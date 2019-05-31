Cuma Raporu #52: Computex 2019, Huawei’nin dönüşü ve dahası

Cuma Raporu #52: Computex 2019, Huawei’nin dönüşü ve dahası

31 Mayıs, 2019 Cuma Raporu, VİDEO 0 yorum

Cuma Raporu #52 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #52 haberleri

Huawei’nin dönüşü

WIFI Birliği, Jedec, SD İttifakı ve Bluetooth SIG gibi ambargoya dahil olan kuruluşlar kararlarında geri adım adım. Ayrıca Google, Mate 20 Pro’yu tekrar Android Q betasına dahil etti.

Computex 2019 – AMD duyuruları

AMD Ryzen 3000 serisi, Computex 2019 kapsamında resmi olarak duyuruldu. Fuarın açılış konuşmasını yapan AMD CEO‘su Dr. Lisa Su, Zen 2 mikromimarisine sahip yeni işlemcileri gün yüzünde çıkardı.

Intel Core i9-9900KS modeli tanıtıldı

8 çekirdeği de 5.0 GHz saat hızında çalışan yeni işlemci, oyuncular için en iyisi vurgusu ile tanıtıldı.

ASUS duyuruları

ASUS Republic of Gamers (ROG), Computex 2019’da yeni oyuncu ürünlerini resmi olarak tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında ROG Theta ve Theta Electret oyuncu kulaklıkları; ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü; ROG Strix güç kaynakları; ROG Strix LC 120/240/360 RGB hepsi bir arada (AIO) sıvı soğutma sistemleri ve Aura Sync aydınlatma üzerinde yeni kontrol seçenekleri sunan Aura Creator (beta) uygulaması bulunuyor.

Dünyanın en virüslü bilgisayarı satılıyor

Dünyanın en tehlikeli ve kötü amaçlı yazılımlarıyla dolu bir dizüstü bilgisayarının açık arttırması 1,2 milyon dolardan kapanıyor.

ASUS Zenfone 6 selfie şampiyonu oldu

Asus‘un iki hafta önce tanıtılan yeni amiral gemisi telefonu Asus Zenfone 6 döndürülebilen ön kamerasıyla DxOMark listesinde zirveye oturdu.

Yeni iPod touch modeli tanıtıldı

iPod touch, yıllar sonra yenilenerek tekrar karşımıza çıktı. Apple, dört yıllık uzun bir aranın ardından seriyi güncellemiş oldu.

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