceğini öne sürüyor. Temelinde yaklaşık beş yıllık bir mimari barındıran bu grafik biriminin, oyun deneyimi açısından Tensor G5 modeline kıyasla büyük bir fark yaratmayacağı tahmin ediliyor.

Mobil oyunların sürekli olarak daha fazla grafik işleme gücü talep ettiği günümüz pazarında, bu donanım tercihi cihazın zorlu görevlerdeki rekabet gücünü etkileyebilir. Pixel 10 serisinin oyun tarafında beklenen gücü verememiş olması, grafik birimi güncellemelerinin eksik kalacağı yönündeki bu iddiaların ağırlığını artırıyor. Google’ın aradaki donanım farkını yazılım tabanlı güncellemelerle kapatıp kapatamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın yeni işlemcisinde eski nesil bir grafik birimi tercih etme ihtimali cihaz tercihinizi etkiler mi?