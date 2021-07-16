Binance hisse senedi token alım-satımını durduruyor!

En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, nisan ayında başlattığı hisse senedi token alım-satımı hizmetini durdurma kararı aldı. Borsa tarafından yapılan açıklamaya göre artık kullanıcılar hisse senedi token alım-satımı yapamayacak.

İşlem hacmine göre önde gelen kripto para borsalarından olan Binance, nisan ayında hisse senedi token alım-satım hizmetlerini aktif etmişti. Bunun anlamı, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin Binance’da token şeklinde satılması idi. Bu özellik kapsamında platform üzerinde Tesla, Microsoft, Apple, MicroStrategy, Coinbase gibi önemli şirketlerin hisse senedi tokenları satılmaya başlamıştı.

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Binance, bugün yaptığı açıklamada ise bu karardan geri dönüldüğünü ve hisse senedi token alım-satım işlemlerin sona erdirildiğini duyurdu. Şu anda hisse senedi tokenlarında açık pozisyonları olan kişilerin 14 Ekim 2021 tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerektiği bildirildi. Borsa bu karara gerekçe olarak, “ticaret odaklarını diğer ürünlere kaydırmak” olduğunu söyledi.

Ancak Binance’ın bu kararı, diğer ürünlere olan odağı artırmaktan ziyade Almanya finansal piyasasının düzenleyici kurumu BaFin’in uyarısından dolayı geldi. BaFin, nisan ayında şu ifadeleri kullanarak bir uyarıda bulunmuştu:

“BaFin, Binance Almanya’nın ülkede gerekli prospektüsleri sunmadan hisse token’ları sattığından şüphelenecek bilgilere sahiptir. Menkul kıymet yatırımları sadece gerekli bilgilere dayanarak yapılması gerektiğini unutmayınız”

BaFin tarafından gelen bu açıklama, Binance’ın hisse senedi token alım-satım hizmetinden geri adım atması konusunda önemli bir etken olmuş olabilir. Bilindiği üzere Binance şu sıralar pek çok ülkenin düzenleyici kurumları tarafından baskı altında. Önde gelen borsa, Almanya tarafından da yeni bir darbe almamak için bu geri adımı atmak durumunda kalmış gibi görünüyor.