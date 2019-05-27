AMD Ryzen 3000 serisi tanıtıldı

AMD Ryzen 3000 serisi, Computex 2019 kapsamında resmi olarak duyuruldu. Fuarın açılış konuşmasını yapan AMD CEO‘su Dr. Lisa Su, Zen 2 mikromimarisine sahip yeni işlemcileri gün yüzünde çıkardı.

Tanıtılan işlemciler arasında tam 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X işlemcisi tepe modeli olarak karşımıza çıkarken, tabii ki daha genele hitap edecek farklı modeller de buluunuyor.

AMD Ryzen 3000 serisinin amiral gemisi: Ryzen 9 3900X

Yeni seride ilk kez Ryzen 9 markasını görüyoruz. Şirketin yeni amiral gemisi işlemcisi olan Ryzen 9 3900X modelinde 12 çekirdek ve 24 izlek olan bir yapı söz konusunda. Baz frekans hızı 3.8 GHz olan işlemci turbo ile 4.6 GHz‘e kadar çıkabiliyor. Ayrıca 105W TDP değeri olan işlemcinin fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.

Ryzen 9 3900X modeli önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak bir soğutucu ile gelecek. Ayrıca şirket bu işlemciyi, 1199 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatı olan Intel Core i9-9920X modeliyle kıyaslıyor.

Ryzen 7 modelleri neler?

3000 serisi için duyurulan Ryzen 7 modellerine baktığımızda ise karşımıza sekiz çekirdekli modeller çıkıyor. Şirket bu noktada Ryzen 7 3800x ve 3700X işlemcilerini duyurdu.

İlk olarak Ryzen 7 3800X modelinden başlayacak olursak sekiz çekirdekli olan model baz hızda 3.6 GHz, turbo hızında ise 4.4 GHz frekans hızı sunuyor. İşlemcinin belki de en dikkat çekici noktası ise sadece 65W TDP değerine sahip olması. Kağıt üzerinde, bu işlemcinin x86 masaüstü performans işlemcileri arasında en verimli model olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat olarak da işlemcinin 329 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Ryzen 7 3800X modeline baktığımızda ise yine 8 çekirdek ve 16 izlek yapıda karşımıza çıkan işlemci temel hızda 3.9 GHz saat hızına, turbo hızında ide 4.5 GHz saat hızında çalışıyor. İşlemcinin 105W TDP değerine sahipken, tavsiye edilen satış fiyatı 399 dolar.

Bütçe dostu yeni Ryzen 5 modelleri

AMD Ryzen 3000 serisinin fiyat olarak bütçe dostu seçenekleri ise tabii ki Ryzen 5 serisi olacak. Şirket yeni Ryzen 5 3600 ve 3600X işlemcilerini duyurdu.

Her iki işlemci de 6 çekirdek / 12 izlek yapısında. Saat hızı noktasında Ryzen 5 3600 modelinde baz hız 3.6 GHz iken, turbo hızı 4.2 GHz olarak sıralanıyor. Daha performanslı olan model 3600X‘e baktığımızda ise bu değerler 3.8 GHz ile 4.4 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Ryzen 5 ailesinin yeni modellerinin fiyatları ise 199 dolar ve 249 dolar.