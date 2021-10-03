Ethereum Yatırımcıları Yörüngeyi Cardano ve Solana’ya Çeviriyor!

Bitcoin’den sonra ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum güç kaybı yaşıyor. Eylül ayındaki performansı ile yatırımcılarına büyük hayal kırıklığı yaratmış olan Ethereum, Cardano ve Solana ‘nın gerisinde kalıyor. Ethereum yatırımcıları eylül ayındaki kötü performansından dolayı Ethereum’a alternatif arayışında. Bu arayış, yatırımcıları fiyat artışları ile son dönemlerde kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çeken Cardano ve Solana’ya yönlendiriyor.

Ethereum’un zorlu bir eylül geçirmesi, yatırımcıları DApps oluşturmak için kullanılan Cardano gibi alternatif platformlara yönelmeye itiyor. Ayrıca son dönemlerde hızlı bir ivme yakalayarak bir yılda %4800 artmış olan Solana da son bir yılda %830 artan Ethereum’a alternatif olarak güçlü bir şekilde yatırımcıların karşısına çıkıyor. Ethereum’un durgun fiyat hareketleri ve Londra güncellemesinin ardından beklenilen etkiyi görememesi, altcoini Solana ve Cardano karşısında geri planda bırakıyor.

Büyük bir heyecanla beklenen EIP-1559 güncellemesi Ethereum ağındaki ölçeklenebilirlik ve yüksek işlem maliyeti sorununa çözüm olarak gelmiş olsa da, ağdaki yüksek işlem maliyeti ve yavaşlık sorunu hala devam ediyor. Ethereum katili olarak anılan diğer blok zincir ağları da Ethereum ağının bu olumsuz yönünden faydalanıyor. Ethereum’a göre daha hızlı ve ucuz olan Solana özellikle son günlerde NFT alanında da adını duyuruyor.

Solana web sitesindeki veriler, Solana ağının işlem başına 0,00025 dolardan saniyede 50.000 işlem (TPS) gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Ancak bu hız Ethereum ağında yaklaşık 13 TPS ve işlem maliyetleri de oldukça yüksek.

Diğer yandan Solana ağı geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir kesinti sebebiyle olumsuz etkiler görmüştü. Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, sorun ile ilgili tweet atarak problemin Solana tabanlı merkeziyetsiz finans platformu Raydium’a gönderilen yüksek işlem yükü sebebiyle yaşandığını söylemişti. Kesintiden dolayı neredeyse 24 saat kapalı kalan ağ, SOL fiyatının da %19 düşüş yaşamasına neden olmuştu. Ardından problem çözüldü ve ağ eski işleyişine geri döndü. SOL fiyatı yazı sırasında 172 dolardan işlem görüyor.

Cardano ağı da kısa süre önce Alonzo yükseltmesini alarak akıllı sözleşme entegrasyonunu başlattı. Ağdaki akıllı sözleşme sayısı kısa süre içerisinde binleri aştı. ADA fiyatı da yazı sırasında 2,27 dolardan işlem görüyor.

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