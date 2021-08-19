Dijital Para
Facebook’un üzerinde çalıştığı dijital para cüzdanı “Novi” hazır!
Facebook’un üzerinde çalıştığı dijital para cüzdanı “Novi” hazır! Daha önce PayPal’ın başında bulunan David Marcus, 2018 yılında Blok Zincir Yöneticisi olarak Facebook’a geçmişti. David Marcus’un yaptığı açıklamalar Novi’nin hazır olduğunu belirtiyor. Novi’nin neredeyse ABD’nin tüm eyaletlerinden onayı aldığını ve buna ek olarak piyasaya çıkmaya hazır olduğunu belirten Marcus, dünyadaki ödeme sistemine de eleştiri getirdi.
İçindekiler
Bu bozuk sistem düzeltilmeli
Marcus, yazdığı yazıda, “Değişim çok gecikti. Öyle ya da böyle olacak. Novi, piyasaya çıkmaya hazır. Daha ucuz, birlikte çalışabilir ve daha erişilebilir dijital ödemelerin faydalarını sunmayı geciktirmenin mantıksız olduğunu düşünüyoruz.” diye yazdı. “Son dönemde ABD’de dijital paralar ve stablecoinler hakkında büyüyen ve kuvvetlenen tartışmalar yapılıyor. Bu durum beni cesaretlendiriyor. Bozuk ödeme sistemimizin değişme gerekliliği hiç bu kadar acil olmamıştı. Bu sistem pahalı, yavaş ve birlikte çalışabilir değil. Dünyada hala 1.7 Milyar kişinin banka hesabı yok. “
Libra’yı merak edenler için: Facebook’un kripto parası Libra hayatımızı değiştirecek mi?
Diem Derneği, diem stablecoin’in gelişimini denetleyen ve kar amacı gütmeyen bir konsorsiyumdur. Stabil paralar, itibari para birimine veya bir merkez bankası tarafından verilen bir para birimine sabitlenmiş dijital para birimleridir. Novi, kullanıcıların cüzdanlarına, daha sonra dünya çapında başkalarına gönderilebilecek bir Diem dijital para birimine dönüştürülecek para eklemelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
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İlk olarak Facebook tarafından Libra adı altında öncülük edilen Diem, birtakım engellerle karşılaşan blok zinciri tabanlı bir ödeme sistemidir. Facebook’un veri gizliliği ve potansiyel kara para aklama sorunları konusundaki düzenleyici endişeler, 2021’in başlarında piyasaya sürülmesi planlanan programın gecikmesine sebep oldu. Marcus, “Açık konuşayım, Novi’de sadece itibari para teklif etseydik, insanlara çok değer katardı” diye yazdı. Bunun yerel ve sınır ötesi ödemeler sunabileceğini ve önemli bir kazanç yaratacağı için Facebook’a fayda sağlayacağını söyledi.
Facebook zaten bir “Aktör”
Marcus, Facebook’un ödeme endüstrisinde zaten bir “aktör” olduğunu söyledi. Facebook Payments, son dört çeyrekte 100 Milyar$’dan fazla ödeme hacmine olanak sağladığını ve 160’tan fazla ülkede 55 para birimindeki ödemeler için kullanıldığını yazdı. Diem Derneği’nin ABD ve küresel çaptaki düzenleyicilerle diyalog içinde olduğunu söyledi. Ayrıca,”Kapsamlı tüketici korumalarına sahip yüksek kaliteli bir stablecoin tasarlama ve inşa etme yolculuğunda gündeme gelen her meşru endişeyi ve bunu desteklemek için son derece uyumlu bir ödeme ağını, ABD düzenleyici sınırları dahilinde ele aldık.” dedi.
Libra nedir?
Diem (eski adıyla Libra), Amerikan sosyal medya şirketi Facebook Inc. tarafından önerilen izinli bir blok zinciri tabanlı ödeme sistemidir. Plan ayrıca bir kripto para birimi olarak uygulanan özel bir para birimini de içermektedir.
Para birimi ve ağ henüz mevcut değil ve yalnızca başlangıç sevisyesinde deneysel kodu yayımlandı. Başlangıçta lansmanın 2020’de yapılması planlanmıştı. Proje, para birimi ve işlemler, ödeme, teknoloji, telekomünikasyon, çevrimiçi pazar, risk sermayesi şirketlerinden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bir üyelik organizasyonu olan Diem Association’a yönetilecek ve kriptografik olarak emanet edilecektir. Proje eskiden Libra olarak biliniyordu ve adı Aralık 2020’de “Diem” olarak değiştirildi.
Kaynak: Businessinsider, Vikipedi
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Dijital Para
Venezuela, Ekim ayında resmi dijital parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak dijital paralar neler getiriyor?
Hiperenflasyon ile mücadele eden Venezuela’dan önemli bir adım geldi. Venezuela, resmi parası Bolivar’ı dijitalleştirerek enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Aynı zamanda Venezuela Merkez Bankası da aynı hedefle dijital Bolivar’dan altı sıfır atacak.
