Cardano (ADA) İnceleme | Hepimizin Hayatına Dokunabilecek Mi?

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Bugün Cardano’yu anlatmaya çalışacağız. Fakat şunu baştan hatırlatayım Cardano çok özel ve kapsamlı bir proje. Bu kadar kapsayıcı olmasından dolayı elbet bir şeyleri kaçırıp değinmemiş olabiliriz. Zaten videoyu da olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım ve Cardano’yu yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede anlatabilmek neredeyse imkansız zaten. Ama yine de kabataslak bir şekilde Cardano nedir nasıl bir projedir diye anlamak isterseniz bu videonun size faydalı olacağını düşünüyorum.

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Cardano (ADA) nedir?

Öncelikli olarak benim Cardano’yla ilgili görüşümü sorarsanız demin de bahsettiğim gibi ben Cardano’nun çok özel bir proje olduğunu düşünüyorum. Fakat örneğin ben Cardano’ya hiç yatırım yapmadım. Nedenini de videonun sonunda açıklayacağım.

Daha emekleme aşamasında bu kadar hypelanıp bu kadar iyi pazarlanan bir projenin bu denli üst sıralarda bulunması bana biraz erken mi acaba dedirtiyor. Solana gibi bir proje bile teknik problemlerle karşılaştı ki Solana inceleme videomuzda bunun olabileceğini de belirtmiştik. Aynı problemler Solana’dan çok daha kapsamlı ama çok daha yavaş ilerleyen Cardano’da da mutlaka yaşanacaktır.

Cardano’nun bugüne kadarki fiyat grafiğini inceleyelim ve ardından web sitesine girerek projeyi anlamaya çalışalım.

Dar kapsamlı projelerin üst sıralara yükselmesi çok zor. Yani buna nasıl örnek vereyim; bugün herkesin cebinde bir cep telefonu var ama herkes motosiklet kullanmıyor. Siz Youtube’da telefon videoları çekerseniz mi daha çok kişiye ulaşma şansınız var yoksa motosiklet videoları çekerseniz mi daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Cardano da en büyük avantajını tam da buradan yakalıyor.

Zaten bugün Ethereum-Killer deiğimiz Cardano, Avax, Solana, Elrond gibi birçok projenin dikkatleri daha kolay üzerine çekebilmesinin sebebi de bu.

Cardano’nun explorerlarına bakıp toplam sirkülasyon kaynağı ve kaç kişinin elinde ne kadar Cardano bulundurduğu gibi verileri görmeye çalışalım.

Şu gördüğünüz Cardano’nun resmi explorerı fakat gördüğünüz gibi yani merak ettiğimiz hiçbir veri burada yok. Yani resmi explorera bile hiçbir şey eklenmemiş. Tabi komünitenin hazırladığı diğer explorerda farklı bilgiler görebiliyorsunuz ama keşke resmi explorerda bunları kontrol edebilseydik.

Örneğin Blockchair’de sirkülasyondaki miktarı görebiliyoruz. Bakıyoruz ve CoinGecko’daki rakamla aynı. Bu güzel ama resmi sitede sirkülasyon miktarı veya toplam kaynak belirtilmemiş bu bir eksi bana kalırsa. Buna niye eksi diyorum. Cardano projesi Hoskinson tarafından fikren 2011 yılında başlayan bir proje. Tabi ki proje fikir aşamasından uygulama aşamasına geçene kadar arada ciddi bir süre geçiyor ve Cardano 2018 yılında tam anlamıyla kripto markete açılmaya hazır hale gelmiş oluyor fakat 10 yıllık bir projenin daha ortada doğru düzgün bir explorerının bile olmaması benim için büyük bir eksi. E şimdi ben nasıl senin vadettiğin şeyleri sağlayabileceğine güvenerek sana yatırım yapayım??

Fakat projenin GitHub’daki aktivitesiyle ilgili baya pozitif konuşabilirim çünkü çok aktifler bu noktada. Hem ekosistem içindeki yazılımcılar hem de Cardano ekibi cayır cayır çalışıp bir şeyler deniyor bu belli.

Twitter’ında 600.000 küsür takipçi olduğunu görüyoruz. Güzel rakam. Yakaladığı Hype’ın karşılığı Twitter’da da var belli ki. Zaten bir o kadar hatta daha fazla insan da projenin kurucusu Charles Hoskinson’u da takip ediyor. Yeri gelmişken Charles Hoskinson’a da değinelim.

