Kripto Para
Polonyalı bir influencer NFT şeklinde “aşk” sattı!
Blok zincir teknolojisinin en son ve ilgi çekici ürünü olan NFTler, bir diğer adıyla eşsiz tokenlar yatırımcı çevresinden ilgi görmeye devam ettikçe kripto para piyasasındaki en ilginç gelişmelere tanık olmaya da devam ediyor. Piyasaya ilk çıktıkları zaman çoğunlukla “sanat” etrafında dönen NFTler artık çok daha farklı alanlara yayılmış durumda. Öyle ki artık bir “Aşk” içeren NFT bile var. Polonyalı bir influencer NFT şeklinde “Aşk” sattı ve 250.000 dolar kazandı.
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NFT furyasında şu ana dek belki de en ilginç içeriğe şahit olundu. 26 yaşındaki Polonyalı bir influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde sattığını açıkladı. NFT şeklinde aşk 250.000 dolara satıldı ve şanslı alıcı, influencer ile bir randevuya çıkacak.
Marta Rentel (@martirenti) isimli influencer, aşkını dijital olarak NFT şeklinde 250.000 dolara satarak piyasadaki en ilginç işlerden birinin altına adını yazdırdı. Satış hakkında konuşan Rental, fiziksel aşkını satmadığını açıkladı. Ama daha çok çevrimiçi kişiliğinin sevgisini satıyordu. Rental, “İnternetteki hiçbir şey fiziksel değildir” dedi. “Çevrimiçi kişiliğimin bir parçası.” diye ekledi.
26 yaşındaki Polonyalı influencer, Instagram’da 600.000’den fazla takipçiye sahip. Instagram’da Marti Renti olarak tanınan influencer dünyada duyguları simgeleyen ilk kişi olmak istediğini söylüyor. Rentel, aşkın fiziksel aşk, platonik aşk ve en önemlisi dijital aşk olarak ayrılabileceğine inanıyor.
Rentel, NFT’nin satışını doğruladı ancak kimin satın aldığını da bilmediğini ekledi. Alıcının kimliği, etkileyici ile tarihe kadar bilinmeyen kalacak gibi görünüyor.
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Kripto Para
Güney Kore 11 kripto para borsasını kapatıyor!
Kripto para piyasasının geneli ağustos ayına girerken yatay bir hareket seyrediyor. Bitcoin’in uzun zamandır beklenen yükseliş hareketine geçmesi ve 40 bin dolar seviyesinde tutunmayı başarması ile beraber temmuz ayını olumlu sonlandıran yatırımcılar, ağustos ayında bu yükselişin devam etmesini bekliyor. Bu sırada son zamanların artan düzenleyici baskısı da yeniden gündeme geldi. Güney Kore 11 kripto para borsasını kapatıyor. The Korea Herald tarafından paylaşılan bir habere göre Güney Kore’de faaliyet göstermekte olan 11 kripto para borsası, ülkenin finansal düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından kapatılacak. Detaylar haberimizde.
Bilindiği üzere kripto para piyasasında mayıs ayından beri oldukça fazla yüksek düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşü başlatan en büyük etkenler olarak Çin hükümetinden gelen baskılar ve Tesla’nın BTC ödemelerini durdurması olarak gösteriliyordu. Son zamanlarda Çin harici ülkelerin düzenleyici kurumları da kripto para piyasasına ve bu alanda faaliyet gösteren borsalara yönelik baskılar uygulamaya başladılar. (Bkz: İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!). Bu bağlamda en son gelişme de Güney Kore’den geldi. Gelen haberlere göre ülkenin en büyük mali düzenleyicisi olan düzenleyicisi Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), ülkede faaliyeti olan 11 kripto para borsasını yasadışı faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile kapatacak. Ülkede yakın zamanda kapanmış olan Darlbit ve Bitsonic gibi yerel borsaların yanına eklenecek olan borsaların net bilgileri henüz açıklanmadı. Ülkenin en büyük iki kripto para borsası Upbit ve Bithumb ise yasal gereklilikleri yerine getirdiklerinden ve müşterileri için gerçek isimli banka hesapları sundukları için düzenleyici kurum baskılarından kurtulan nadir borsalardan. Kara para aklama ve diğer başka türlü dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla 2018 yılından beri Güney Kore’de gerçek isim kaydı zorunlu halde.
