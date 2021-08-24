Kripto Para
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Finansal hizmet devi Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk NFT’lerinin günlük ticaret hacmi, 30,000 Ethereum’u geçerek 100 milyon doları aştı. Visa’nın CryptoPunk satın alması, kripto endüstrisini takip eden bazı kişileri şaşırttı. Ayrıca bu haber bir çok kişiye de ilham vermiş olacak ki CryptoPunk tam olarak bir çılgınlığa dönmüş durumda.
CryptoSlam’den alınan verilere göre CryptoPunk ticaret hacmi 23 Ağustos günü içerisinde 30,000 Ethereum’u aştı. Bu da şu anki kur itibariyle 100 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. Normal bir günde bu miktar, 1000 ile 3000 Ethereum arasında değişiklik gösteriyor. Satılan toplam CryptoPunk NFT sayısı ise 380 adete ulaşmış durumda. Normal bir günde ise 15 ile 40 adet arası bir CryptoPunk NFT satışı gerçekleşiyor.
Ağustos ayı CryptoPunk NFT’leri için oldukça verimli bir ay oldu. Henüz ay bitimine 1 hafta kala NFT’lerin toplam ticaret hacmi 120,000 Ethereum’u aşmış durumda. Bu da anlık kurdan 350 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. CryptoPunk’ların patlamaya başladığı geçen ay toplam satış hacmi 135 milyon dolara ulaşarak 100 milyon dolar barajını yıkmıştı. CryptoPunk’lar ise bu tarihe kadar toplamda 815 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış durumda.
Visa’dan gelen CryptoPunk açıklamasının ardından satışların patlamasıyla NFT’lerin birim fiyatlarında da ciddi artış yaşanıyor. Bir CryptoPunk NFT’sine sahip olmanın ortalama bedeli 50-80 Ethereum arasında değişirken bugün itibariyle bu değer 150 Ethereum’a çıkmış durumda. Larva Labs’in resmi verilerine göre bugün itibariyle en ucuz CryptoPunk NFT’si 76 Ethereum’un üzerinde fiyatlanıyor. Bu da anlık kurdan 250 bin doların üstünde bir miktara tekabül ediyor. En pahalı olanlarının fiyatlamaları ise sondaki sıfırların sayısından ötürü okunamıyor. Özetle uçmuş durumda. Fiyatların daha da artması bekleniyor.
CryptoPunk NFT’leri genel olarak NFT piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Dün yaşanan patlamayla en önemli NFT pazaryerlerinden birisi konumunda olan OpenSea’nin dünki ticaret hacmi Ethereum olarak 195 milyon dolara gelmiş durumda. Dune Analytics verilerine göre normalde bu değer 50 ile 100 milyon dolar arasında değişiklik göstermekte. OpenSea üzerinden gerçekleşen aylık toplam hacim ise Ağustos ayı henüz tamamlanmadan 1.8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Geçen ay platform üzerinden 458,000 NFT satışı gerçekleşirken bu ay bu rakam 1 milyonu aşmış durumda. NFT satın alan kişi sayısı da geçen ay 60 bin civarlarındayken bu ay 150 binden fazla. Toplamda ise 260 binden fazla kişinin OpenSea üzerinden NFT aldığı biliniyor. Geçen ay OpenSea tarihinin en iyi ayı olarak geçse de bu ay itibariyle OpenSea geçen ayki gelirini 6’ya katlamış durumda.
NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri altyapısında oluşturulmuş yalnızca tek kopyası bulunan özgün ve dijital sanat eserlerini simgeliyor. Aslında NFT’ler günümüzde sanat eserleriyle sınırlandırılmış durumda değil. Neredeyse her şeyin NFT hali sahipliğinin satılabilmesi adına satışa çıkartılabiliyor. NFT yatırımcıları da bunları satın alarak bunlara olan sahipliklerini bildiriyorlar. Kimileri sanatı desteklemek amacıyla NFT alımı yaparken kimileri de gelecekte yeniden satmak üzere yatırım olarak NFT alımı yapıyorlar. Örneğin CryptoPunk NFT’leri 2017 yılında 10,000 adet özgün bir koleksiyon olarak Ethereum altyapısında oluşturulmuş. Henüz Ethereum’un resmi NFT standartı ERC-721 yokken çıkartılsa da bugün bu NFT’ler büyük bir patlama yaşıyor. 2017 yılında 0.3, 0.5 Ethereum gibi fiyatlara bu NFT’ler alınabilirken bugün belki de 100lerce Ethereum ediyor.
