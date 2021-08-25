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Vivo, Çin’de Sessiz Sedasız Bir Şekilde Pazar 1.’si Haline Geldi
Ülkemizde de üretime başlayan şirketlerden biri olan Vivo, istikrarlı bir başarı grafiğiyle beraber, dünyanın en önemli akıllı telefon pazarı olan Çin’de 1. sıraya yerleşti. Şirketin bu başarıya olan yolculuğunu sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirmeyi başarması da, birçok teknoloji meraklısını ve analisti de şaşırttı.
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Vivo’dan son 2 çeyrekte üst üste gelen 1.’lik
Counterpoint Research’ün yayınladığı verilere göre Vivo, Çin’de yılın ilk çeyreğinde %24’lük pazar payıyla ilk kez lider konuma yükselmişti. Ardından pazar payını çok küçük bir miktar da olsa artırmayı başaran Vivo’nun, yine ~%25 pazar payında kalmayı başarmasıyla beraber bu 1.’lik 2 çeyrek üst üste elde edilerek Vivo’nun başarısı perçinlenmiş oldu.
Vivo’nun ardından gelen diğer isimse, yine bir BBK Holding kuruluşu olan Oppo oldu. 2021’in ilk çeyreğinde Vivo ile başa baş rekabet edecek düzeyde pazar payı olan Oppo’nun, 2. çeyreğin gelişiyle beraber de bu başarısının bir miktar düşüş göstererek %21’e geldiğini görüyoruz. Fakat burada kaçırılmaması gereken bir nokta var ki; o da Huawei’nin Çin’de yaşadığı sert düşüş. Huawei’nin bu düşüşü, Oppo ve Vivo gibi markalara yeni kapılar açtı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Vivo da, tedarik ağındaki başarısı, başarılı ürün gamı ve geniş dağıtım ağıyla Çin’de 1. sıraya oturmayı başardı.
Vivo’nun süreçte başarı göstermesini sağlayan bir diğer unsur da, şirketin çip krizi sürecini iyi yönetebilmesi oldu. Covid-19 pandemisinde yaşanan kapanmaların sonucu olarak çip üretiminde ciddi bir gerileme yaşandı ve şuanda Qualcomm ve MediaTek gibi çip üreticileri, akıllı telefon üreticilerine ancak ileri tarihlerde tedarik sağlayabiliyorlar. Yaşanacak sıkıntıların farkında olan Vivo, elindeki işlemci stoğunu başarılı bir şekilde yöneterek; bu krizden minimum seviyede etkilendi. Bu durum, şirketin Çin’de ilk sıraya yerleşmesine de katkıda bulundu.
Counterpoint’te çalışan araştırmacılara göre şirketin başarılı yönetim gerçekleştirdiği unsurlardan biri de, isabetli ürün gamıydı. 2.000 yuan ve 3.500 yuan aralığında bulunan X serisi Vivo cihazlar ve 2.000 yuan altında yer alan Y serisi cihazlar Vivo’nun ciddi satış rakamları yakalamayı başardığı seriler oldu.
Çin pazarında rekabet devam ediyor
12 Ağustos 2021 tarihinde Magic 3 lansmanını gerçekleştireceğini söyleyen Honor’un, Huawei’nin P ve Mate serisine rakip olacağını düşünen çok fazla insan vardı. Fakat lansman günü geldiğinde gördük ki, Magic 3 modelleri rekabetçi fiyatlara sahip değildi. Bulundukları fiyat segmentinde ilgiyi üstüne çekemeyeceği düşünülen Magic 3 modelleri, kısa vadede Honor’un Vivo gibi markalarla benzer pazar paylarına erişemeyeceğinin bir işaretçisi olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Xiaomi, istikrarlı bir şekilde yükselişe devam ediyor. Xiaomi’nin bu istikrarlı yükselişiyle birçok pazarda liderliği ele geçirmeye başladığını da hali hazırda gördük. O yüzden Vivo ve Oppo gibi markalar Çin pazarında hala rahat değiller. Bize kalırsa akıllı telefon sektörünün kalbi olan Çin’de kıyasıya rekabet devam edecek. Eğer Huawei de HarmonyOS destekli modelleriyle uygun fiyat yakalar ve pazarda rekabete dahil olabilirse belki Vivo’ya bıraktığı liderliği de bir gün geri alabilir…
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Kripto Para
Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!
Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago ve yaratıcı bir çözüm şirketi olan Leo Burnett, “Dogenations” adlı bir kripto para birimi bağış etkinliği başlattı.
Chicago merkezli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago, platforma yapılacak bağış ödemeleri için Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dahil birçok kripto para birimini kabul edeceğini açıkladı. Süreç, Amerikan reklam şirketi olan Leo Burnett ile birlikte yürütülecek.
