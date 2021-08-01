Blok zincir teknolojisinin en son ve ilgi çekici ürünü olan NFTler, bir diğer adıyla eşsiz tokenlar yatırımcı çevresinden ilgi görmeye devam ettikçe kripto para piyasasındaki en ilginç gelişmelere tanık olmaya da devam ediyor. Piyasaya ilk çıktıkları zaman çoğunlukla “sanat” etrafında dönen NFTler artık çok daha farklı alanlara yayılmış durumda. Öyle ki artık bir “Aşk” içeren NFT bile var. Polonyalı bir influencer NFT şeklinde “Aşk” sattı ve 250.000 dolar kazandı.

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NFT furyasında şu ana dek belki de en ilginç içeriğe şahit olundu. 26 yaşındaki Polonyalı bir influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde sattığını açıkladı. NFT şeklinde aşk 250.000 dolara satıldı ve şanslı alıcı, influencer ile bir randevuya çıkacak.

Marta Rentel (@martirenti) isimli influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde 250.000 dolara satarak piyasadaki en ilginç işlerden birinin altına adını yazdırdı. Satış hakkında konuşan Rental, fiziksel aşkını satmadığını açıkladı. Ama daha çok çevrimiçi kişiliğinin sevgisini satıyordu. Rental, “İnternetteki hiçbir şey fiziksel değildir” dedi. “Çevrimiçi kişiliğimin bir parçası.” diye ekledi.

26 yaşındaki Polonyalı influencer, Instagram’da 600.000’den fazla takipçiye sahip. Instagram’da Marti Renti olarak tanınan influencer dünyada duyguları simgeleyen ilk kişi olmak istediğini söylüyor. Rentel, aşkın fiziksel aşk, platonik aşk ve en önemlisi dijital aşk olarak ayrılabileceğine inanıyor.

Rentel, NFT’nin satışını doğruladı ancak kimin satın aldığını da bilmediğini ekledi. Alıcının kimliği, etkileyici ile tarihe kadar bilinmeyen kalacak gibi görünüyor.