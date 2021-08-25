Kripto Para
Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!
Non-Fungible Tokens (NFT), bu yıl kripto para piyasasına damgasını vurarak büyük bir ilgi topladı. NFT furyasına birbirinden farklı sektörlerden oyuncular katıldı. Bu furyaya şimdi de teknoloji devlerinden Facebook dahil olmayı düşünüyor. Facebook, NOVI dijital cüzdanına NFT özellikleri dahil etme hedefinde.
NOVI ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Facebook’un kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı David Marcus, 24 Ağustos Salı günü Bloomberg TV’deki bir röportajında NFT süreci ile ilgili planlarını şu ifadelerle aktardı:
“Kesinlikle uzaya dahil olmanın yollarına bakıyoruz çünkü bunu yapmak için gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Novi gibi iyi bir kripto cüzdanınız olduğunda, tüketicilerin NFT’leri desteklemesine nasıl yardımcı olabileceğinizi de düşünmelisiniz. Bunu kesinlikle düşünüyoruz”
Ancak Kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı Marcus, NOVI dijital cüzdanının ne tür NFT özelliklerine ev sahipliği yapacağı konusunda pek ayrıntılı olmadı. Ayrıca Marcus, geçtiğimiz haftalarda Facebook’un NOVI dijital cüzdanının büyük ABD eyaletlerinde piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğrulamıştı. Şirket cüzdanı Facebook’un dijital para projesi olan Diem ile birlikte piyasaya sürmeyi bekliyor. Daha önce Libra olarak popüler olan Facebook Diem, şirketin FinTech alanındaki en iddialı projesi. Facebook, son birkaç yılda düzenleyiciler ve yasa koyucular tarafından çeşitli geri itmelerle karşı karşıya kaldı. Facebook’un NOVI dijital cüzdanı piyasaya sürülmeye hazır olsa da, Marcus, Facebook’un Diem ile birlikte piyasaya sürmeye istekli olduğunu söylüyor.
Mevcut planlara göre Diem, 1 ABD dolarına sabitlenmiş sözde bir stabilcoin sunmayı planlıyor. Ancak dijital paranın piyasaya ne zaman sürüleceği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Facebook, Diem’i aktarmak için insanların NOVI dijital cüzdanını kullanmasını istiyor. Bunun, düşük bir maliyetle anında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için olduğu ifade ediliyor.
Marcus, Diem ve NOVI’nin aynı anda başlatılmasının ödeme ekosistemini değiştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak, “son çare olarak” Facebook, Novi cüzdanını Diem olmadan başlatmayı düşünebilir. Başkan ayrıca, ABD gibi Batı’daki ülkelerin dijital ödemelerin baskın olduğu bir dünyaya uyum sağlamada Çin’e ayak uydurmak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyerek “Gerçekten endişe verici bir oranda geride kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kripto Para
Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!
Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago ve yaratıcı bir çözüm şirketi olan Leo Burnett, “Dogenations” adlı bir kripto para birimi bağış etkinliği başlattı.
Chicago merkezli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago, platforma yapılacak bağış ödemeleri için Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dahil birçok kripto para birimini kabul edeceğini açıkladı. Süreç, Amerikan reklam şirketi olan Leo Burnett ile birlikte yürütülecek.
Resmi duyuruya göre, PAWS Chicago, evsiz hayvanlara PAWS Chicago Tıp Merkezi’ni kurmak için Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere Dogecoin gibi ana akım popüler kripto para birimi bağışlarını kabul edecek. Yaratıcı reklam şirketi Leo Burnett ile birlikte yürütülecek olan kampanyada Leo Burnett hedeflenen dijital reklam panolarını başlatmak için memetik kültürü, özellikle de “lazer göz” modelini kullandı.
180’den fazla açık hava dijital reklamı, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar için uygun ve hızlı bir bağış kanalı sağlamak için bağışlarla birlikte bir QR kodu gösterecek. Halk, ağutostan eylüle kadar Chicago bölgesindeki bu reklam panoları aracılığıyla bağışta bulunabilecek.
