Bitcoin ve Ethereum Son İki Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Tüm kripto piyasası dün bir darbe daha yerken Bitcoin ve Ethereum neredeyse iki ay önceki yerlerine geri döndü. Çin borsalarından gelen kötü haberler ile dünya geneli borsalarda yaşanan çöküşün yansıması kripto paraları da etkiledi.

Bitcoin ve Ethereum ile birlikte tüm kripto para piyasası da Pazar gününden beri kötü günler geçiriyor. Yalnızca Bitcoin son 24 saatte 43,700 dolar seviyesinden 39,500 dolar seviyelerine gerileyerek neredeyse %10’luk bir kayıp yaşadı. Ethereum ise Bitcoin’den daha büyük bir yara aldı. Dün 3100 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum, 2650 dolar seviyelerine kadar gerileyerek %15 kayıp yaşadı.

Bitcoin ve Ethereum son olarak 5 Ağustos tarihinde bu seviyelere düşmüştü. Mayıs ayının ortalarından Temmuz ayının sonlarına kadar 30,000 dolar seviyelerinde gezinen Bitcoin, 26 Temmuz tarihinde yaşadığı yükseliş ile kendisini tekrar 40,000 dolar seviyelerine getirmeyi başarmıştı. O günden sonra da Bitcoin ve genel kripto para piyasasında bir yükseliş trendi başlamış ve fiyat 53,000 dolar seviyelerine kadar gelmişti. Ancak bu seviyedilen reddedilen Bitcoin, 7 Eylül’de büyük bir çöküş yaşayarak saatler içerisinde neredeyse %20 geri çekilmiş. Ve 42,800 dolar seviyesine kadar gelmişti. Bu noktadan sonra Bitcoin, bir süre toparlanma süreci yaşayarak yeniden 49,000 dolar seviyesine gelebilse de Pazar gününden beri dünya geneli finans piyasalarının aldığı darbelerden büyük ölçüde etkilendi.

Bitcoin ve genel kripto piyasası hala tam olarak toparlanabilmiş gözükmüyor. An itibariyle Bitcoin, 42,000 dolar seviyesinde Ethereum da 2900 dolar seviyesinde fiyatlansa da kripto para piyasalarında genel olarak bir satış baskısı hakim. Dolayısıyla Bitcoin için son olarak görülen 39,500 dolar dip seviyesi kırılarak yeni diplerin gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kripto piyasalarında yaşanan negatif fiyat hareketlerinden büyük hacimli kripto paralar da oldukça etkilendi. An itibariyle XRP’nin ardında 7. Sırada bulunan SOL, 19 Eylül’de gördüğü 170 dolar seviyelerinden dün itibariyle 115 dolar seviyelerine kadar geriledi. Solana’nın yaşadığı büyük düşüşten Cardano da fazlasıyla etkilendi. Cardano’nun yerel tokenı ADA da Eylül başında 3 dolar barajını aşabilse de 19 Eylül’de 2.4 seviyesine gerilemişti. Ve dün itibariyle de 2 doların altına inerek 1.9 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Kripto paralarda yaşanan bu çöküş kısmi olarak Çinli dev şirket Evergrande’nin içerisinde olduğu finansal zorlukları açıklamasının ardından yaşandı. Shenzhen tabanlı emlak devinin 305 milyar dolar değerinde devasa bir borç batağının içerisinde olduğu duyuruldu.

Bazılarının, Çin’in ikinci en büyük mülk geliştiricisinin borçlarını ödemeyeceği ve bu da firmanın çöküşüne sebep olacağı konusunda endişeleri mevcut. Yetkililer, Evergrande’nin finansal durumuna bir çözüm bulamaması halinde ülkenin finansal sisteminin büyük sıkıntılar yaşayacağı konusunda uyarıda bulundu. Ve ABD piyasaları da Çin’deki bu potansiyel ekonomik karmaşayı yakından hissediyor. Çünkü bir çok uluslararası varlık yöneticisi ve banka Evergrande’nin dolar cinsinden tahvillerine sahip durumda.

Kripto paralar aslında El Salvador’un 7 Eylül tarihinde Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmesinden beri kötü süreçler yaşıyor. Bitcoin’in ve bağlı olarak tüm kripto paraların içerisinde bulunduğu yükseliş trendi o tarihte sona ermiş. Ve yerini yaşanan sert çakılmalar ile düşüş trendine bırakmış gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde de SEC başkanı kripto paralarla ilgili kaygı verici ifadeler kullanmıştı. Piyasaların ne zaman normale döneceği bilinmiyor ama dünya genelindeki finansal sistemin güvenilirliği ve sağlamlığı bunun gibi olayların ardında defalarca kez sorgulanıyor.