Samsung markasının orta üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu Galaxy S25 FE modelini bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise hem PUBG Mobile, hem de telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan Genshin Impact oynuyoruz.

Samsung Galaxy S25 FE içerisindeki Exynos 2400 işlemcisini bu videoda test ediyoruz. Peki siz Samsung Galaxy S25 FE modelinin oyun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