Resmi duyuruya göre, PAWS Chicago, evsiz hayvanlara PAWS Chicago Tıp Merkezi’ni kurmak için Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere Dogecoin gibi ana akım popüler kripto para birimi bağışlarını kabul edecek. Yaratıcı reklam şirketi Leo Burnett ile birlikte yürütülecek olan kampanyada Leo Burnett hedeflenen dijital reklam panolarını başlatmak için memetik kültürü, özellikle de “lazer göz” modelini kullandı.
180’den fazla açık hava dijital reklamı, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar için uygun ve hızlı bir bağış kanalı sağlamak için bağışlarla birlikte bir QR kodu gösterecek. Halk, ağutostan eylüle kadar Chicago bölgesindeki bu reklam panoları aracılığıyla bağışta bulunabilecek.
PAWS Chicago İcra Kurulu Başkanı Susanna Homan, Dogenations kampanyası ile ilgili şunları söyledi:
“Biz çözüm odaklı, ileri görüşlü bir kuruluşuz, bu yüzden Chicago’da hayvan refahının geleceğini sürdürmeye ve hayvanların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilecek büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmaya istekliyiz.”
2013 yılında ikonik köpek memeine dayalı olarak kurulan popüler altcoin DOGE, köpeklerin gerçek hayatta yaşamalarına yardımcı olmak için merakla beklenen ve benimsenen rolünü oynuyor. Leo Burnett Yardımcı Yaratıcı Direktörü Ben Doessel, Dogecoin popülaritesinin artmasının yürütülen kampanyaya olan itici etkisini şu sözlerle ifade ediyor:
“Ekibimiz, köpek severlere gerçek bir etki yaratmanın yeni bir yolunu sunmak için bu trend memei onlarca yıldır hayvan refahında itici bir güç olan PAWS Chicago ile birleştirdi.”
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Kripto Para
Facebook, NOVI Dijital Cüzdanının Yanında NFT Özellikleri Oluşturacak!
Non-Fungible Tokens (NFT), bu yıl kripto para piyasasına damgasını vurarak büyük bir ilgi topladı. NFT furyasına birbirinden farklı sektörlerden oyuncular katıldı. Bu furyaya şimdi de teknoloji devlerinden Facebook dahil olmayı düşünüyor. Facebook, NOVI dijital cüzdanına NFT özellikleri dahil etme hedefinde.
NOVI ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Facebook’un kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı David Marcus, 24 Ağustos Salı günü Bloomberg TV’deki bir röportajında NFT süreci ile ilgili planlarını şu ifadelerle aktardı:
“Kesinlikle uzaya dahil olmanın yollarına bakıyoruz çünkü bunu yapmak için gerçekten iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Novi gibi iyi bir kripto cüzdanınız olduğunda, tüketicilerin NFT’leri desteklemesine nasıl yardımcı olabileceğinizi de düşünmelisiniz. Bunu kesinlikle düşünüyoruz”
Ancak Kripto ve Blok Zinciri Bölümü Başkanı Marcus, NOVI dijital cüzdanının ne tür NFT özelliklerine ev sahipliği yapacağı konusunda pek ayrıntılı olmadı. Ayrıca Marcus, geçtiğimiz haftalarda Facebook’un NOVI dijital cüzdanının büyük ABD eyaletlerinde piyasaya sürülmeye hazır olduğunu doğrulamıştı. Şirket cüzdanı Facebook’un dijital para projesi olan Diem ile birlikte piyasaya sürmeyi bekliyor. Daha önce Libra olarak popüler olan Facebook Diem, şirketin FinTech alanındaki en iddialı projesi. Facebook, son birkaç yılda düzenleyiciler ve yasa koyucular tarafından çeşitli geri itmelerle karşı karşıya kaldı. Facebook’un NOVI dijital cüzdanı piyasaya sürülmeye hazır olsa da, Marcus, Facebook’un Diem ile birlikte piyasaya sürmeye istekli olduğunu söylüyor.
Mevcut planlara göre Diem, 1 ABD dolarına sabitlenmiş sözde bir stabilcoin sunmayı planlıyor. Ancak dijital paranın piyasaya ne zaman sürüleceği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Facebook, Diem’i aktarmak için insanların NOVI dijital cüzdanını kullanmasını istiyor. Bunun, düşük bir maliyetle anında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için olduğu ifade ediliyor.
Marcus, Diem ve NOVI’nin aynı anda başlatılmasının ödeme ekosistemini değiştirmek için gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak, “son çare olarak” Facebook, Novi cüzdanını Diem olmadan başlatmayı düşünebilir. Başkan ayrıca, ABD gibi Batı’daki ülkelerin dijital ödemelerin baskın olduğu bir dünyaya uyum sağlamada Çin’e ayak uydurmak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyerek “Gerçekten endişe verici bir oranda geride kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Vivo, Çin’de Sessiz Sedasız Bir Şekilde Pazar 1.’si Haline Geldi
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