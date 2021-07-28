Coca-Cola ilk NFT’sini piyasaya sürüyor!

NFT çılgınlığına katılan bir başka büyük isim Coca-Cola oldu. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFTleri açık artırmaya çıkarmak için OpenSea ile ortaklık kuruldu.

Üzerinde adınızın yazılı olduğu kişiselleştirilmiş bir Coca-Cola şişesi bulamıyor musunuz? Belki bunun yerine özelleştirilmiş Coca-Cola NFT’si alabilirsiniz. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFT koleksiyonları açık artırmaya çıkacak. Açık artırma 30 Temmuz’da başlayacak ve dört gün sürecek.

Coca-Cola, müzayededen elde edilecek miktarın dünyanın en büyük zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve yetişkinler için spor organizasyonu olan Special Olympics International‘a bağışlanacağını bildirdi.

Coca-Cola’nın dostluk NFTleri Tafi ile ortaklaşa oluşturuldu ve koleksiyon “video oyunlarının ganimet kutularından ilham aldı”. Ayrıca koleksiyon, yalnızca satın alanların kullanabileceği gizli sürprizler içeriyor. Satın almak isteyen NFT meraklıları 2 Ağustos tarihine kadar OpenSea üzerinden ETH teklifi verebilir.

Ünlü içecek şirketinin Ticari Marka Başkanı Selman Careaga, ilk NFTlerini duyurmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Coca-Cola, dünyanın en tahsil edilebilir markalarından biridir ve zengin mirasını onlarca yıldır basit sevinç anlarıyla tüketicilerle paylaştı. Yeni dünyalarda yeni yollarla yeni dostlukların kurulduğu metaverse ile ilk NFT’lerimizi paylaşmaktan ve uzun süredir devam eden arkadaşımız ve ortağımız Special Olympics International’ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Her NFT, Coca-Cola markasının özünü oluşturan unsurları kutlamak için yaratıldı ve sanal bir dünya için yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden yorumlandı.”

Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6 — Coca-Cola (@CocaCola) July 28, 2021

NFTlerin akıbeti ne olacak?

Boğa piyasasının hareketlenmesi ile beraber merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasına olan ilgi artmış, yatırımcılar DeFi platformlarına adeta akın etmeye başlamışlardı. Merkeziyetsiz finans hızla benimsenmeye başlarken, bunun altındaki blok zincir ağı Ethereum da iyice değerlenerek zirvelere ulaşmıştı. Ancak mayıs ortası ile beraber başlayan çöküş, DeFi platformlarını, tokenlarını ve NFT popülaritesini de sarstı. Öyle ki NFT satışlarına olan ilgi bir dönem %90 gibi bir oranda düştü. (Bkz. NFT piyasası öldü mü? NFT satışlarında %90 düşüş!) Ancak bu yeni teknoloji hâlâ ilgi çeken ve merak duyulan bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Giderek genişleyen NFT sektörü kripto para birimlerinin dışında farklı bir pazar olma yönünde ilerliyor. NFT’ler, spor dünyasından giyim dünyasına kadar çeşitli sektörlerde kendine yer edinmeyi başardı.