Facebook, Sesli ve Görüntülü Aramaları Getiriyor

Facebook, 2014 yılında Messenger’ı ayrı bir uygulama olarak ana uygulamasından ayırdıktan yıllar sonra, ana uygulamaya sesli ve görüntülü aramaları ekliyor.

Facebook kullanıcıları daha önce mobildeyken Facebook’un ayrı Messenger uygulaması aracılığıyla diğer kullanıcılarla yalnızca sesli ve görüntülü arama yapabiliyordu, ancak test bazı hesapların bu aramaları ana uygulamayı kullanarak yapabildiğini görecek.

Beta sürümünde olan çoğu kullanıcı (ilk dağıtım yeri ABD olacak) Pazartesi gününden itibaren Facebook uygulamasında sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Messenger’ın ürün yönetimi direktörü Connor Hayes, yeni özelliğin şu an için sadece bir test olduğunu, ancak Facebook’un ana uygulaması ile Messenger hizmeti arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmayı amaçladığını söyledi.

Messenger bir zamanlar Facebook uygulamasında yerleşikti, ancak şirket bunu yedi yıl önce kullanıma sunarak kullanıcıları bir cep telefonundan özel mesaj göndermek için ayrı bir uygulama indirmeye zorladı.

Hayes, Facebook’un Messenger’ı tek başına bir uygulamadan ziyade bir hizmet olarak düşünmeye başladığını söyledi. Facebook’un Messenger’ın birincil özelliği metin sohbetini ana uygulamaya geri getirip getirmeyeceği henüz belli değil ancak Messenger teknolojisini kullanan sesli ve görüntülü aramalar, Instagram, Oculus ve Portal cihazları dahil olmak üzere diğer Facebook platformlarında mevcuttur.

Hayes, “Zamanla bundan biraz daha fazlasını görmeye başlayacaksınız” dedi. Messenger’ı “hangi hizmeti kullanmayı seçerlerse seçsinler, insanların ayrı olduklarında bir arada olmaları için bir bağ dokusu” olarak tanımlıyor.

Facebook, geçtiğimiz Eylül ayında Instagram uygulaması ile Messenger arasında mesajlaşmayı birleştirdi ve bu özelliği WhatsApp mesajlaşma hizmetine de getirme planları var. Mark Zuckerberg, şirketin mesajlaşma servislerini entegre etmenin kullanıcılar için bir avantaj olduğunu, daha fazla kişiye ulaşmalarını sağladığını ve ayrı uygulamalar indirme veya atlama ihtiyacını azalttığını savundu.

Bazı kullanıcılar, arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmak için Messenger’ı kullanarak haber, reklam ve paylaşılan gönderi akışını atlamak isteyebilirken, diğerleri ana Facebook uygulamasını telefonlarından tamamen kaldırdı.

Burdan bizim çıkarabileceğimiz ve sizlerinde aklına gelen bu kadar açıklamalardan sonra Facebook, Messenger uygulamasının kullanımının azlığından kullanıcılardan mikrofon ve görüntü erişimini fazla alamadığı için daha çok kullanılan ana uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliklerini ekleyerek kullanıcılardan mecburi erişim alacak.