Kripto Para
Solana’nın Fiyatı Ağdaki Kesintiler Sürerken Düşüş Yaşıyor
Kripto piyasası son 24 saatte genel olarak yükselirken SOL düşüş yaşıyor. Fiyat kaybının sebebinin Solana blok zincirindeki saatlerdir süren kesintiden kaynaklandığı düşünülüyor. Ağda yaşanan problemler 22 saattir sürüyor ve hala tam olarak çözülebilmiş değil.
Solana ağı neredeyse 1 gündür kapalı durumda. Yaşanan bir problemden ötürü ağda yeni bloklar üretilmiyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor. Sorunun çözümü için çalışmalar sürerken SOL fiyat kaybı yaşamaya devam ediyor.
Solana’nın kendi blok zincirine sahip yerel kripto parası SOL, son 24 saatte %19 fiyat kaybı yaşayarak 175 dolar seviyesinden 142 dolar seviyesine kadar geriledi. 142 dolar seviyesinden aldığı tepki ile fiyatını yeniden 166 dolar seviyesine kadar çıkaran SOL, an itibariyle 160 dolar seviyesinde bulunuyor. SOL, 140 dolar seviyelerine en son 7 Eylül tarihindeki market çöküşünde gelmişti. Solana blok zincirinin kapalı kalma süresinin artması, Solana’nın son zamanlarda yaşadığı önemli yükselişlere şimdilik bir darbe vurmuşa benziyor.
Solana blok zinciri, uzunca bir süredir blok üretmiyor. Blok zinciri üzerinde hiç bir işlem gerçekleştirilemiyor. Sorunun kaynağının ise yüksek işlem isteğinden kaynaklandığı açıklandı. Solana Status Twitter hesabından yapılan açıklamada blok zinciri, saniyede 400,000 işlem isteği gibi çok yüksek bir yük ile karşı karşıya kaldı. İşlem isteklerinin blok zincirinde çalışan DeFi protokolü Raydium üzerinden botlar tarafından gönderildiği belirtildi. Bu durum da sistemi çalıştıran nodların belleklerini yorarak ağın farklı yollara çatallanmasına ve sonuç olarak ağın kapanmasına sebep oldu.
1/ Solana Mainnet Beta encountered a large increase in transaction load which peaked at 400,000 TPS. These transactions flooded the transaction processing queue, and lack of prioritization of network-critical messaging caused the network to start forking.
— Solana Status (@SolanaStatus) September 14, 2021
Sorunun çözümü için an itibariyle gerekli adımlar atılmış gibi gözüküyor. Solana tarafından yeni bir ağ güncellemesi yayınlanarak onaylayıcılara sunuldu. Solana onaylayıcılar topluluğu da güncellemeyi yaparak Solana ana ağını yeniden başlattı. Bunun sonucunda da Solana ağının önümüzdeki saatler içerisinde tam olarak normale dönmesinin beklendiği açıklandı.
The Solana validator community successfully completed a restart of Mainnet Beta after an upgrade to 1.6.25. Dapps, block explorers, and supporting systems will recover over the next several hours, at which point full functionality should be restored.
— Solana Status (@SolanaStatus) September 15, 2021
Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko da sorun ile ilgili tweet atarak problemin Solana tabanlı merkeziyetsiz finans platformu Raydium’a gönderilen yüksek işlem yükü sebebiyle yaşandığını söyledi. Raydium, bugün itibariyle Grape Protocol isminde yeni bir IDO projesini kendi DEX platformu üzerinden satışa açacağını duyurmuştu. IDO, tıpkı borsadaki halka açılmalar gibi yeni çıkacak bir kripto paranın halka satışının yapılmasını temsil ediyor. IDO’lar genellikle merkezi bir borsa yerine peer to peer (eşten eşe) platformlarda yapılıyor.
Reminder that the @grapeprotocol IDO and GRAPE-USDC LP lauches at 12:00 UTC today! 🍇
AcceleRaytor $GRAPE token claim also from this time.
Fusion pool reward emissions will start shortly after to give time to LP. pic.twitter.com/OaHyxV3C2M
— Raydium (@RaydiumProtocol) September 14, 2021
An itibariyle Solana ağında problemler ve kesintiler devam etse de Solana tarafından yapılan açıklamada sorunun önümüzdeki bir kaç saat içerisinde çözüleceği duyuruldu. Yine de günümüzde kripto paralarda Proof of Work (İş Kanıtı) ve Proof of Stake (Hisse Kanıtı) tartışmaları sürerken böyle bir olay yaşanması da Proof of Stake blok zincirlerinin güvenilirliği konusunda bir tartışma yarattı. Proof of Work mekanizmasına sahip Bitcoin’de ilk çıktığı 2009 yılından beri buna benzer herhangi bir kesinti yaşanmadı. Enerji verimliliği tartışmaları bir kenarda dursun, insanların birikimlerini emanet ettiği bu sistemlerde yaşanan kesintiler sistemlerin güvenilirliğini şüpheye sokuyor.
En önemli ikinci kripto para konumunda olan Ethereum da yakın bir zaman içerisinde Proof of Work mekanizmasından Proof of Stake mekanizmasına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Buna benzer kesintilerin de Ethereum ağında yaşanıp yaşanamayacağı henüz bilinmiyor. Zira Solana, ağında sunduğu işlem kabiliyeti ile Ethereum’dan daha iyi bir blok zincirine sahip olduğunu öne sürüyor. Daha hızlı ve daha fazla işlemi işleme kapasitesine sahip Solana’nın böyle bir bot saldırısı ile kullanım dışı kalması Ethereumda da geçiş tamamlandıktan sonra benzer sorunların yaşanabileceğine sinyal veriyor.
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Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
(1/2)
Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi hakkında, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin teknolojik ortakların katılımı ile bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildiği açıklandı.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin geliştirme ve test süreçleri ortakların da katılımıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.
Açıklamada şu demeçlere yer verildi :
“Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.”
TCMB yaptığı açıklamada, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik henüz nihai bir karara varmadıklarını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sadece deneysel faaliyetler olduğu ifade edildi:
“Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.”
Yapılan çalışmaların birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin blokzincir teknolojisini benimseyip bu konuda daha ciddi adımlar atacağının sinyallerini alıyoruz.
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