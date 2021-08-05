Kripto Para
Ethereum’un Londra Hardfork’una saatler kaldı. Bir felaket yaşanabilir mi?
Ethereum’un yeni gelecek olan Londra Hardfork’una yalnızca bir kaç saat kaldı. Kimi Ethereum yatırımcıları bu durumu tehlikeli görürken kimisi ise bir problemin yaşanmayacağını düşünüyor. Ancak yine de görülüyor ki Ethereum son günlerde yaşanan fiyat artışlarıyla kendisini Bitcoin’den ayırmaya başlamış görünüyor. Yatırımcılardan gelen çelişkili düşüncelerin Ethereum fiyatına olumsuz etki oluşturmaması da yatırımcıların çoğunlukla olumlu düşündüğüne yorulabilir. Londra Hardfork‘u 12,965,000. blok ile yürürlüğe girecek ve Türkiye saatiyle 15:40 civarlarında bu bloğa ulaşılması bekleniyor.
Londra Hardfork’u veya çatallanması aslında Ethereum’un temel kod yapısında ağı iyileştirecek şekilde bazı değişikliklerin uygulanması anlamına geliyor. Sürecin sonunda ise yeni bir Ethereum oluşmuş oluyor ve Ethereum kullanan tüm platformların bu değişikliklere adapte olması bekleniyor. Eğer ki eski kod yapısına sahip Ethereum’u geliştirmek isteyenler olursa da o Ethereum da bir “fork” yani “çatal” olarak yoluna devam edebiliyor. Fork sektörde kullanılan bir terim ve benzer kod temeline sahip, ana ağdan ayrılarak çıkartılmış kripto paralar bu şekilde adlandırılıyor. Örneğin Ethereum Classic bir Ethereum fork’u iken Bitcoin Cash ise bir Bitcoin fork’udur. Ethereum Classic, aslında ilk çıkan Ethereum olma özelliğini taşıyor. Ancak zaman içerisinde ağında çok fazla %51 saldırılarının yaşanması sebebiyle terk edilerek bugün kullandığımız Ethereum’a geçildi. Yine de bazı Ethereum geliştiricileri de bugünki Ethereum yerine o Ethereum’u geliştirmeye devam etmek istedi ve sonuçta Ethereum Classic meydana geldi. Bugün hala Ethereum Classic alım satım platformlarında yer alıyor. Ancak hala ağa yapılan %51 saldırı tehditleri giderilebilmiş değil. %51 saldırıları da kısaca Proof of Work mekanizmasına sahip kripto paralarda ağdaki hashrate’in %51’ine sahip olan havuzun ağa saldırabilme yetisi kazanması anlamına geliyor.
Londra Hardfork’uyla beraber aslında beş yeni Ethereum geliştirme teklifi uygulamaya konacak. Bunlardan en çok konuşulanı ise EIP-1559 ismiyle bilinen teklif oldu. Bu teklife göre de Ethereum, ağ işlemleri için ödenen komisyon ücretlerini madencilere vermek yerine yakarak deflasyonist bir etki oluşturacak. EIP-1559 ve Londra Hardfork’unda uygulanacak olan diğer tekliflerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Ethereum’un önemli dönüm noktası Londra Hardfork’u neler getirecek?
Ethereum kullanıcıları, aylardır bugünü bekliyor. Ethereum tarafından gelen bu deflasyonist adım ile yakılan komisyon ücretleri Ethereum arzını düşürecek ve bu durumun da Ethereum fiyatında artışa sebep olması bekleniyor. Ancak yapılacak olan bu güncelleme o kadar büyük ki bazılarının düşüncesine göre bu geçişi sorunsuz yapabilmek çok zor. Yine de Ethereum geliştiricileri yaşanabilecek aksiliklere karşı tetikte olacaklar. Dolayısıyla yatırımcılar da bugün Ethereum fiyatını daha yakından takip edecek gibi gözüküyor.
