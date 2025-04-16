Türkiye’nin sevilen sanatçısı Tarkan, ailesini derin bir yasa boğan haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayata veda etti.

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti

Tarkan‘ın annesi Neşe Tevetoğlu, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem ailesiyle birlikte Almanya’da yaşam süren Tevetoğlu ailesi, 1986 yılında Türkiye’ye dönerek Karamürsel’e yerleşti. Zamanla Antalya’ya taşınarak burada yaşamını sürdürmeye devam etti.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği damar tıkanıklığı nedeniyle İstanbul’da acil ameliyat geçirmiş, ancak sağlığına kavuşmuştu. Ne var ki, son aylarda yeniden nükseden rahatsızlığı, onun yeniden tedavi altına alınmasına neden oldu. Ne yazık ki bu kez vücudu daha fazla direnemedi.

Tarkan, annesinin vefatı sonrası tüm programlarını iptal ederek İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu için 17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da cenaze töreni düzenlenecek. Türk müziğinin Megastar’ı Tarkan’ın bu büyük kaybı, sevenlerini de derinden etkiledi.

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