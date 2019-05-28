Virüslü laptop 1,2 milyon dolardan satılıyor

Dünyanın en tehlikeli ve kötü amaçlı yazılımlarıyla dolu bir dizüstü bilgisayarının açık arttırması 1,2 milyon dolardan kapanıyor.

Samsung NC10 dizüstü bilgisayarda dünyanın en tehlikeli zararlı yazılımları çalışıyor. Bilgisayar üzerindeki 6 zararlı yazılımın toplamda 95 milyar dolarlık zarara sebep olduğu söylenmekte.

Cihaz, Çinli Guo O Dong tarafından yapılıyor. Virüslü laptop, kötü amaçlı yazılımlar ile teknik uzmanlık sağlayan siber güvenlik şirketi Deep Instinct ile ortaklaşa oluşturulan “Kaosun Kalıcılığı” başlıklı bir sanat projesi olarak tasarlanmış.

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Dizüstü bilgisayar da ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila ve BlackEnergy gibi kötü amaçlı yazılımları bulunuyor. Bu yazılımların her biri gerçek dünyaya zarar verme potansiyeline sahip olduğunu hatırlatmamız gerekiyor.

Açık arttırmaya çıkılan virüslü laptop tamamen izole edilmiş. Yani bilgisayar, internete bağlanamıyor ve açık arttırma sona erdiğinde de bağlantı noktaları tamamen devre dışı bırakılacak. Dünyanın en tehlikeli yazılımları yüklü olan dizüstü bilgisayarın mimarı Guo O Dong, gelecekte buna benzer çalışmalar ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.