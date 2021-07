Coca-Cola ilk NFT’sini piyasaya sürüyor!

FTX kripto türevleri borsası ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kendi platformlarında izin verilen maksimum kaldıraç seçeneklerinde ciddi bir azalma olacağını duyurdu. Bu hareket, borsaların mevcut ve yeni kullanıcılar için sorumlu ve güvenli ticareti teşvik etme girişiminin bir parçası olarak geldi.

Kripto türevleri borsası FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Twitter üzerinden yaptığı duyuruda FTX’te daha önceki maksimum kaldıraç sınırı olan 101X’in göze çarpan bir 20x’e düşürüleceğini bildirdi. CEO, bu hamlenin “sorumlu ticareti teşvik etme” ve “etkinleştirme” girişiminin bir adımı olduğunu söyledi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerin platformda çoğunluk faaliyeti oluşturmadığını da bildirdi. Kaldıraç seçeneği mevcut olsa da kullanıcılar kripto para birimlerinin sahip olduğu volatil doğaları üzerinden kaldıraç ile kumar oynamamayı tercih ediyor.

SBF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

5) We also try to avoid being punitive; liquidations on FTX start with normal orders without any extra loss.

And, again, it's a tiny fraction of our volume.

