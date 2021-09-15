Solana’nın Fiyatı Ağdaki Kesintiler Sürerken Düşüş Yaşıyor

Kripto piyasası son 24 saatte genel olarak yükselirken SOL düşüş yaşıyor. Fiyat kaybının sebebinin Solana blok zincirindeki saatlerdir süren kesintiden kaynaklandığı düşünülüyor. Ağda yaşanan problemler 22 saattir sürüyor ve hala tam olarak çözülebilmiş değil.

Solana ağı neredeyse 1 gündür kapalı durumda. Yaşanan bir problemden ötürü ağda yeni bloklar üretilmiyor ve herhangi bir işlem yapılamıyor. Sorunun çözümü için çalışmalar sürerken SOL fiyat kaybı yaşamaya devam ediyor.

Solana’nın kendi blok zincirine sahip yerel kripto parası SOL, son 24 saatte %19 fiyat kaybı yaşayarak 175 dolar seviyesinden 142 dolar seviyesine kadar geriledi. 142 dolar seviyesinden aldığı tepki ile fiyatını yeniden 166 dolar seviyesine kadar çıkaran SOL, an itibariyle 160 dolar seviyesinde bulunuyor. SOL, 140 dolar seviyelerine en son 7 Eylül tarihindeki market çöküşünde gelmişti. Solana blok zincirinin kapalı kalma süresinin artması, Solana’nın son zamanlarda yaşadığı önemli yükselişlere şimdilik bir darbe vurmuşa benziyor.

Solana blok zinciri, uzunca bir süredir blok üretmiyor. Blok zinciri üzerinde hiç bir işlem gerçekleştirilemiyor. Sorunun kaynağının ise yüksek işlem isteğinden kaynaklandığı açıklandı. Solana Status Twitter hesabından yapılan açıklamada blok zinciri, saniyede 400,000 işlem isteği gibi çok yüksek bir yük ile karşı karşıya kaldı. İşlem isteklerinin blok zincirinde çalışan DeFi protokolü Raydium üzerinden botlar tarafından gönderildiği belirtildi. Bu durum da sistemi çalıştıran nodların belleklerini yorarak ağın farklı yollara çatallanmasına ve sonuç olarak ağın kapanmasına sebep oldu.

1/ Solana Mainnet Beta encountered a large increase in transaction load which peaked at 400,000 TPS. These transactions flooded the transaction processing queue, and lack of prioritization of network-critical messaging caused the network to start forking. — Solana Status (@SolanaStatus) September 14, 2021

Sorunun çözümü için an itibariyle gerekli adımlar atılmış gibi gözüküyor. Solana tarafından yeni bir ağ güncellemesi yayınlanarak onaylayıcılara sunuldu. Solana onaylayıcılar topluluğu da güncellemeyi yaparak Solana ana ağını yeniden başlattı. Bunun sonucunda da Solana ağının önümüzdeki saatler içerisinde tam olarak normale dönmesinin beklendiği açıklandı.

The Solana validator community successfully completed a restart of Mainnet Beta after an upgrade to 1.6.25. Dapps, block explorers, and supporting systems will recover over the next several hours, at which point full functionality should be restored. — Solana Status (@SolanaStatus) September 15, 2021

Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko da sorun ile ilgili tweet atarak problemin Solana tabanlı merkeziyetsiz finans platformu Raydium’a gönderilen yüksek işlem yükü sebebiyle yaşandığını söyledi. Raydium, bugün itibariyle Grape Protocol isminde yeni bir IDO projesini kendi DEX platformu üzerinden satışa açacağını duyurmuştu. IDO, tıpkı borsadaki halka açılmalar gibi yeni çıkacak bir kripto paranın halka satışının yapılmasını temsil ediyor. IDO’lar genellikle merkezi bir borsa yerine peer to peer (eşten eşe) platformlarda yapılıyor.

Reminder that the @grapeprotocol IDO and GRAPE-USDC LP lauches at 12:00 UTC today! 🍇 AcceleRaytor $GRAPE token claim also from this time. Fusion pool reward emissions will start shortly after to give time to LP. pic.twitter.com/OaHyxV3C2M — Raydium (@RaydiumProtocol) September 14, 2021

An itibariyle Solana ağında problemler ve kesintiler devam etse de Solana tarafından yapılan açıklamada sorunun önümüzdeki bir kaç saat içerisinde çözüleceği duyuruldu. Yine de günümüzde kripto paralarda Proof of Work (İş Kanıtı) ve Proof of Stake (Hisse Kanıtı) tartışmaları sürerken böyle bir olay yaşanması da Proof of Stake blok zincirlerinin güvenilirliği konusunda bir tartışma yarattı. Proof of Work mekanizmasına sahip Bitcoin’de ilk çıktığı 2009 yılından beri buna benzer herhangi bir kesinti yaşanmadı. Enerji verimliliği tartışmaları bir kenarda dursun, insanların birikimlerini emanet ettiği bu sistemlerde yaşanan kesintiler sistemlerin güvenilirliğini şüpheye sokuyor.

En önemli ikinci kripto para konumunda olan Ethereum da yakın bir zaman içerisinde Proof of Work mekanizmasından Proof of Stake mekanizmasına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Buna benzer kesintilerin de Ethereum ağında yaşanıp yaşanamayacağı henüz bilinmiyor. Zira Solana, ağında sunduğu işlem kabiliyeti ile Ethereum’dan daha iyi bir blok zincirine sahip olduğunu öne sürüyor. Daha hızlı ve daha fazla işlemi işleme kapasitesine sahip Solana’nın böyle bir bot saldırısı ile kullanım dışı kalması Ethereumda da geçiş tamamlandıktan sonra benzer sorunların yaşanabileceğine sinyal veriyor.