Teknoloji devi Apple, yazılım test sürecini hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan üçüncü sürümün ardından, bugün macOS Tahoe 26.5 dördüncü geliştirici betası kullanıma sunuldu. Peki, sistemdeki pürüzleri gidermesi beklenen bu yeni sürüm kullanıcılara neler sunuyor?

macOS Tahoe 26.5 dördüncü beta sürümü nasıl yüklenir?

Kayıtlı geliştiriciler, macOS Tahoe 26.5 güncellemesini cihazlarına kolayca indirebiliyor. Sistem Ayarları uygulamasına girip Genel kategorisi altından Yazılım Güncelleme sekmesini seçmek yeterli oluyor. Bu işlemi yapabilmek için Beta Güncellemeleri seçeneğinin aktif edilmesi ve ücretsiz bir geliştirici hesabına sahip olunması gerekiyor.

Apple tarafından yapılan son durum güncellemesine göre, dördüncü beta sürümü yalnızca geliştiricilerle sınırlı kalmadı. Kısa bir süre sonra, macOS Tahoe 26.5 herkese açık beta test kullanıcılarının erişimine de açıldı. Böylece test sürecine katılan standart kullanıcılar da yeni sürümü cihazlarına kurabilecek.

Odak noktası hata düzeltmeleri ve Finder sorunları

İlk üç sürümde sisteme eklenen somut bir yeni özellik tespit edilmemişti. Bu nedenle macOS Tahoe 26.5 dördüncü betasının doğrudan performans iyileştirmelerine ve hata düzeltmeleri üzerine odaklandığı düşünülüyor. Özellikle kullanıcı cephesinden gelen geri bildirimler, çözülmesi gereken bazı kronik sorunlara işaret ediyor.

Önceki beta sürümlerini deneyimleyen kullanıcılar, Finder üzerinde bellek sızıntısı yaşandığını belirtmişti. Ayrıca AdGuard gibi ağ eklentilerinin bir önceki sürümde çalışmadığı ifade ediliyordu. Dördüncü sürümün, sistemi yoran bu Finder sorunlarını ve ağ eklentisi çökmelerini giderip gidermediği test sürecinin ilerleyen günlerinde netleşecek.

Beta sürüm nedir?

Yazılımların son kullanıma sunulmadan önce hatalarının tespit edilmesi amacıyla yayınlanan test versiyonlarıdır. Bu sürümler zaman zaman performans sorunları içerebileceği için ana cihazlara kurulurken dikkatli olunması önerilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme sonrası Mac cihazınızda Finder veya ağ eklentileriyle ilgili sorun yaşadınız mı?