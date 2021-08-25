Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!

Non-Fungible Tokens (NFT), bu yıl kripto para piyasasına damgasını vurarak büyük bir ilgi topladı. NFT furyasına birbirinden farklı sektörlerden oyuncular katıldı. Bu furyaya şimdi de teknoloji devlerinden Facebook dahil olmayı düşünüyor. Facebook, NOVI dijital cüzdanına NFT özellikleri dahil etme hedefinde.

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Facebook’un kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı David Marcus, 24 Ağustos Salı günü Bloomberg TV’deki bir röportajında NFT süreci ile ilgili planlarını şu ifadelerle aktardı:

“Kesinlikle uzaya dahil olmanın yollarına bakıyoruz çünkü bunu yapmak için gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Novi gibi iyi bir kripto cüzdanınız olduğunda, tüketicilerin NFT’leri desteklemesine nasıl yardımcı olabileceğinizi de düşünmelisiniz. Bunu kesinlikle düşünüyoruz”

Ancak Kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı Marcus, NOVI dijital cüzdanının ne tür NFT özelliklerine ev sahipliği yapacağı konusunda pek ayrıntılı olmadı. Ayrıca Marcus, geçtiğimiz haftalarda Facebook’un NOVI dijital cüzdanının büyük ABD eyaletlerinde piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğrulamıştı. Şirket cüzdanı Facebook’un dijital para projesi olan Diem ile birlikte piyasaya sürmeyi bekliyor. Daha önce Libra olarak popüler olan Facebook Diem, şirketin FinTech alanındaki en iddialı projesi. Facebook, son birkaç yılda düzenleyiciler ve yasa koyucular tarafından çeşitli geri itmelerle karşı karşıya kaldı. Facebook’un NOVI dijital cüzdanı piyasaya sürülmeye hazır olsa da, Marcus, Facebook’un Diem ile birlikte piyasaya sürmeye istekli olduğunu söylüyor.

Mevcut planlara göre Diem, 1 ABD dolarına sabitlenmiş sözde bir stabilcoin sunmayı planlıyor. Ancak dijital paranın piyasaya ne zaman sürüleceği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Facebook, Diem’i aktarmak için insanların NOVI dijital cüzdanını kullanmasını istiyor. Bunun, düşük bir maliyetle anında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için olduğu ifade ediliyor.

Marcus, Diem ve NOVI’nin aynı anda başlatılmasının ödeme ekosistemini değiştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak, “son çare olarak” Facebook, Novi cüzdanını Diem olmadan başlatmayı düşünebilir. Başkan ayrıca, ABD gibi Batı’daki ülkelerin dijital ödemelerin baskın olduğu bir dünyaya uyum sağlamada Çin’e ayak uydurmak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyerek “Gerçekten endişe verici bir oranda geride kalıyoruz” ifadelerini kullandı.