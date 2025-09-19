Teknoloji dünyasının gündemi bir kez daha Xiaomi ile sallanıyor. Yaklaşan Xiaomi 17 Pro modeli hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu heyecanın en son kaynağı ise ünlü sızıntı uzmanı Ice Universe oldu.

Xiaomi 17 Pro Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

X platformu üzerinden paylaşılan bir tanıtım videosu, merakla beklenen Xiaomi 17 Pro‘nun yenilikçi arka ekranını ve tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Bu sızıntı, cihazın resmi tanıtımı öncesinde teknoloji meraklılarının ilgisini zirveye taşıdı.

Xiaomi 17Pro has a variety of ways to play. pic.twitter.com/mm2pPIFlNh — PhoneArt (@UniverseIce) September 17, 2025

Videoda, Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modellerine özel olarak tasarlanan ve Leica logosuyla dikkat çeken arka ekranın kamera adasına entegre edildiği net bir şekilde görülüyor. Bu özellik, cihazın sadece performansıyla değil, aynı zamanda estetik ve işlevsel tasarımıyla da fark yaratacağını gösteriyor.

Daha önce Xiaomi’nin Mi 11 Ultra modelinde benzer bir arka ekran denemesi yaptığını hatırlayanlar olacaktır, ancak bu kez çok daha gelişmiş ve özelleştirilebilir bir ekran bizi bekliyor. Bu yeni arka ekran, bildirimlerden hızlı bilgilere, kamera ön izlemesinden çeşitli widget’lara kadar birçok farklı görev için kullanılabilecek.

Bu sayede Xiaomi 17 Pro, akıllı telefon deneyimini bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor. Sızdırılan video, cihazın genel hatları hakkında da önemli ipuçları veriyor. Şirketin amiral gemisi serisinde tasarım dili açısından nasıl bir yol izlediği, bu sızıntı sayesinde daha net anlaşılabiliyor. Tüm bunlar, Xiaomi 17 Pro modelinin piyasaya çıktığında büyük ses getireceğini şimdiden kanıtlıyor.

Xiaomi 17 Pro Sızdırılan Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Pro sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihazın kalbinde Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Bu işlemci, üstün performans ve enerji verimliliği sunarak en zorlu uygulamaların ve oyunların bile sorunsuz çalışmasını sağlayacak.

Ekran tarafında ise, 6,3 inçlik OLED ekran bulunacağı belirtiliyor. Bu ekran, canlı renkler ve yüksek çözünürlük sunarak kullanıcılarına görsel bir şölen vadediyor. Özellikle ince çerçeveli yapısıyla daha geniş bir ekran deneyimi sunması beklenen bu panel, Xiaomi 17 Pro kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak gibi duruyor.

Kamera özelliklerine gelince, Leica iş birliğiyle geliştirilen üçlü bir arka kamera sistemi sızdırılanlar arasında. Bu kamera sisteminde, f/1.67 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 17 mm odak uzaklığı sunan bir ultra geniş açılı lens ve f/3.0 diyafram açıklığına sahip, 5x optik yakınlaştırma özelliği sunan bir telefoto lens bulunuyor. Bu güçlü kamera donanımı, kullanıcıların her türlü ışık koşulunda profesyonel seviyede fotoğraf ve video çekebilmesine olanak tanıyacak.

Xiaomi 17 Pro modelinin, bu ay içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bu sızıntılar, cihazın amiral gemisi pazarında iddialı bir konumda yer alacağını ve rakiplerini zorlayacağını şimdiden gösteriyor.

Siz Xiaomi 17 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.