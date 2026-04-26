Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile birlikte tanıttığı yenilikçi özellikleri kademeli olarak diğer cihazlarına da sunmaya hazırlanıyor. Özellikle iş ve eğitim hayatında büyük kolaylık sağlayan gelişmiş Belge Tarama fonksiyonu, yayınlanacak olan yeni bir yazılım sürümüyle eski modellerin kullanımına sunulacak. Güney Koreli teknoloji devinin, One UI 8.5 sürümüyle birlikte bu desteği genişletmesi bekleniyor. Peki, bu yeni özellik tam olarak hangi yenilikleri beraberinde getiriyor ve hangi cihazları kapsıyor?

Galaxy S26 Serisinin Belge Tarama Yeteneği Genişliyor

Galaxy S26 serisinin öne çıkan yazılımsal özelliklerinden biri olan gelişmiş tarama sistemi, kullanıcıların fiziksel dökümanlarını dijital ortama çok daha efektif bir şekilde aktarmasını sağlıyor. Geçmiş dönemlerde sunulan tarama özelliklerinde, arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafın tek bir dosya altında toplanması konusunda kısıtlamalar bulunuyordu. Samsung, yeni nesil tarama algoritmasıyla birlikte bu sorunu ortadan kaldırarak, çekilen çoklu görsellerin otomatik olarak tek bir PDF dökümanı haline getirilmesine imkan tanıyor.

Bu özellik, özellikle çok sayfalı belgelerin taranması gereken durumlarda harici bir üçüncü taraf uygulamaya olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Galaxy AI destekli görüntü işleme teknolojileriyle harmanlanan bu sistem, belgelerin kenarlarını otomatik olarak algılıyor ve perspektif düzeltmelerini yaparak en net sonucu sunuyor. Kullanıcılar, taradıkları belgeleri anında paylaşılabilir ve düzenlenebilir formatlarda saklayabiliyor.

Güncelleme Alacak Modeller ve Erişim Kolaylığı

Samsung tarafında yayınlanacak olan One UI 8.5 sürümü, bu özelliği mevcut amiral gemisi cihazlara taşıyacak. Yapılan açıklamalara göre gelişmiş Belge Tarama desteği ilk etapta şu modellere gelecek:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Şirket, bu listenin haricinde One UI 8.5 sürümünü alacak başka cihazların da bulunduğunu ancak tarama özelliğinin donanımsal veya bölgesel kısıtlar nedeniyle tüm cihazlara gelip gelmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtiyor. Kararlı sürüm yayınlandığında, yukarıda belirtilen cihaz sahipleri bu yeni yeteneği doğrudan kullanmaya başlayabilecek.

Belge Tarama Kısayolu Nasıl Eklenir?

Teknoloji devi, bu özelliğe erişimi de oldukça pratik hale getiriyor. Kullanıcılar artık her seferinde kamera ayarlarıyla uğraşmak yerine, tarama özelliğine ana ekrandan hızlıca erişebilecek. Bu kısayolu aktif etmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

Kamerayı açın, ardından sırasıyla Kamera Ayarları > Tara > Belge Tarama yolunu izleyin. Burada yer alan “Belge Tarama’yı Uygulamalar ekranına ekle” seçeneğini aktif hale getirdiğinizde, özelliğe erişim sağlayan bir ikon telefonunuzun menüsüne eklenecektir. Bu sayede dökümanlarınızı taramak için tek bir dokunuş yeterli olacak.

Bu güncelleme, markanın yazılım desteği konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle üretkenlik odaklı geliştirmelerin eski modellere de yansıtılması, kullanıcı deneyimini üst seviyede tutmayı hedefliyor. One UI 8.5 sürümünün dağıtım takvimine ilişkin net tarihler, önümüzdeki dönemde cihaz bazlı olarak netleşecektir.