Venezuela Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre dijital Bolivar, 1 Ekim’de sirkülasyona sokulacak. Şubat ayında Venezula başkanı Nicolas Maduro, dijital paralarını çıkarmaya hazırlandıklarını söylemişti. Venezuela Merkez Bankası tarafından gelen açıklamayla da bu doğrulanmış oldu. Açıklama öncelikle Bankanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı ve ardından Ekonomi ve Finans Bakanlığı tarafından da resmi duyuru yapıldı.
COMUNICADO OFICIAL🔵| A partir del 1° de octubre entra en vigencia el Bolívar Digital
#BCV🇻🇪 https://t.co/635uhVu1sA pic.twitter.com/aErAOUvwHL
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) August 5, 2021
Yerel para birimlerinin dijitalleştirilmesiyle ilgili ciddi bir adım da bu şekilde Venezuela tarafından gerçekleştiriliyor. Birçok ülke bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken bunu gerçekleştirmeye en yakın ülkenin Çin olacağı düşünülüyor. Dijital Yuan ile ilgili pilot programını yürürlüğe sokan Çin’den sonra Venezuela’dan da doğrudan bir adım gelmiş oldu ve bu adım ile planlarını gerçekleştirmeye çoğu ülkeden daha yakın oldukları görülüyor. Dijital paralarını çıkarmak için çalışmalarını sürdüren diğer ülkeler arasında İsveç, Bahamalar, Fransa, Filipinler, Japonya, Türkiye ve İsviçre bulunuyor.
Dijital Bolivar, aslında bir Merkez Bankası Dijital Parası veya ingilizce kısaltmasıyla CBDC. Bitcoin gibi geleneksel kripto paralardan bazı farklılıkları bulunan dijital paralar ülkelerin merkez bankaları tarafından basılan geleneksel fiat paraların bir dijital versiyonu olarak düşünülebilir. Ancak dijital paraların da kripto paralara göre önemli farklılıkları bulunuyor. Her ne kadar dijital paralar, kripto paralardan esinlenilse de temellerinde çoğunlukla kripto paralar gibi bir blok zinciri veya dağıtık hesap defteri teknolojisine sahip değil. Aynı zamanda dijital paralar, Bitcoin gibi henüz çıkmadan belirlenmiş kurallara da sahip değil. Örneğin Bitcoin’in toplam arz miktarı henüz çıkmadan 21 milyon adet olacak şekilde belirlendi. Ancak dijital paralar da tıpkı şu an dünya üzerinde Amerikan Doları, Euro vs. gibi fiat para birimlerinde yaşandığı üzere insanlara sorulmadan merkezi otoriteler tarafından basılarak çoğaltılabilecek ve arz miktarları manipüle edilebilecek. Artan arza bağlı olarak da para birimleri değer kaybederek, günlük hayatında o para birimini kullanan insanları fakirleştirerek o insanlara zarar verecek. Dolayısıyla bunun gibi dijital paraların da kripto paraların yerini tutamayacağı ve kripto paralar gibi özgürlükçü yapılarının olmadığı biliniyor. Dijital paraların da yalnızca kuralları belirlenmiş merkeziyetsiz kripto paraları kendisine bir tehdit olarak gören merkezi otoritelerin, kripto paraların yerini almasını umarak hazırladıkları ve belki de gelecekte kripto paraları ekarte ederek, insanlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak adına yalnızca kendi alternatiflerini seçenek olarak sunacakları kimileri tarafından düşünülüyor. Çin’de yakın bir tarihte Bitcoin ve diğer kripto para madenciliğinin yasaklanarak, Dijital Yuan çalışmalarının hızlandırılmasının da buna bir örnek ve belki de Dünya üzerinde bunun ilk ancak son olmayacak bir örnek oluşturduğu düşünülüyor.
Venezuela’da yaşanan hiperenflasyonun daha iyi anlaşılabilmesi için Bloomberg tarafından hazırlanan Cafe con Leche indeksine göre Venezuela’nın başkenti Karakas’ın doğusundaki bir fırında içilen bir fincan kahvenin güncel fiyatı 7,662,898 Bolivar tutuyor. Bu da 2 doların biraz altında. Dolar bazında bakıldığında fiyat kabul edilebilir gözükse de Venezuela’da çalışan insanlar için asgari ücret 7 milyon Bolivar civarında. Bu miktar da bahsettiğimiz bir fincan kahveyi satın almaya yetmiyor.
Dijital Bolivar çalışması Venezuela’nın ilk dijital parası olmayacak. Daha önce de 2018 yılında Nicolas Maduro, Petro isminde bir dijital para çıkartmıştı ve Venezuela’nın dijital parasından altı sıfır atması, ülkede son 15 yılda yaşanan üçüncü para ayarlaması olacak. 2007 yılında önceki başkan Hugo Chavez paradan üç sıfır atmıştı. Ardından Nicolas Maduro, Petro’yu kullanarak paradan bir beş sıfır daha atmıştı.
Venezuela’da yaşanan önceki olaylar göz önünde bulundurulduğunda kimileri tarafından çıkartılan bu dijital paranın önemli bir etkisinin olmayacağı ve paradan daha fazla sıfırlar atmak için bir bahane olduğu düşünülüyor. Benzer durumlar 2000’li yıllarda yine hiperenflasyonla mücadele veren Zimbabwe tarafından yabancı para birimlerine geçmeden önce üç kez yaşanmıştı.
