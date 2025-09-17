MediaTek Dimensity 9500 yonga setinin merakla beklenen lansman tarihi netleşti. Şirketin resmi açıklamasına göre, bu yeni nesil işlemci 22 Eylül’de bir etkinlikte görücüye çıkacak. Gelişmiş performansı ve yapay zeka yetenekleriyle dikkat çeken MediaTek Dimensity 9500, mobil dünyada yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Özellikle oyun tutkunları ve profesyonel kullanıcılar için üst düzey bir deneyim sunmayı hedefleyen bu yonga seti, mobil teknolojinin sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.

MediaTek’in Yeni Amiral Gemisi Katili Yonga Seti MediaTek Dimensity 9500 Geliyor!

MediaTek Dimensity 9500 yonga seti, 1+3+4 CPU mimarisiyle geleceğin işlemci teknolojilerine bir adım daha yaklaşıyor. Bu güçlü yapı, 4.21 GHz hızındaki tek bir Travis çekirdeği, 3.50 GHz hızında çalışan üç adet Alto çekirdeği ve 2.7 GHz hızında dört adet Gelas çekirdeğinden oluşuyor.

Çekirdeklerin yeni nesil Arm mimarisine dayandığı belirtilirken, bu tasarımın hem güç verimliliğini hem de ham performansı önemli ölçüde artırması bekleniyor. MediaTek Dimensity 9500, mobil cihazlarda çoklu görev performansını ve genel hızını bir üst seviyeye taşıyacak.

Grafik işlem biriminde ise Mali-G1 Ultra MC12 GPU‘ya yer veriliyor. Bu özel tasarım GPU, önceki nesillere göre %40‘ın üzerinde bir verimlilik artışı ve aynı oranda ışın izleme performansı artışı vadediyor.

Bu sayede, mobil oyunlarda gerçekçi aydınlatma ve gölge efektleri mümkün hale gelirken, ilk testlerde bazı popüler oyunlarda 100 fps‘nin üzerine çıkıldığı gözlendi. MediaTek Dimensity 9500, sadece işlem gücüyle değil, aynı zamanda grafik yetenekleriyle de öne çıkıyor.

Yeni platform, 16MB L3 önbellek ve 10MB SLC gibi gelişmiş önbellek yapılarıyla geliyor. Ayrıca 100 TOPS yapay zeka performansı sunan NPU 9.0, cihaz içi yapay zeka işlemlerinde inanılmaz bir hız ve verimlilik sağlayacak. 10.667 Mbps hızındaki LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama desteği, veri transfer hızlarını rekor seviyelere çıkararak akıllı telefon deneyimini kökten değiştirecek. Bu özellikleriyle MediaTek Dimensity 9500, en zorlu uygulamaların ve oyunların bile üstesinden rahatlıkla gelecek bir güce sahip.

Mobil teknolojinin öncü markalarından Vivo ve Oppo, yeni nesil amiral gemisi modellerinde bu güçlü yonga setini kullanacak ilk firmalar arasında yer alıyor. Vivo X300 serisi ve Oppo Find X9 serisi, MediaTek Dimensity 9500 ile pazara sunulacak ilk cihazlardan olacak. Özellikle AnTuTu testlerinde 4 milyon puan barajını aşan ilk Android cihaz olma unvanını ele geçiren bu yeni modeller, uydu iletişim gibi özelliklerle de öne çıkıyor.

Bu cihazların sırasıyla 13 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca MediaTek, gelecekte 2nm üretim süreciyle üretilecek ve Dimensity 9600 adını alması beklenen bir sonraki amiral gemisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

