Motorola firmasının akıllı telefon pazarına sunacağı Motorola Razr 70 serisi için 29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek resmi lansman öncesinde detaylar gün yüzüne çıkıyor. Sektörün tanınmış sızıntı kaynaklarından Evan Blass, resmi tanıtıma kısa bir süre kala cihazların renk seçeneklerini ve tasarımlarını gösteren basın görsellerini paylaştı. Peki, form faktörüyle dikkat çeken bu yeni nesil katlanabilir telefon modelleri donanım tarafında kullanıcılara neler vadediyor?

Motorola Razr 70 Ultra kullanıcılara neler sunacak?

Sızıntılara göre serinin tepe noktasında konumlandırılan Motorola Razr 70 Ultra, genel yapı itibarıyla bir önceki nesil olan Razr 60 Ultra modelinin fiziksel tasarım dilini sürdürüyor. Şirketin dış hatları koruyarak iç donanım bileşenlerinde yükseltme yapma stratejisi izlediği anlaşılıyor. Cihazın kapak kısmında yer alan 4 inç büyüklüğündeki dış ekran, telefonu açmaya gerek kalmadan bildirimleri okuma ve anlık işlemleri gerçekleştirme imkanı tanıyarak pratik bir deneyim hedefliyor.

Cihazın ana kullanım alanı olan iç paneline bakıldığında, 7 inç boyutunda oldukça geniş bir ekran altyapısı bulunuyor. Sızdırılan verilere göre bu cihazın işlemci biriminde Qualcomm cephesinin amiral gemisi çözümlerinden Snapdragon 8 Elite yonga seti görev yapacak. Bu üst segment işlemci tercihi, cihazın yüksek grafik gerektiren uygulamalarda dahi akıcı bir performans sergilemesini sağlayacak. Performansı beslemek adına modele 5.000 mAh kapasitesinde bir batarya entegre ediliyor.

Kamera tarafında kullanıcıları hem ön hem de arka kısımda iddialı sensörler bekliyor. Arka panelde iki adet 50MP çözünürlüğünde lensten oluşan çift kamera dizilimi yer alırken, iç ekranda görüntülü görüşmeler için yine 50MP değerinde bir özçekim kamerası konumlandırılıyor. Pazarlama görsellerinde Orient Blue Alcantara ve Pantone Cocoa Wood isimli iki farklı renk opsiyonu göze çarpıyor. ABD pazarında Razr Ultra 2026 ismiyle satılacağı belirtilen cihaz, dokulu tasarım yapısıyla premium segmente hitap ediyor.

Motorola Razr 70 Ultra teknik özellikleri

Ana Ekran: 7 inç boyutunda katlanabilir iç panel

Kapak Ekranı: 4 inç büyüklüğünde dış panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti

Arka Kamera: Çift 50MP çözünürlüklü sensör dizilimi

Ön Kamera: 50MP çözünürlüğe sahip iç kamera

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh güç hücresi

Renk Seçenekleri: Orient Blue Alcantara ve Pantone Cocoa Wood

Motorola Razr 70 donanım detayları ve renk seçenekleri

Ailenin standart versiyonu olarak tanıtılacak olan Motorola Razr 70, fiyat performans odaklı tüketiciler için alternatif bir donanım profiliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Basın görsellerinde ilk etapta üç farklı renk tonu sızdırılmış olsa da, gelen iddialar cihazın toplamda dört farklı renkle piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Şirketin işbirliği neticesinde bu renklerin Pantone Bright White, Pantone Sporting Green, Pantone Hematite ve Pantone Violet Ice isimlerini taşıyacağı belirtiliyor.

Donanım merkezinde ise MediaTek markasının imzası yer alıyor. Cihazın MediaTek Dimensity 7450X işlemcisinden güç alacağı ifade ediliyor. Günlük kullanım senaryolarında yeterli akıcılığı sağlaması beklenen bu yonga seti, 4.800 mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. İşlemcinin enerji yönetim kabiliyeti sayesinde bu bataryanın standart bir kullanım gününü sorunsuz tamamlaması amaçlanıyor.

Ekran özelliklerine geçildiğinde standart modelin biraz daha kompakt ölçülerle tasarlandığı görülüyor. Cihazda 6.9 inç büyüklüğünde bir iç ekran ve temel bildirim takibi için kapağa yerleştirilen 3.63 inç boyutunda bir ikincil panel yer alıyor. Fotoğrafçılık tarafında ise arka yüzeyde tıpkı üst versiyonda olduğu gibi çift 50MP sensör dizilimi barındırılıyor. ABD bölgesi için Razr 2026 ismini kullanacağı sızan bu model, katlanabilir teknolojilerle yeni tanışacak alıcılar için dengeli bir seçenek oluşturuyor.

Motorola Razr 70 teknik özellikleri

Ana Ekran: 6.9 inç büyüklüğünde katlanabilir iç panel

Kapak Ekranı: 3.63 inç boyutunda dış bilgilendirme ekranı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7450X yonga seti

Arka Kamera: Çift 50MP çözünürlüğünde sensör dizilimi

Batarya Kapasitesi: 4.800 mAh güç hücresi

Renk Seçenekleri: Pantone Bright White, Pantone Sporting Green, Pantone Hematite ve Pantone Violet Ice

Alcantara malzeme nedir?

Alcantara, otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerinde sıkça tercih edilen, süet hissiyatına sahip sentetik bir kumaş türüdür. Akıllı telefonların dış yüzeyinde kullanıldığında, cihazın elden kaymasını zorlaştırır ve tutuş ergonomisini iyileştirir. Aynı zamanda standart cam veya metal arka yüzeylere kıyasla cihaza daha sıcak bir dokunma hissi kazandırır.