Venezuela’nın para politikası, ülkede yaşanan hiperenflasyon döngüsünden bir an önce kurtulmak üzerine odaklanmış durumda ve duyurulan bu dijital paranın da bu konuda faydalı olabileceği de düşünülüyor. Bankaya göre bu dijital para, ulusal banka operasyonları için yabancı sistemlerden bağımsızlığı destekleyen, Venezuela’da Venezuelalılar tarafından yapılan, özgür bir sistem olan yeni Finansal Mesajlaşma Değişim Sistemi’nde de kullanılacak. Ülkenin finansal sistemi ABD tarafından yönetilen ekonomik yaptırımlar altında ezilirken bu aynı zamanda 2018 Şubat ayında piyasaya sürülen Petro’nun da hedefiydi. Dolayısıyla Petro’nun da global finansal sistemin etrafından dolanan bir sistem olması bekleniyordu. Ancak son yapılan açıklamada Petro ile ilgili herhangi bir ibare bulunmuyor.
Dijital Bolivar‘ın mekanikleri ile ilgili fazla bir bilgi verilmese de bahsettiğimiz sebeplerden ötürü fiziksel Bolivar ile benzer şekilde kullanılacağı öngörülüyor. Venezuela’da konuyla ilgili hızlı adımlar atılmaya başlandı. Sıfırı atılmış banknotlar basılmaya başlandı. Paranın döviz kurları, yabancı döviz piyasaları tarafından belirlenmeye ve aynı şekilde dalgalanmaya devam edecek ve ülkenin asgari ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla bu durumunda halkın yaşam kalitesi üzerinde herhangi bir iyileşmeye neden olmayacağı bekleniyor…
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Bitcoin
Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!
Elon Musk Dogecoin isimli kripto para biriminin internetin parası olması için elinden geleni yapıyor. Sadece 20 kişi, var olan tüm memden esinlenen kripto para biriminin yarısından fazlasına sahip. İşte son gelişmeler…
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Elon Musk balinalara çağrı yaptı
Elon Musk, Dogecoin kripto para birimini “internetin para birimi” haline getirmek istiyor. Bunun için büyük Dogecoin sahiplerinin Dogecoin‘lerini satın alacağını söyledi.
Geçtiğimiz ay Amazon‘un kurucusu Jeff Bezos‘u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, büyük miktarda Dogecoin stoklayan kripto balinalarını hedef alan birkaç tweet attı.
Daha önce “halkın kripto parasının” Mars‘ta resmi para birimi olabileceğini öne süren Musk’a göre, bu büyük sahipler Dogecoin‘in ana para birimi haline gelmesinin önünde duran tek şey.
“Büyük Dogecoin sahipleri coinlerinin çoğunu satarsa, tam desteğimi alacak. Tek gerçek mesele çok fazla konsantrasyon, ”
“Hesaplarını iptal ederlerse tam anlamıyla gerçek $ ödeyeceğim.”
Dijital cüzdanların analizi, sadece bir kişinin dolaşımdaki 128 milyar Dogecoin (DOGE) tokeninin dörtte birinden fazlasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 36 milyardan biraz fazla Dogecoin bakiyesi bugünün fiyatlarında yaklaşık 2 milyar doların üzerinde.
Elon Musk‘ın tweet’lerine yanıt veren bir Dogecoin savunucusu şöyle yazdı: “Balinalar burada Elon’un ültimatomunu düşünmek zorunda kalacak. Uyarlarsa, Dogecoin internetin para birimi olur. Paralarını birden fazla cüzdana dağıtarak ‘hile yaparlarsa’ o zaman Elon’un desteğini kaybederler. Balinalar için kolay karar. Doğru şeyi yapmak.”
Musk, bu tweet’e “Evet … şimdilik düşük, uzun vadede yükselir” yazarak yanıt verdi.
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Dogecoin nasıl bu seviyeye geldi?
Dogecoin‘in son fiyat artışı, yılın başında 0,01 doların altındayken geçen hafta 0,08 doların üzerinde bir seviyeye yükseldi. Geçen haftadan bu yana 0,06 dolara düştü. Buna rağmen 8 milyar dolara yakın bir piyasa değeri ile dünyanın en değerli 13. kripto para birimi olmaya devam ediyor.
Fiyatı kısmen, Tesla‘nın bir kripto para birimine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmış olmasıyla ve Elon Musk tarafından paylaşılan tweetler sayesinde yükseldi.
Musk, Clubhouse uygulamasındaki son soru-cevap oturumunda “En eğlenceli sonuç genellikle en olası olanıdır” dedi. “Muhtemelen en eğlenceli ve en ironik sonuç, Dogecoin’in gelecekte Dünya’nın para birimi haline gelmesi olacaktır.”
Kripto paralar ile ödeme almayı kabul eden online mağazalar artıyor. Dogecoin‘in bu mağazalarda ödeme yöntemi olması için ise daha fazla yol alması gerekiyor.
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