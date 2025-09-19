Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 17 serisini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti. A19 işlemci, gelişmiş kamera sistemleri ve daha ince tasarımıyla öne çıkan yeni iPhone 17 ailesi, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak Apple hız kesmiyor; Ekim ayında yapılacak yeni lansmanda iPad’den Apple TV’ye, Mac Mini’den Vision Pro’ya kadar birçok yeni ürün tanıtılacak. Bu videoda sizlere Ekim lansmanında beklenen tüm Apple ürünlerini ve öne çıkan özelliklerini detaylı şekilde aktarıyoruz.

Yeni M5 iPad Pro, bugüne kadar bir tablette görülmemiş performans seviyelerine ulaşıyor. Tek çekirdek performansının M4 Max seviyesinde olduğu, Geekbench 6 testlerinde 3966 tekli çekirdek ve 10465 çoklu çekirdek puanı aldığı belirtiliyor. 4.26 GHz hızında çalışan çekirdekler, daha ince çerçeveler ve FaceTime için ortada konumlandırılmış çift ön kamera ile birleşiyor. Apple’ın en güçlü tableti olmaya aday.

Apple TV 4K ise bu kez A17 Pro işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. AAA+ oyun desteği sayesinde Resident Evil ve Assassin’s Creed Mirage gibi yapımlar artık Apple TV’de oynanabilecek. Apple Intelligence desteği, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 6’yı barındıran N1 çipi ve FaceTime için entegre kamera ile Apple TV yalnızca bir medya kutusu değil, aynı zamanda eğlence ve iletişim merkezi haline geliyor.

Masaüstü tarafında M5 ve M5 Pro Mac Mini modelleri öne çıkıyor. Apple’ın M4 Mac Mini videosunu geri çekmesi, yeni modellerin çok kısa sürede geleceğini işaret ediyor. Kompakt boyutlarda güçlü performans sunacak bu cihazlar, özellikle profesyoneller ve yazılımcılar için yeni bir standart olabilir.

HomePod Mini 2, daha güçlü hoparlörler, gelişmiş mikrofonlar ve yeni renk seçenekleri ile geliyor. Apple N1 çip sayesinde Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunan cihaz, ev içi ekosistemi daha akıllı ve daha hızlı hale getiriyor.

Takip cihazı tarafında ise AirTag 2 sahneye çıkacak. U2 ultrawide band desteği ile üç kat daha uzun menzil sunan yeni model, daha güçlü hoparlör ve istenmeyen takibi önlemeye yönelik güvenlik geliştirmeleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca düşük pil uyarısı özelliğiyle kullanıcı deneyimi bir adım ileri taşınıyor.

Gözlük tarafında ise güncellenmiş Apple Vision Pro karşımıza çıkıyor. İlk nesilde M2 kullanılan cihaz artık M5 işlemciden gücünü alacak. 3 nm üretim süreci, A19 Pro GPU mimarisi ve N1 çip ile desteklenen Vision Pro, hem daha güçlü hem de daha verimli hale geliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sayesinde kablosuz bağlantı performansı da önemli ölçüde artıyor.

Son olarak Apple Studio Display 2, 27 inç Mini LED ekran, 120 Hz ProMotion desteği ve iyileştirilmiş FaceTime kamerasıyla profesyonelleri hedefliyor. Daha doğru renkler, daha yüksek parlaklık ve akıcı görüntü deneyimi sunan yeni Studio Display, yaratıcı işler için güçlü bir araç olacak.

#Apple #iPhone #iPhone17