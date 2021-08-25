Vivo, Çin’de Sessiz Sedasız Bir Şekilde Pazar 1.’si Haline Geldi

Ülkemizde de üretime başlayan şirketlerden biri olan Vivo, istikrarlı bir başarı grafiğiyle beraber, dünyanın en önemli akıllı telefon pazarı olan Çin’de 1. sıraya yerleşti. Şirketin bu başarıya olan yolculuğunu sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirmeyi başarması da, birçok teknoloji meraklısını ve analisti de şaşırttı.

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Vivo’dan son 2 çeyrekte üst üste gelen 1.’lik

Counterpoint Research’ün yayınladığı verilere göre Vivo, Çin’de yılın ilk çeyreğinde %24’lük pazar payıyla ilk kez lider konuma yükselmişti. Ardından pazar payını çok küçük bir miktar da olsa artırmayı başaran Vivo’nun, yine ~%25 pazar payında kalmayı başarmasıyla beraber bu 1.’lik 2 çeyrek üst üste elde edilerek Vivo’nun başarısı perçinlenmiş oldu.

Vivo’nun ardından gelen diğer isimse, yine bir BBK Holding kuruluşu olan Oppo oldu. 2021’in ilk çeyreğinde Vivo ile başa baş rekabet edecek düzeyde pazar payı olan Oppo’nun, 2. çeyreğin gelişiyle beraber de bu başarısının bir miktar düşüş göstererek %21’e geldiğini görüyoruz. Fakat burada kaçırılmaması gereken bir nokta var ki; o da Huawei’nin Çin’de yaşadığı sert düşüş. Huawei’nin bu düşüşü, Oppo ve Vivo gibi markalara yeni kapılar açtı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Vivo da, tedarik ağındaki başarısı, başarılı ürün gamı ve geniş dağıtım ağıyla Çin’de 1. sıraya oturmayı başardı.

Vivo’nun süreçte başarı göstermesini sağlayan bir diğer unsur da, şirketin çip krizi sürecini iyi yönetebilmesi oldu. Covid-19 pandemisinde yaşanan kapanmaların sonucu olarak çip üretiminde ciddi bir gerileme yaşandı ve şuanda Qualcomm ve MediaTek gibi çip üreticileri, akıllı telefon üreticilerine ancak ileri tarihlerde tedarik sağlayabiliyorlar. Yaşanacak sıkıntıların farkında olan Vivo, elindeki işlemci stoğunu başarılı bir şekilde yöneterek; bu krizden minimum seviyede etkilendi. Bu durum, şirketin Çin’de ilk sıraya yerleşmesine de katkıda bulundu.

Counterpoint’te çalışan araştırmacılara göre şirketin başarılı yönetim gerçekleştirdiği unsurlardan biri de, isabetli ürün gamıydı. 2.000 yuan ve 3.500 yuan aralığında bulunan X serisi Vivo cihazlar ve 2.000 yuan altında yer alan Y serisi cihazlar Vivo’nun ciddi satış rakamları yakalamayı başardığı seriler oldu.

Çin pazarında rekabet devam ediyor

12 Ağustos 2021 tarihinde Magic 3 lansmanını gerçekleştireceğini söyleyen Honor’un, Huawei’nin P ve Mate serisine rakip olacağını düşünen çok fazla insan vardı. Fakat lansman günü geldiğinde gördük ki, Magic 3 modelleri rekabetçi fiyatlara sahip değildi. Bulundukları fiyat segmentinde ilgiyi üstüne çekemeyeceği düşünülen Magic 3 modelleri, kısa vadede Honor’un Vivo gibi markalarla benzer pazar paylarına erişemeyeceğinin bir işaretçisi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Xiaomi, istikrarlı bir şekilde yükselişe devam ediyor. Xiaomi’nin bu istikrarlı yükselişiyle birçok pazarda liderliği ele geçirmeye başladığını da hali hazırda gördük. O yüzden Vivo ve Oppo gibi markalar Çin pazarında hala rahat değiller. Bize kalırsa akıllı telefon sektörünün kalbi olan Çin’de kıyasıya rekabet devam edecek. Eğer Huawei de HarmonyOS destekli modelleriyle uygun fiyat yakalar ve pazarda rekabete dahil olabilirse belki Vivo’ya bıraktığı liderliği de bir gün geri alabilir…