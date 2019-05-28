ASUS Zenfone 6 Türkiye’de satışa çıkacak mı? (VIDEO)

ASUS Zenfone 6 modeli, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Hem tasarımı hem donanımı hem de fiyatıyla öne çıkan model birçok kişinin ilgi odağı oldu. Peki cihaz Türkiye’de satışa çıkacak mı? Bu videomuzda, ASUS Türkiye’nın mobil tarafını ilgilendiren son gelişmelerini konuştuk.

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ASUS Zenfone 6 özellikleri

Bu sefer tam ekran bir yapı ile gelen telefon, bunu döndürülebilir kamera sistemiyle sağlıyor. Zira telefonunn arka kamerası, gerektiğinde dönerek ön tarafa geliyor ve bu sayede aynı zamanda selfie kamerası olarak da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde DxOMark skoru alan bu kamera, şu ana kadarki en iyi selfie kamerası puanını almış durumda.

Cihazda tam ekran formunun yanı sıra Snapdragon 855 işlemci, 6 GB veya 8 GB RAM, 64/128 veya 256 GB depolama olarak diğer teknik özellikleri sıralanıyor.

ASUS Türkiye mobil bölümünde son gelişmeler

Aldığımız haberler doğrultusunda şu anda ASUS Türkiye’nin mobil bölümünün başında herhangi biri yok. Bunu çok büyük ihtimalle şirketin en azından şimdilik ülkemizde akıllı telefon pazarından çıktığı şeklinde yorumlayabiliriz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Zenfone 5 modelleri, ülkemizde resmi olarak satışa çıkmıştı.

Tüm bu durumlar yüzünden, ASUS Zenfone 6’nın ülkemizde satışa çıkmasını beklemiyor.