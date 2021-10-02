FTX Exchange Bu Solana NFTlerini Destekliyor!

Popüler kripto borsası FTX, şifreli bir tweet ile Solana ağındaki ($SOL) önde gelen NFT projelerinden bazılarına destek verdiğini duyurdu. Söz konusu şifreli tweet, Degen Ape Academy, Aurora, Thugbirdz ve Solana Monkey Business’ın siluetli görüntülerini içeriyor.

Popüler kripto para borsalarından biri olan FTX, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Solana NFTlerine verdiği desteği gösterdi. Söz konusu şifreli tweet, Degen Ape Academy, Aurora, Thugbirdz ve Solana Monkey Business’ın siluetli görüntülerini içeriyordu. Tweet daha sonra bir takip tweetinde yeni başlatılan bir Solana NFT projesi olan Galactic Geckos‘u da ekledi.

Don't worry we haven't forgotten our space cadets and many other amazing projects! 🙂 pic.twitter.com/SMHmbGKulP — FTX – Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) September 30, 2021

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Geride bıraktığımız çeyrekte Solana, yeni fiyat artışları ve çok kısa bir süre içinde en iyi dijital koleksiyonlara giren birkaç yeni NFT projesinin lansmanı açısından kripto pazarının lideri konumuna geldi. Özellikle Bored Ape serisi, dijital avatar için milyonlar kazanan en popüler NFT ile bir olay oldu.

FTX kripto para borsası geçen ay oldukça tuhaf bir açılış yapan yerel NFT platformunu tanıttı. Lansman sırasında NFT basım ücretlerinden feragat edildi ve bu da birçok insanın ağa balık resimleriyle spam göndermesine neden oldu. Bu durum borsanın kripto topluluğundan ağır tepkilere yol açan bir defaya mahsus 500 dolarlık bir para basma ücreti uygulamasına neden oldu. Borsa daha sonra NFT para basma ücretini düşürdü.

Solana ($SOL), kripto piyasasının geri kalanının düşüş dalgasından sarsıldığı üçüncü çeyrekte en yüksek kazananlar arasındaydı. $SOL fiyatı, ağustos ayının başına doğru 35 doların biraz üzerine çıktı ve önceki 80 dolarlık ATH’sinin neredeyse 3 katı üzerinde yeni bir ATH’ye yükseldi.

Ancak Ethereum katili, geçen ay bir ağ hatasıyla karşı karşıya kaldı ve bu da blok zincirinin yaklaşık 24 saat boyunca kapanmasına neden oldu. Bu, popüler altcoinin 120 doların altına geri çekildiğini gören bir fiyat düşüşüne yol açtı. Bununla birlikte, altcoin ağ oluşturma gerilemesinden kurtulmayı başardı ve şu anda ekim ayının başında çift haneli kazançlarla 160 doların üzerinde işlem görüyor. Son çeyreğin yükselişinin başlaması, $SOL’un yükseliş yollarına geri dönmesine ve ATH’sini yeniden test etmesine yardımcı olabilir.