EIP-1559’un deflasyonist etkisinin yanında ödenen komisyon ücretlerinin ağ yoğunluğuna göre çok büyük aralıklarda değişiklik göstermesinin de önüne geçilerek komisyon ücretlerinde bir miktar azalma yaşanması bekleniyor. Ethereum, devasa bir ağa sahip ve akıllı kontratların lideri konumunda. Komisyon ücretlerinin azalması aslında Ethereum ağını kullanan çok sayıda NFT platformlarına ve merkeziyetsiz finans platformlarına büyük bir fayda sağlayacak ve bu sektörlerin gelişmesi için de önemli bir adım olacak.
EIP-1559’un özellikle kısa vadedeki etkisinin tartışılmasında bazı geçerli sebepler mevcut. Öncelikle bu geliştirmeyi koordine eden kişilerin belirttiğine göre “Bu güncelleme hem tüm ağın ekonomisini hem de kullanıcı deneyimini iyileştirecek inanılmaz karmaşık bir değişiklik ve Ethereum ağında şimdiye kadar yapılanların en büyüğü.”
Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz aylarda gerçekleşen çok daha az karmaşık olan Berlin güncellemesi uygulamaya konduktan kısa süre sonra ağda probleme neden olmuş ve ağın sürdürülmesini sağlayan Ethereum node’larının %12’sinin kapanmasına neden olmuştu.
Ağ güncellemesinin koordinasyonuyla ilgilenen ve en önemli Ethereum geliştiricilerinden biri olan Tim Beiko yaptığı açıklama ile endişe duymadığını belirtti. Kendisi şu cümlelerle duyduğu güveni belirtti:
“Bana bu güncellemenin ne olasılıkta istenildiği gibi çalışacağını sorarsanız, ben istenildiği gibi çalışmama şansının neredeyse olmadığını söylerim. Uygulanacak olan Ethereum Geliştirme Teklifleri (EIP)’lerin hem ekonomik hem teknik denetlemelerini gerçekleştirdik ve geniş kapsamlı testler yaparak hem Ethereum test ağında hem de diğer blok zincirlerinde istenildiği şekilde çalıştığını gözlemledik.”
Tim Beiko’nun da bahsettiği test ağları bu gibi durumlarda hayati bir öneme sahip oluyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda geliştiriciler, geçersiz bir işlemin bir şekilde bloklara girdiğini fark etmiş ve test ağı sayesinde sorun ana ağa ulaşmadan çözülmüş oldu.
🇬🇧⛏ London Mining Misconceptions Thread ⛏🇬🇧
Over the past day or so, I've received a bunch of questions/seen concerns about London activating for miners, so hoping to clear a few things out here 😁
— Tim Beiko | timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) August 4, 2021
Tim Beiko bir sorun yaşanmayacağına oldukça güvense de sektördeki önemli isimlerden bunun aksi yönde açıklamalar gelebiliyor. Ancak genel olarak çoğunluk Ethereum’un çökmesine sebep olacak çok büyük bir problemin yaşanacağını düşünmüyor, çözülebilecek küçük problemlerin geçiş süresinde yaşanabileceğini düşünüyorlar. Önümüzdeki günler ve hatta artık saatler Ethereum için kritik gözüküyor. Sorunsuz bir geçiş işlemi Ethereum için oldukça olumlu olacağı düşünülüyor. Biz de bu geçiş işlemini takip edecek ve yaşanacak gelişmeleri sizlere bildirmeye devam edeceğiz.
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Kripto Para
İspanya muhalefet partisi, Mortgage ödemeleri için kripto para yasa tasarısı öneriyor!
İspanya ‘nın Partido Popular (PP) olarak da bilinen ana muhalefet partisi, kripto para birimleri ile ipotek kredilerinin ödenmesine izin veren bir yasa tasarısı önerdi.
Tasarı, halkın ipotek kredilerini geri ödemek için kripto para kullanmasına izin verirken, tüm İspanya ülkesini blok zincir teknolojisi ve kripto para kullanarak geliştirmeye odaklanan bir Ulusal Kripto Varlıklar Komitesi de kuracak.