Kripto para piyasalarında oldukça önemli bir yer tutan NFT’ler sayesinde bu alanda faaliyet gösteren bir çok kripto para da değer kazanıyor. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum, Visa’nın haberinin ardından fiyatını %8 arttırarak 3400 dolar seviyelerine yaklaştırmıştı. Geçen hafta da Solana altyapısıyla çıkan Degen Apes NFT’lerinin patlamasıyla Solana fiyatını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştı. NFT’ler gibi Axie Infinity gibi NFT tabanlı oyunlar da aynı zamanda yükselişlerini sürdürüyor.
Yeni NFT satışa sunuldu, Solana tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı!
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
NFT’lerin henüz daha yaygınlaşmadığı ve bu teknolojinin çok başında olduğumuz düşünülüyor. Gelecekte her insanın hayatında gittiği konserlerin, bindiği uçak, tren biletlerinin, sanat galerilerinin, festivallerin NFT koleksiyonlarını tutabileceği cüzdanlara sahip olacakları sanılıyor.
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Kripto Para
Alonzo Hard Fork İçin Sayılı Günler Kala ADA Fiyatı Rekorlara Doymuyor!
CoinMarketCap sıralamasında piyasa değerine göre en büyük 3. kripto para olan Cardano (ADA), yeni zirveler elde etmeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde 3 dolar sınırına çok yakın bir seviyedeki 2,97 dolar seviyesinde yeni bir ATH elde eden ADA, muhteşem yükselişini devam ettiriyor. ADA fiyatındaki yükseliş, Alonzo Hard Fork için geri sayımın başlamış olmasından kaynaklanıyor olabilir.
ADA fiyatı yeni zirvelere dokunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Son 1 hafta içerisinde %36,73 yükselen popüler altcoin, bugün sabah saatlerinde ulaştığı 2,97 dolarlık seviyesinden bir miktar konsolide olmuş şekilde yazı sırasında 2,87 dolardan işlem görüyor.
Altcoinin fiyatı geçtiğimiz hafta 2,50 dolar seviyesine ulaşmış ve bu seviyedeki rekor zirvesinden sonra yükselişini devam ettirmeyi sürdürmüştü. Fiyattaki bu artışları Cardano ağındaki Alonzo yükseltmesi biçimindeki en büyük yükseltmeye giden yolda bir dizi zincir üstü geliştirme ve güncelleme takip ediyor.
ADA fiyatı, ağustos ayının başında 1,36 dolardan başlayarak düşmeye başlamıştı. Ancak üç hafta içerisinde ise fiyatını iki katından fazla artırmış durumda. Bu yükselişin ardındaki en büyük sebep için, projenin platformdaki en heyecanlı güncellemesinin yaklaşması gösteriliyor. Alozo hard forku heyecanı ile ADA geçtiğimiz hafta %40’ın üzerinde bir kazanç elde etti.
Alonzo hard forku için planlanan 12 Eylül tarihi, Cardano ağına bambaşka bir soluk getirecek. Alonzo, ağa dApps ve DeFi için yeni bir çağ sağlayacak olan akıllı sözleşme entegrasyonu sunacak. Hard fork aynı zamanda Cardano’nun Ethereum ve Polkadot’un beğenilerine karşı rekabet etmesini sağlama konusundaki uzun vaadini de yerine getirecek. Akıllı sözleşme entegrasyonu tamamlandıktan sonra Cardano blok zinciri, yeni bir merkezi olmayan iş çağının kapılarını açacak.
Akıllı sözleşme yükseltmesi, ADA fiyatı için London Hard Fork‘un Ethereum fiyatı için yaptığına benzer bir katalizör rolü oynadı. Görünürde bir üst sınır olmaması ve kripto pazarının çoğunluğunun henüz ATH’lerini yeniden test etmemesi nedeniyle ADA fiyatı yeni rekorlar kırabilir.
Alonzo Hard Fork Nedir?
