Huawei geri dönüyor: Wi-Fi ve SD konsorsiyumu geri adım attı!

Huawei, ABD hükümetinin vermiş olduğu kararlarla birlikte firma nezdinde çeşitli ticari yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Fakat ortaya çıkan son detaylar durumun Çin devinin lehine değişeceğini gösteriyor.

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Huawei, son iki haftadır çok büyük bir ticari savaşın içine düşmüş gibi gözüküyor. Süreç içerisinde neredeyse cihaz üretemeyecek duruma gelen akıllı telefon devi, son bilgilere göre süreci tersine döndürmeyi başardı. Amerikan ambargosunun yaptırımlarını uygulayan firmalar birer birer attıkları adımdan geri dönmeye başladılar.

Tehlikeli olduğu tabir edilen Çin devine sırtını dönmüş şirketler, firmayla tekrar iş birliği yapmaya hazır görünüyorlar. Bugün itibariyle, Huawei’nin resmi ortaklar listesine bakacak olursak WIFI Birliği, Jedec, SD İttifakı ve Bluetooth SIG gibi ambargoya dahil olan kuruluşlar kararlarında geri adım atmış gözüküyorlar.

Tüm bu şirketler; Google, Qualcomm, Intel gibi sektörde söz sahibi olanların Huawei‘yi kaderine terk ederken takip etmişlerdi. Çünkü açıkça Amerikan Devleti‘nin yönettiği yasalar ve yönetmelikler tarafından zorunlu tutuluyorlardı.

Huawei‘nin, yasal olarak faaliyetlerini sürdürmek için etkili bir yol bulduğunu veya ABD ile anlaşma evresine geçtiklerini ve resmileştirmeye çok yakın oldukları anlamına gelebilir.