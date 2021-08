Ethereum’un Londra Hardfork’una saatler kaldı. Bir felaket yaşanabilir mi?

Ethereum’un yeni gelecek olan Londra Hardfork’una yalnızca bir kaç saat kaldı. Kimi Ethereum yatırımcıları bu durumu tehlikeli görürken kimisi ise bir problemin yaşanmayacağını düşünüyor. Ancak yine de görülüyor ki Ethereum son günlerde yaşanan fiyat artışlarıyla kendisini Bitcoin’den ayırmaya başlamış görünüyor. Yatırımcılardan gelen çelişkili düşüncelerin Ethereum fiyatına olumsuz etki oluşturmaması da yatırımcıların çoğunlukla olumlu düşündüğüne yorulabilir. Londra Hardfork‘u 12,965,000. blok ile yürürlüğe girecek ve Türkiye saatiyle 15:40 civarlarında bu bloğa ulaşılması bekleniyor.

Londra Hardfork’u veya çatallanması aslında Ethereum’un temel kod yapısında ağı iyileştirecek şekilde bazı değişikliklerin uygulanması anlamına geliyor. Sürecin sonunda ise yeni bir Ethereum oluşmuş oluyor ve Ethereum kullanan tüm platformların bu değişikliklere adapte olması bekleniyor. Eğer ki eski kod yapısına sahip Ethereum’u geliştirmek isteyenler olursa da o Ethereum da bir “fork” yani “çatal” olarak yoluna devam edebiliyor. Fork sektörde kullanılan bir terim ve benzer kod temeline sahip, ana ağdan ayrılarak çıkartılmış kripto paralar bu şekilde adlandırılıyor. Örneğin Ethereum Classic bir Ethereum fork’u iken Bitcoin Cash ise bir Bitcoin fork’udur. Ethereum Classic, aslında ilk çıkan Ethereum olma özelliğini taşıyor. Ancak zaman içerisinde ağında çok fazla %51 saldırılarının yaşanması sebebiyle terk edilerek bugün kullandığımız Ethereum’a geçildi. Yine de bazı Ethereum geliştiricileri de bugünki Ethereum yerine o Ethereum’u geliştirmeye devam etmek istedi ve sonuçta Ethereum Classic meydana geldi. Bugün hala Ethereum Classic alım satım platformlarında yer alıyor. Ancak hala ağa yapılan %51 saldırı tehditleri giderilebilmiş değil. %51 saldırıları da kısaca Proof of Work mekanizmasına sahip kripto paralarda ağdaki hashrate’in %51’ine sahip olan havuzun ağa saldırabilme yetisi kazanması anlamına geliyor.

Londra Hardfork’uyla beraber aslında beş yeni Ethereum geliştirme teklifi uygulamaya konacak. Bunlardan en çok konuşulanı ise EIP-1559 ismiyle bilinen teklif oldu. Bu teklife göre de Ethereum, ağ işlemleri için ödenen komisyon ücretlerini madencilere vermek yerine yakarak deflasyonist bir etki oluşturacak. EIP-1559 ve Londra Hardfork’unda uygulanacak olan diğer tekliflerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Ethereum kullanıcıları, aylardır bugünü bekliyor. Ethereum tarafından gelen bu deflasyonist adım ile yakılan komisyon ücretleri Ethereum arzını düşürecek ve bu durumun da Ethereum fiyatında artışa sebep olması bekleniyor. Ancak yapılacak olan bu güncelleme o kadar büyük ki bazılarının düşüncesine göre bu geçişi sorunsuz yapabilmek çok zor. Yine de Ethereum geliştiricileri yaşanabilecek aksiliklere karşı tetikte olacaklar. Dolayısıyla yatırımcılar da bugün Ethereum fiyatını daha yakından takip edecek gibi gözüküyor.

EIP-1559’un deflasyonist etkisinin yanında ödenen komisyon ücretlerinin ağ yoğunluğuna göre çok büyük aralıklarda değişiklik göstermesinin de önüne geçilerek komisyon ücretlerinde bir miktar azalma yaşanması bekleniyor. Ethereum, devasa bir ağa sahip ve akıllı kontratların lideri konumunda. Komisyon ücretlerinin azalması aslında Ethereum ağını kullanan çok sayıda NFT platformlarına ve merkeziyetsiz finans platformlarına büyük bir fayda sağlayacak ve bu sektörlerin gelişmesi için de önemli bir adım olacak.

EIP-1559’un özellikle kısa vadedeki etkisinin tartışılmasında bazı geçerli sebepler mevcut. Öncelikle bu geliştirmeyi koordine eden kişilerin belirttiğine göre “Bu güncelleme hem tüm ağın ekonomisini hem de kullanıcı deneyimini iyileştirecek inanılmaz karmaşık bir değişiklik ve Ethereum ağında şimdiye kadar yapılanların en büyüğü.”

Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz aylarda gerçekleşen çok daha az karmaşık olan Berlin güncellemesi uygulamaya konduktan kısa süre sonra ağda probleme neden olmuş ve ağın sürdürülmesini sağlayan Ethereum node’larının %12’sinin kapanmasına neden olmuştu.

Ağ güncellemesinin koordinasyonuyla ilgilenen ve en önemli Ethereum geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko yaptığı açıklama ile endişe duymadığını belirtti. Kendisi şu cümlelerle duyduğu güveni belirtti:

Tim Beiko’nun da bahsettiği test ağları bu gibi durumlarda hayati bir öneme sahip oluyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda geliştiriciler, geçersiz bir işlemin bir şekilde bloklara girdiğini fark etmiş ve test ağı sayesinde sorun ana ağa ulaşmadan çözülmüş oldu.

