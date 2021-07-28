Kripto Para
Coca-Cola ilk NFT’sini piyasaya sürüyor!
NFT çılgınlığına katılan bir başka büyük isim Coca-Cola oldu. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFTleri açık artırmaya çıkarmak için OpenSea ile ortaklık kuruldu.
Üzerinde adınızın yazılı olduğu kişiselleştirilmiş bir Coca-Cola şişesi bulamıyor musunuz? Belki bunun yerine özelleştirilmiş Coca-Cola NFT’si alabilirsiniz. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFT koleksiyonları açık artırmaya çıkacak. Açık artırma 30 Temmuz’da başlayacak ve dört gün sürecek.
Coca-Cola, müzayededen elde edilecek miktarın dünyanın en büyük zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve yetişkinler için spor organizasyonu olan Special Olympics International‘a bağışlanacağını bildirdi.
Coca-Cola’nın dostluk NFTleri Tafi ile ortaklaşa oluşturuldu ve koleksiyon “video oyunlarının ganimet kutularından ilham aldı”. Ayrıca koleksiyon, yalnızca satın alanların kullanabileceği gizli sürprizler içeriyor. Satın almak isteyen NFT meraklıları 2 Ağustos tarihine kadar OpenSea üzerinden ETH teklifi verebilir.
Ünlü içecek şirketinin Ticari Marka Başkanı Selman Careaga, ilk NFTlerini duyurmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Coca-Cola, dünyanın en tahsil edilebilir markalarından biridir ve zengin mirasını onlarca yıldır basit sevinç anlarıyla tüketicilerle paylaştı. Yeni dünyalarda yeni yollarla yeni dostlukların kurulduğu metaverse ile ilk NFT’lerimizi paylaşmaktan ve uzun süredir devam eden arkadaşımız ve ortağımız Special Olympics International’ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Her NFT, Coca-Cola markasının özünü oluşturan unsurları kutlamak için yaratıldı ve sanal bir dünya için yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden yorumlandı.”
Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6
— Coca-Cola (@CocaCola) July 28, 2021
NFTlerin akıbeti ne olacak?
Boğa piyasasının hareketlenmesi ile beraber merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasına olan ilgi artmış, yatırımcılar DeFi platformlarına adeta akın etmeye başlamışlardı. Merkeziyetsiz finans hızla benimsenmeye başlarken, bunun altındaki blok zincir ağı Ethereum da iyice değerlenerek zirvelere ulaşmıştı. Ancak mayıs ortası ile beraber başlayan çöküş, DeFi platformlarını, tokenlarını ve NFT popülaritesini de sarstı. Öyle ki NFT satışlarına olan ilgi bir dönem %90 gibi bir oranda düştü. (Bkz. NFT piyasası öldü mü? NFT satışlarında %90 düşüş!) Ancak bu yeni teknoloji hâlâ ilgi çeken ve merak duyulan bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Giderek genişleyen NFT sektörü kripto para birimlerinin dışında farklı bir pazar olma yönünde ilerliyor. NFT’ler, spor dünyasından giyim dünyasına kadar çeşitli sektörlerde kendine yer edinmeyi başardı.
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Kripto Para
Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Açıklama geldi!
Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği ile ilgili söylentiler çıkmış ve pek çok kişi bunun gerçekleşeceğini söylemişti. Peki bu söylentiler doğru mu? Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Amazon cephesinden bu iddialara yönelik yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere Amazon bir iş ilanı paylaşmış ve paylaşmış olduğu iş ilanında dijital para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu. Bununla beraber Amazon’un kısa bir süreç içerisinde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlamasının yüksek bir ihtimale dayandığı öne sürülmüş ve bu konuya yönelik iddialar çığ gibi büyümüştü.
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Geride bıraktığımız günde de Amazon’un Bitcoin ile ödemeleri kabul edeceği iddiaları gündemi epey bir meşgul etti. Amazon Bitcoin kabul edecek mi sorusu kafalarda yer etti. Ancak son gelen bilgilere göre Amazon bu iddiaları yalanladı.