Partido Popular tasarıda ilgili tüm kripto para işlemlerinin güven, güvenlik ve şeffaflık ilkelerini izleyeceğini belirtti. Resmi olarak duyurulan “Dijital Dönüşüm Yasası”na göre metin, ev satın alan ev sahiplerinin ipotek kredilerini ödemek için kripto para birimini kullanabileceğini belirtiyor. Gayrimenkulle ilgili gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcılar gibi sektörler, ipotek kredisi havuzlarında kripto para birimi gibi dijital varlıklara yatırım yapabilir. Aynı zamanda, bankalar ipotek ve sigortayı yönetmek ve dijital para biriminde tazminat ödemesini basitleştirmek için de blok zinciri kullanabilir.
İspanya Merkez Bankası Banco de España, 2020’nin ikinci yarısında önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini özetleyen stratejik planını yayınlamıştı. Plana göre, İspanya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası’nın İspanyol ekonomisindeki eğilimlerini ve politikalarını incelemenin yanı sıra, farklı tasarım önerilerini inceleyecek ve bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) sistematik ve finansal riski de dahil olmak üzere ekonomik sonuçları değerlendirecek. Ancak bu, İspanya Merkez Bankası’nın kendi Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni çıkarmayı planladığı anlamına gelmiyor. Plan, potansiyel CBDC çabalarına çok fazla odaklanmasa da, CBDC araştırmasının “Yeni Teknolojiler ve Bilgi Kaynakları” teması altında bir öncelik olduğunu söylüyor.
Euro bölgesinin bir üyesi olarak İspanya’nın kendi CBDC’sini yayınlaması gerekmiyor. Ülke 2020’den beri euro kullanıyor. Avrupa Merkez Bankası şu anda İspanyol merkez bankacılarını da içeren komite çalışmaları aracılığıyla bir CBDC çıkarmayı düşünüyor. Mevcut Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde’ın liderliğinde, ECB aktif olarak bir CBDC üzerinde çalışma yapıyor.
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Kripto Para
FTX, Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı!
Kripto para borsası FTX, popüler MOBA türü bilgisayar oyunu League of Legends’ın (LOL) yapımcısı Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı. ABD merkezli dev kripto para borsası, yaptığı bu yeni anlaşma ile e-spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Popüler kripto para borsası FTX, e-spor ve kripto para piyasasını birleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Team Solo Mid (TSM) ile 10 yıllık ortaklık kurduğunu açıklayan borsa şimdi de Riot Games ile ortaklığını duyurdu. İkili arasındaki anlaşma 7 yıl sürecek ve FTX, League of Legends Championship Series (LCS) ekinliğinde sponsor olacak. Kurulan ortaklık, FTX’in logosunun Kuzey Amerika’nın oyun için önde gelen turnuvası olan The League Championship Series (LCS) sırasında belirgin bir şekilde görüntüleneceği anlamına geliyor. Anlaşmaya göre FTX logosu LCS turnuvalarında oyunun belirli yerlerinde konumlanacak.
FTX sponsorluğu, bu hafta sonundan itibaren birçok LCS yayınını kapsayacak. Oyuncu net değeri, toplam takım altın ve altın grafikleri, oyun içi istatistiklerin yanında FTX markasını da içerecek.
Riot Games, yapılan ortaklık karşılığında alacağı rakamı net bir şekilde açıklamadı ancak tarihinin en büyük anlaşması olduğunu ifade etti. Ayrıca Riot Games e-spor yöneticilerinden olan Chris Greeley, ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“FTX ile ortaklığımız, kripto para borsası sponsorları konusundaki lig genelindeki duruşumuzu değiştirmiyor. FTX ile LCS aktivasyonları, kripto para reklamcılığını sınırlayan bölgelerde gerektiğinde yayından kaldırılabilir. FTX giyim veya diğer dijital olmayan aktivasyonlarda bir sponsor değildir.”
Verilere göre, League of Legends son dört ayın her birinde 120 milyondan fazla aktif aylık kullanıcıya sahipti ve bu onu dünyanın en popüler oyunlarından biri haline getirdi. Böylesine büyük bir kitleye hitap eden oyun, kripto para sektörünün daha geniş kullanıcı alanına yayılması ve sektörün benimsenmesi açısından büyük katkılar sağlayabilir.
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