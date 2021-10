FTX Exchange Bu Solana NFTlerini Destekliyor!

Popüler kripto borsası FTX, şifreli bir tweet ile Solana ağındaki ($SOL) önde gelen NFT projelerinden bazılarına destek verdiğini duyurdu. Söz konusu şifreli tweet, Degen Ape Academy, Aurora, Thugbirdz ve Solana Monkey Business’ın siluetli görüntülerini içeriyor.

Popüler kripto para borsalarından biri olan FTX, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Solana NFTlerine verdiği desteği gösterdi. Söz konusu şifreli tweet, Degen Ape Academy, Aurora, Thugbirdz ve Solana Monkey Business’ın siluetli görüntülerini içeriyordu. Tweet daha sonra bir takip tweetinde yeni başlatılan bir Solana NFT projesi olan Galactic Geckos‘u da ekledi.

Don't worry we haven't forgotten our space cadets and many other amazing projects! 🙂 pic.twitter.com/SMHmbGKulP