PAWS Chicago İcra Kurulu Başkanı Susanna Homan, Dogenations kampanyası ile ilgili şunları söyledi:
“Biz çözüm odaklı, ileri görüşlü bir kuruluşuz, bu yüzden Chicago’da hayvan refahının geleceğini sürdürmeye ve hayvanların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilecek büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmaya istekliyiz.”
2013 yılında ikonik köpek memeine dayalı olarak kurulan popüler altcoin DOGE, köpeklerin gerçek hayatta yaşamalarına yardımcı olmak için merakla beklenen ve benimsenen rolünü oynuyor. Leo Burnett Yardımcı Yaratıcı Direktörü Ben Doessel, Dogecoin popülaritesinin artmasının yürütülen kampanyaya olan itici etkisini şu sözlerle ifade ediyor:
“Ekibimiz, köpek severlere gerçek bir etki yaratmanın yeni bir yolunu sunmak için bu trend memei onlarca yıldır hayvan refahında itici bir güç olan PAWS Chicago ile birleştirdi.”
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Kripto Para
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
Fan token aracılığıyla kripto dünyasına giriş yapan Eren İmdat’ın başına neler geldi? Eren İmdat, yatırdığı parayı nasıl kaybetti? Buradan çıkarılacak dersler ne olabilir? Gibi soruları irdelediğimiz bu bölümümüzde, Atletico Madrid ve PSG fan token yatırımı yapan Eren İmdat’ın hikayesini dinledik.
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Eren İmdat’ın fan tokenlarla imtihanı
Atletico Madrid’in şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktığı gün ATM yani Atletico Madrid fan token yatırımı yapmaya karar veren Eren, Atletico Madrid şampiyon olursa bu tokenın da ciddi bir yükseliş yaşayacağı beklentisiyle bir miktar bütçeyle ATM tokena yatırım gerçekleştirdi. Tarihler 21 Mayıs 2021’i gösterdiğinde, günün ilerleyen saatlerinde belirli dalgalanmalara maruz kalan ATM token, maç saatinin gelişiyle beraber bir miktar yükseliş gösterdi. Şampiyonluk yolunda olan Atletico Madrid’in gol yemesiyle ise, ATM tokenın fiyatı daha da yükselerek 50 USD’nin üstünü gördü. Ardından Atletico Madrid’in 2 gol bulması ve maçta öne geçmeye başlamasıyla düşüş göstermeye başlayan ATM’nin, kulübün şampiyonluğu ilan etmesiyle beraber daha da fazla düşüş yaşadığını gören Eren, düşüşe daha fazla dayanamayarak 30 USD dolaylarında çıkış yapmaya karar verdi.
Şanssızlık yaşadığını düşünen Eren’in 2. denemesiyse, PSG token ile oldu. PSG ile de benzer deneyimi yaşayan Eren, burada da bir miktar zarar ederek kripto varlıklarla olan ilişkisini yüksek oranda sonlandırmaya karar verse de; ufak çapta yatırımlarla kripto varlık dünyasında yer almaya devam ediyor.
Fan token yatırımı yaparken dikkatli olun
Fan tokenlar, özelinde bir proje veya bir ödeme aracı değil. Daha çok taraftar olunan kulübü veya kurumu fonlamaya yönelik olan fan tokenlar, bir yatırım aracından ziyade bir fonlama aracı olarak düşünülmeli diye düşünüyoruz. Bu yüzden iddia veya bahis oynar gibi fan token yatırımı yapmak her zaman için en mantıklı seçenek olmayabilir. O yüzden, lütfen fan tokenlar da dahil olmak üzere her ne yatırım yaparsanız yapın ince eleyip sık dokumaya çalışın. Unutmayın ki fan tokenlarla varlıklarınızı artırabilme şansınız olsa da; düşürebilme şansınız da mevcut.
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