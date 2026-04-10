Tayvanlı çip üreticileri, yarı iletken üretim süreçlerinin devamlılığı için kritik öneme sahip olan hammadde ve enerji kaynaklarının tedarikinde yaşanan aksaklıklara karşı seslerini yükseltiyor. Özellikle son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler, küresel çip üretiminin merkezi olan Tayvan için stratejik bir uyarı niteliği taşıyor. Peki, teknoloji dünyasının lokomotifi konumundaki TSMC bu risklerden nasıl etkilenecek?

Tayvan üzerindeki enerji baskısı ve TSMC için hammadde güvenliği

Tayvan Yarı İletken Sanayii Birliği (TSIA), hükümete yönelik yaptığı son çağrıda, helyum ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi hayati kaynakların stratejik stoklarının oluşturulmasını talep etti. Özellikle Tayvan sınırları içerisinde faaliyet gösteren TSMC gibi devlerin, enerji kesintilerine karşı tahammülü bulunmuyor.

Bölgedeki enerji arzı, büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı sergiliyor. Mevcut verilere göre ada genelinde sadece 11 günlük LNG rezervi bulunuyor. Bu durum, elektrik ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını doğal gazdan karşılayan bir sanayi yapısı için oldukça kırılgan bir tablo çiziyor.

Hammadde tarafında ise durum daha da kritik görünüyor. Çip üretiminin her aşamasında, özellikle soğutma ve kimyasal temizleme işlemlerinde kullanılan helyum gazının bir yedeği bulunmuyor. Helyum stoklarının olmaması, TSMC fabrikalarındaki üretim hatlarının aniden durması riskini beraberinde getiriyor.

Stratejik kaynakların tedarikinde jeopolitik engeller

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında yaşanan çatışmalar, Hürmüz Boğazı’nın bloke edilmesine neden olmuştu. Bu durum, Katar gibi ülkelerden gelen sevkiyatların durmasına yol açarak Tayvan üzerindeki baskıyı artırdı. Yarı iletken üreticileri, envanterlerinin sadece birkaç hafta yetebileceği konusunda uyarıyor.

TSIA Yönetim Kurulu Başkanı ve TSMC Kıdemli Başkan Yardımcısı Cliff Hou, hükümetin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Hou, belirsizliklere hazırlıklı olmak adına kritik malzemelerin tedarik güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade ediyor.

Hou, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Hükümete, belirsizliklere hazırlanmak için enerji kaynaklarını ve kritik malzeme tedarikini çeşitlendirmeye devam etmemiz gerektiğini öneriyoruz. Birliğimiz, güvenlik ve yasal şartlar sağlandığı takdirde nükleer santrallerin yeniden açılmasını da destekliyor. İstikrarlı ve yeterli enerji, yarı iletken endüstrisinin gelişimi için son derece hayati bir öneme sahip.”

Kısa vadeli ateşkes kalıcı çözüm mü?

ABD ve İran arasında imzalanan iki haftalık geçici ateşkes, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına olanak tanıyor. Bu gelişme, Tayvan kıyılarına doğru yol alan hammadde gemileri üzerindeki baskıyı bir miktar azaltsa da tedarik zincirinin eski haline dönmesi zaman alacak gibi görünüyor.

Özellikle Katar’daki endüstriyel tesislerin saldırılar sonucu hasar görmüş olması, üretim kapasitesini olumsuz etkiliyor. Tayvan hükümetinin, sanayi devlerini korumak adına ABD ve Japonya’nın uyguladığı stoklama modellerini örnek alması bekleniyor. TSMC için bu stoklar hayati bir tampon bölge oluşturacak.

Teknoloji dünyası için adada üretilen çiplerin güvenliği, küresel ekonominin stabilitesi anlamına geliyor. Enerji politikalarındaki değişimler, küresel çip krizi riskinin geleceğini belirleyen en temel unsur olacak diyebiliriz. Sektör temsilcileri, gelecekteki olası çatışmaları da hesaba katan bir yol haritası bekliyor.

Bölgedeki nükleer enerji tartışmaları da bu bağlamda yeniden alevlenmiş durumda. Adanın 2025 yılında son nükleer santralini kapatmış olması, ithal enerjiye olan bağımlılığı artırmıştı. Şimdi ise TSMC ve diğer üreticilerin baskısıyla bu kararların yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelebilir.

Yarı iletken sanayisi, kesintisiz güç ve hassas gazların varlığıyla ayakta kalabiliyor. Bu noktada yapılan her türlü stratejik hata, sadece yerel değil, küresel bir teknolojik durgunluğa neden olma potansiyeli taşıyor. Tayvan hükümetinin bu çağrılara nasıl yanıt vereceği merakla takip ediliyor.

Jeopolitik dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bölgedeki bu hammadde baskısı, üretim tesislerinin coğrafi olarak çeşitlendirilmesi fikrini de daha sık tartışmaya açabilir. Ancak mevcut kapasitenin korunması, TSMC tesisleri için kesintisiz enerji akışından geçiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Enerji krizleri küresel teknoloji pazarını kalıcı olarak değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!