Cardano’daki Akıllı Sözleşme Sayısı Alonzo’dan Sonra 2000’i Aştı!

Cardano (ADA) blok zinciri, akıllı sözleşmeleri 12 Eylül’de Alonzo hardfork aracılığıyla ana ağa ufak sorunlarla da olsa entegre etti. Alonzo yükseltmesinin Cardano ana ağında uygulanmasından yaklaşık 24 saat sonra, ağdaki akıllı sözleşme sayısı 100’ü aştı. Yükseltmeden sadece 5 gün sonra da Cardano blok zincirinin akıllı sözleşme sayısı 2.200’ü geçmiş durumda.

Alonzo yükseltmesi, yerel dijital varlığı ADA’nın piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi haline geldiği Cardano için yeni bir dönemin başlamasını sağladı. Cardano ağı, yüksek gaz ücretlerinin temel zorluklarını ve mevcut seçeneklerde bulunan ölçeklenebilirlik eksikliğini aşmaya yardımcı olmak için oyunun kurallarını değiştiren bir blok zinciri protokolü olarak geliştirildi. Altı yıl kadar süren akıllı sözleşmelerin geliştirilmesine yol açan yol haritası ile Cardano, blok zinciri teknolojisiyle desteklenen erişilebilir bir finansal geleceğe geçişin habercisi olacak.

Bununla birlikte, bu sözleşmeler hemen dağıtılmayacak. Geliştiriciler bunları yalnızca dApplerinin piyasaya sürülmesiyle kullanmak için blok zincirinde önceden kaydediyor. Bu da Cardano blok zincirine olan talebi gösteriyor. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik odaklı yeni bir mimariye sahip blok zinciri, geliştirme faaliyetlerinde büyük bir artış görüyor. IOHK’nın Cardano Kurucusu ve CEO’su Charles Hoskinson, yükseltme ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu yükseltme, blok zincir ve ötesindeki en parlak beyinlerden bazılarıyla altı yıllık inanılmaz sıkı çalışmanın doruk noktasıdır.”

Alonzo yükseltmesine giden yolda, Cardano yükseltmeyi geciktirdiği için birçok eleştiri ve trolle karşılaştı, hatta birçoğu bu yıl blok zincirindeki akıllı sözleşme olasılığına karşı bahse girdi ve sonunda kaybetti. Ancak geliştiriciler her şeyi zamanında ve söz verildiği gibi yayınlamayı başardı.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, DeFi piyasasında düzenleyici inceleme arttıkça blok zincirinin ikinci DeFi dalgası için iyi konumlandırıldığına inanıyor. Yakın tarihli bir röportaj sırasında Hoskinson, yaklaşmakta olan baskı dalgasının 2017’deki ICO dönemindeki baskıya oldukça benzer olacağını belirtti. DeFi pazarının ele geçirilmeye hazır olduğunu ve yalnızca likidite ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip olan DeFi protokollerinin ikinci sırayı alacağını söyledi.

Ayrıca, Alonzo yükseltmesi lansmanından önce Cardano blok zinciri, büyüyen Fungible Token (NFT) dünyasını takip etmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Verilen ödenekle, gün geçtikçe birçok pazar yerinin ortaya çıkmasıyla birlikte blok zincirinde 780.000 kadar NFT basıldı.

Hoskinson, ağın sunduğu şeyler konusunda iddialı. Bunun için IOHK, ağın benimsenmesine katkıda bulunmak için Cardano’nun gücünden yararlanabilecek DApp’lerin geliştirilmesine güç veren bir girişim olan Project Catalyst‘i başlattı.

Cardano blok zincirindeki geliştirme faaliyeti artarken, ADA fiyatı da 2,50 doların altında konsolide olmaya devam ediyor. ADA fiyatı yükseliş momentumu, kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte ağustos ayında başladı ve fiyatta

2.5 kat artışla 3,10 dolarlık yeni bir ATH’ye ulaşmayı başardı. Bununla birlikte, kripto pazarındaki son flaş çöküş, kazançlarının çoğunu sildi ve ADA şu anda 2,35 dolardan işlem görüyor. Artan geliştirme faaliyeti ve artan talep, altcoinin 2,50 doların üzerine çıkması ve tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmesi için ihtiyaç duyduğu yükseliş momentumunu tetikleyebilir.