CITY A.M. tarafından yapılan bir haberde, Amazon’un içerisinden bir isim Amazon’un bu yıl sonuna kadar kesinlikle Bitcoin ve kripto paralar ile ödeme başlatmak istediğini belirtmişti. Fakat Amazon bu iddiaları bir e-posta aracılığıyla yalanladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bitcoin ile ödemelerin kabul edileceği konusu yalanlanırken, kripto para alanının araştırılmaya devam edileceği söylendi.
Geride bıraktığımız gün 40 bin dolar seviyesine yeniden ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, Amazon’un iddiaları yalanlamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 37 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
FTX ve Binance maksimum kaldıraç sınırlarını azaltıyor!
FTX kripto türevleri borsası ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kendi platformlarında izin verilen maksimum kaldıraç seçeneklerinde ciddi bir azalma olacağını duyurdu. Bu hareket, borsaların mevcut ve yeni kullanıcılar için sorumlu ve güvenli ticareti teşvik etme girişiminin bir parçası olarak geldi.
Kripto türevleri borsası FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Twitter üzerinden yaptığı duyuruda FTX’te daha önceki maksimum kaldıraç sınırı olan 101X’in göze çarpan bir 20x’e düşürüleceğini bildirdi. CEO, bu hamlenin “sorumlu ticareti teşvik etme” ve “etkinleştirme” girişiminin bir adımı olduğunu söyledi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerin platformda çoğunluk faaliyeti oluşturmadığını da bildirdi. Kaldıraç seçeneği mevcut olsa da kullanıcılar kripto para birimlerinin sahip olduğu volatil doğaları üzerinden kaldıraç ile kumar oynamamayı tercih ediyor.
SBF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu, platformda çok küçük bir faaliyete neden olacak ve birçok kullanıcı seçeneğe sahip olmayı sevdiklerini ifade ederken, çok azı bunu kullanıyor.”
5) We also try to avoid being punitive; liquidations on FTX start with normal orders without any extra loss.
And, again, it's a tiny fraction of our volume.
— SBF (@SBF_Alameda) July 25, 2021
FTX, sorumlu ticareti teşvik ettiğinden dolayı kripto para topluluğundan olumlu bir geri dönüş aldı. Diğer taraftan da pek çok kullanıcı 20x kaldıraç sınırının hala yüksek riskli olduğunu, işlem yapanların aşırı hesaplanmış alım satımlardan kumar ağına yakalanması için yeterli olduğunu düşünüyor.
Özellikle de piyasaya yeni girmiş yatırımcılar için 20x kaldıraç, ilk birkaç işlemde bir servete bile mâl olabilecek seviyede önemli bir kaldıraç.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance da yeni kullanıcılar için kaldıraç sınırlarını düşürmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda aynısını mevcuttaki kullanıcılar için de uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Açıklama Binance CEO’su CZ’den geldi:
“Binance vadeli işlemler, 7 gün önce 19 Temmuz Pazartesi günü yeni kullanıcıları maksimum 20x kaldıraçla sınırlamaya başladı. Tüketici Korumasının yararına, bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde aşamalı olarak mevcut kullanıcılara uygulayacağız.”
.@binance futures started limiting new users to max 20x leverage last Monday, Jul 19th, 7 days ago. (We didn't want to make this a thingy).
In the interest of Consumer Protection, we will apply this to existing users progressively over the next few weeks.
Stay #SAFU. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 26, 2021
Binance, iki ay önce BTC/USDT sözleşmeleri için 125x kaldıraç limiti açıklamıştı. Fakat borsa son iki aylık süreçte ağır bir küresel düzenleyici baskısına maruz kaldı. Düzenleyicilerin yoğun baskıları nedeniyle hisse senedi token hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi.
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