Projenin fikir babası yani kurucusu olmasının yanı sıra sosyal medyayı yönetmeyi de çok iyi bilen bir arkadaş bu. Hatta kendi YouTube kanalı da var. Bu kanalda sürekli güncel olaylar, blockchain dünyası, kripto varlıklar vs. Ile ilgili düşüncelerini ve fikirlerini paylaşıyor. E tabi sektörün bu kadar içinde olan vizyoner bir kişiyi dinlemek de gayet faydalı olabiliyor. Neden sektörün bu kadar içinde diyorum çünkü kendisi Ethereum’un dahi kurucu takımı arasında. Yani bugün ilk 3’teki 2 projeye eli değmiş bir insandan bahsediyoruz. Sonrasında tabi ne yapıyor fikir ayrılıkları vs. Yüzünden Ethereum projesinden ayrılıyor. Aynı zamanda Bitcoin’in komünitesinde de birçok çalışmada bulunmuş bir adamdan bahsediyoruz. Yani ben Charles Hoskinson’u kripto dünyası için çok değerli bir kişilik olarak görüyorum.

Fırsat buldukça Hoskinson’un videolarını izlemenizi de ayrıyeten öneririm.

Cardano’nun temelinde her işi uzmanına bırakma düşüncesi de var. Sürekli belli konularda o konuların uzmanlarının görüşleri alınıyor. Yani bu bir ödeme sistemi olacaksa bir ödeme sisteminin nasıl olması gerektiğine dair finansçıları dinliyorlar. Ekosistem içinde bir sermayeyi yöneteceklerse ekonomistlere kulak veriyorlar vesaire. Böyle böyle adımlarını her alanda sağlam atmaya çalışıyorlar.

Gelin Cardano’yu discover edelim yani keşfedelim.

I want to kısmında ekosistemin neresinde bulunacağınıza göre size rehberler hazırlanmış.

Cardano’da madencilik şu şekilde yapılıyor. Madenciler ekip tarafından belirlenen standartları sağladığında madencilik yapma hakkına sahip oluyorlar. Sizler de bu madencilere ADA bağlayarak Stake ederek onların madencilik gelirlerinden pay alabiliyorsunuz.

Enterprise kısmına girdiğimizde hangi senaryolarda Cardano kullanılabileceğini görüyoruz.

Örneğin diplomalar global olarak Cardano sistmeinde tutulabilecek. Böylelikle diplomamı kaybettim yandı yırtıldı vs gibi dertler olmayacak ki gayet mantıklı.

Sonuç

Neden ben tercih etmiyorum. Elde tutulur bir ürün bir geliştirme yok. En ufak güncelleme için yıllarca bekleniyor ve söz verilen tarihi tutturamıyorlar ve yeniden erteliyorlar. Sadece hype ve fikir için ortada bir ürün olmadan yatırım yapmayı çok mantıklı bulmuyorum. Ne Cardano üzerinde kayda değer bir proje bir Token oluşturulmuş. Ne vadedilen gelişim yaşanabilmiş. Ne vadedilen güncellemeler yapılabilmiş vs. Ortada vizyon, yani değerli bir fikir ve marketingden başka bir şey göremiyorum ben. Cardano’nun çok zamana ihtiyacı var. Bütün bu vizyon hayaya geçirilse belki Bitcoin’i de altedecek bilemiyorum ama

Daha emekleme aşamasında bu kadar hypelanıp bu kadar iyi pazarlanan bir projenin bu denli üst sıralarda bulunması bana biraz erken mi acaba dedirtiyor. Solana gibi bir proje bile teknik problemlerle karşılaştı ki Solana inceleme videomuzda bunun olabileceğini de belirtmiştik. Aynı problemler Solana’dan çok daha kapsamlı ama çok daha yavaş ilerleyen Cardano’da da mutlaka yaşanacaktır. Ben açıkçası yatırımımın öncesinde bu problemlerin yaşanıp çözülmesini de isterim çünkü ne ile karşılaşabileceğiniz belirsiz. Mesela solana 40 milyar dolarlık ekosistemi bir çöktü ve insanlar yaklaşık 17 saat neye uğradığını şaşırdı.

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Solana (SOL) Cüzdan Adresim: Fa3PRwwFLdAN4ESvA2S8N5PjYUpvNdALi3pkwTCteZb4

Avalanche (AVAX) Cüzdan Adresim: X-avax1mhdwqcnme83d494sgnew6xr2rs8gzvhgn6qduw

Algorand (ALGO) Cüzdan Adresim: 46BOVIMCXDPFMH35XYP7QFHM6V3BTIWHAIWBQQBLTNDK3ZEJNVFORCWDNA

Litecoin (LTC) Cüzdan Adresim: ltc1q96en2m7vjscfvuxuk0qf2c6mw6ze00fl2nla9r