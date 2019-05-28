iPod touch, yenilenen özellikleriyle tanıtıldı!

iPod touch, yıllar sonra yenilenerek tekrar karşımıza çıktı. Apple, dört yıllık uzun bir aranın ardından seriyi güncellemiş oldu.

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Yeni iPod touch özellikleri neler?

Yenilenen touch serisi, Apple‘ın 2016’da piyasaya sürdüğü iPhone 7‘lerde kullanılmış olan A10 Fusion işlemcisiyle birlikte geliyor. 2019 model iPod‘larda günümüz standartlarına göre oldukça küçük olan 4 inçlik LCD panel tercih edilmiş.

1.599 TL’den başlayan satış fiyatıyla listelenen cihazın ön tarafında 1,2 MP, arka tarafında ise 8 MP kamera ve üç farklı depolama seçeneği sunuluyor. Ayrıca cihazda, 3,5 milimetrelik kulaklık girişi ve fiziksel ev butonu gibi serinin süregelen özelliklerini devam ettiği göze çarpıyor.

Fiyatlar ne durumda?

Apple, yenilenen iPod Touch‘ı sessiz bir şekilde duyurduktan sonra, cihaz Apple Store’da yerine almış oldu.

Pembe, gümüş, uzay grisi, altın, mavi ve (PRODUCT)RED™ olmak üzere 6 farklı renk seçeneği bulunan cihazın Türkiyedeki fiyatları ise şu şekilde:

iPod touch (2019)

32 GB Hafıza: 1,599 ₺

128 GB Hafıza: 2,499 ₺

256 GB Hafıza: 3,399 ₺