Güney Kore, dünyada en çok kripto para yatırımı yapılan üçüncü ülke konumunda. Bu durum da ülkenin kripto alanına yönelik baskılarını artırmasına sebep oldu. Yakın zamanda ülkedeki borsaların Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) olarak kaydolmasını gerektiren düzenleme yasal hale getirilmişti. Bununla birlikte tüm kripto para borsalarının Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve Finansal İşlem Raporlama Yasası’nı da kabul etmesi istenmişti. Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Eun Sung Soo tarafından yapılan açıklamada da eylül ayına kadar bu gereklilikleri yerine getirmeyen borsaların kapatılacağı söylenmişti.
Düzenleyici kısıtlamalar ülkenin yerel kripto para borsalarının da ötesine geçiyor. Yabancı kripto para borsalarının da 24 Eylül tarihine kadar Kore Mali İstihbarat Birimi’ne (KFIU) kaydolması gerekiyor. Aksi takdirde borsaların faaliyetlerini durdurmak veya potansiyel olarak cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmak gibi riskleri var.
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Kripto Para
Fenerbahçe kripto parası için tarih geldi!
Kripto para birimleri gündelik yaşamın pek çok diliminde hızla benimsenirken, spor kulüpleri de bu trendin yakından takipçisi oluyor. Pek çok spor kulübü çeşitli iş birlikleri ile fan token, taraftar token gibi tokenlar çıkardığını duyurdu. Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor gibi kulüplerin sahip olduğu taraftar tokenların arasında bir yenisinin eklenmesi uzun süredir bekleniyordu: Fenerbahçe. Fenerbahçe ’nin kripto parası uzun zamandır tartışılan ve gelmesi beklenen bir gelişme idi. Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bu konuya yönelik açıklık getirdi.
Başkan Ali Koç, uzun zamandır beklenen Fenerbahçe kripto parası için bugün bir açıklama yaptı. Koç, projenin en geç 10 gün içerisinde start vereceğini bildirdi:
“En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız, imza töreniyle başlatıyoruz”
Ali Koç, Türkiye’nin kripto para işinde Avrupa’ya göre çok ilerde olduğunu, pek çok spor kulübünün kripto paralar ile ilgili stratejilerini hayata geçirdiğini ancak Fenerbahçe’nin bu konuda temkinli davranarak beklediğini ve bu yapmalarının da iyi olduğunu söyledi.
“Kripto para işi… Bahis işinde olduğu gibi Türkiye’de kripto işi Avrupa’dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa’dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın suredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe’yi bekliyor.”
Ali Koç, çıkarılacak olan kripto paranın kulüp için oldukça iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünüyor. Taraftar tokenların futbol camiasında tatlı bir rekabet alanı yarattığını ifade eden Koç, bu rekabet ile tüm kulüplerin kazanmasını istiyor.
“Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe’nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım.”
Başkan Koç ayrıca kulüp tarafından yapılmış resmi bir duyuru olmadıkça ‘Fenercoin’ adı altında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor.
“…
Kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe’nin kripto parasını satanlara inanmayın, üzülürsünüz. Hassas bir konu. Mevzuatı çıkmamış bir konu. Hukuken bir yere bağlayamadığınız için dolandırıcılık yapmak kolay, dolayısıyla mağduriyetler olur. Halihazırda bile hukuk departmanımız bu dolandırıcılıkla ilgili pek çok girişim başlatmış durumda.”
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