Alonzo Hard Fork, akıllı sözleşme işlevselliğinin çok beklenen uygulamasını sağlayacak ola Cardano ağında büyük bir yükseltmedir. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış belirli koşullar karşılandığı zaman otomatik olarak çalışmaya başlayan bilgisayar kodu parçalarıdır. Alonzo güncellemesinin ardından, herkes Cardano blok zincirinde kendi akıllı sözleşmelerini oluşturabilecek ve dağıtabilecek. Ayrıca yerel merkezi olmayan uygulamaların da (dApps) önünü açabilecek.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
İran’da Gelecek Ay Bitcoin Madencilik Yasağının Kalkacağı Tartışılıyor
İran, 4 ay önce koyduğu kripto para madencilik yasağını Eylül ayında kaldırmaya hazırlanıyor. İran’ın İngilizce haber sitesi Financial Tribune’dan öğrenilen habere göre onaylarını almış olan kripto para madencileri operasyonlarına Eylül ayından itibaren devam edebilecekler.
İran’da kripto para madenciliği oldukça önemli bir konumda. Bu yılın başında İran, dünya çapında gerçekleşen kripto para madenciliğinin yaklaşık %4.5’una sahipti. Ancak yaz aylarının gelmesi ve soğutma cihazlarının kullanımının artmasıyla birlikte elektrik tüketimi de ülke çapında genel olarak artış gösterdi. Yeterli altyapıya sahip olmayan İran’da ülke çapında elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Kesintilerin önüne geçmek isteyen İran ise çözümü yaz aylarında madencilik faaliyetlerinin durdurulmasında buldu. Mayıs ayında Başkan Hasan Ruhani tarafından koyulan bu geçici yasağın süresi ise Eylül ayında dolacak.
İran Elektrik Üretim, Dağıtım ve İletim Şirketi Tavanir’in sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’nın en baştaki 4 aylık yasak planına sadık kalarak kripto para madencilik yasağının 22 Eylül tarihinde kalkacağının sinyallerini verdi. Mashhadi’nin açıklamasına göre Tavanir, kripto para madenciliğinin devam edebilmesi için gelecek ay elektrik kullanımının düşmesini umuyor.
İran’daki madencilerin operasyonlarına devam etmesi ile Bitcoin blok zincirindeki işlem gücünde önemli bir artış yaşanabilir. Mayıs itibariyle İran toplam Bitcoin madenciliğinin %4.5’ini elinde tutuyordu. Tavanir ve Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi’nden gelen verilere göre bu miktar ise İran için senelik 1 milyar dolarlık bir gelir oluşturuyor. Üstelik bu rakamda da önemli bir artış yaşanabilir. Çünkü İran’ın madencilik yasağı Çin’in yasağıyla aynı döneme denk geldi. Bu sebeple Çin’den kaçan madenciliğinin ne kadarlık bir kısmı İran’a geldi henüz bilinmiyor. İran, elektriğin ucuz olmasından ve madenciliğin devlet eliyle desteklenmesinden ötürü madenciler tarafından tercih edilen ülkelerin başında geliyor.
İran’da Bitcoin madenciliği 2019 yılından beri çeşitli regülasyonlara tabi. Bu yenilikçi regülasyonlarla İran, ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların etrafından dolanmayı hedefliyor. 2018’de Trump yönetiminin çok yönlü nükleer anlaşmayı terk etmesi ve diğer ülkelere de İran ile ticaret yapmamaları için baskı uygulamasının ardından petrol ve doğal gaz açısından zengin bir ülke olan İran ekonomik zorluklar yaşıyor.
İran, maruz kaldığı yaptırımların ardından dolar rezervlerinde büyük bir daralma yaşadı. Bu sebeple de 2019 yılında kripto para madenciliğini vergilendirmeye başladı. Bir sonraki sene ise ülke kripto para madencilerine Bitcoin ödüllerini İran Merkez Bankası’na satmalarını zorunlu hale getirdi. Böylece İran, dolar rezervini arttırmak amacıyla kullanabileceği bir Bitcoin rezervi oluşturmaya başladı.
İran, ucuz elektrik söz konusu olduğunda dünyadaki ilk 5 ülkeden biri konumunda. Bunu da ülkesindeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına borçlu. Ancak bu yıl yaşanan elektrik kesintileri İran’ın elektrik ağ altyapısının yeterli olmadığını gösterdi. En azından Bitcoin madenciliğinin artması adına İran’ın elektrik altyapısını güçlendirmesi gerekebilir. Aksi takdirde ülke, kripto paradan elde ettiği senelik gelirinin üçte birinden vazgeçmek durumunda.
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