Sosyal medya dünyasında yeni bir oyuncu daha mı sahneye çıkıyor? Yapay zekâ devi OpenAI, dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Peki bu platformun farkı ne olacak? OpenAI gerçekten sosyal medya devleriyle rekabete girebilir mi? Merak uyandıran bu projeye dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

ChatGPT sahibi OpenAI sosyal medya platformu kuracak!

OpenAI, sadece yapay zekâ ile değil, şimdi de sosyal medya alanındaki olası genişlemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin, ChatGPT teknolojisini merkezine alan, görsel üretim yeteneklerini öne çıkaran ve sosyal akış odaklı bir platform üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

The Verge’ün aktardığına göre bu girişim henüz erken aşamada olsa da, CEO Sam Altman’ın farklı çevrelerden görüş toplaması, projenin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Henüz adı açıklanmayan bu yeni sosyal platformun, mevcut ChatGPT uygulamasına entegre mi edileceği yoksa bağımsız bir yapı mı olacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Ancak OpenAI geçtiğimiz ay en çok indirilen mobil uygulamaya imza atması, yeni projenin kullanıcılar nezdindeki beklentisini oldukça yükseltti. Özellikle içerik üreticilerine yönelik yapay zekâ destekli araçların bu platformda öne çıkması muhtemel.

Öte yandan bu gelişme, OpenAI ile X platformunun sahibi Elon Musk arasındaki çekişmeyi yeni bir boyuta taşıyabilir. Bilindiği gibi Musk, geçtiğimiz Şubat ayında şirketi satın almak için 97,4 milyar dolarlık bir teklif sunmuş ancak Altman bu teklifi ironik bir şekilde geri çevirmişti.

Hatta Altman’ın, “İsterseniz biz X‘i 9,74 milyar dolara alabiliriz” şeklindeki yanıtı teknoloji çevrelerinde oldukça konuşulmuştu.

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Şirketin sosyal medya alanına giriş yapması, hem kullanıcılar hem de rakip platformlar için dengeleri değiştirebilir. Yapay zekânın sosyal etkileşimlere entegre edilmesi, özellikle Türkiye gibi sosyal medya kullanımının yüksek olduğu pazarlarda büyük ilgi görebilir.

İçerik üretiminden haber akışına kadar birçok unsurun yapay zekâ destekli hale gelmesi, bu platformu rakiplerinden ayıran en önemli faktör olacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OpenAI sosyal medya hamlesi başarılı olur mu? ChatGPT destekli bu yeni girişim sizce X gibi devlerle yarışabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!