NASA’nın Ay’ın etrafından dolaşacak olan ekibi, büyük fırlatış öncesinde oldukça ilginç bir deneyim yaşadı. Karantina sürecinde olan dört astronot, başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling’in yer aldığı heyecan verici bir yapımı izleme fırsatı buldu. Peki, Ay yolculuğu öncesinde ekip üzerinde nasıl bir etki bıraktı bu film?

Artemis 2 astronotları ve Project Hail Mary filmi bağlantısı

Artemis 2 ekibinin fırlatma öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla izlediği Project Hail Mary isimli bu yapım, bilim kurgu meraklılarının yakından tanıdığı Andy Weir’in romanından uyarlandı. Astronotlar Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover ve Jeremy Hansen, Ay görevi için Houston’da karantinadayken bu özel gösterime ulaştı. Amazon MGM Studios tarafından sağlanan özel bir bağlantı sayesinde ekip, aileleriyle birlikte bu kozmik macerayı izleyerek vakit geçirdi.

Bilim kurgu dünyası ile gerçek uzay keşiflerinin kesiştiği bu nokta, astronotlar için önemli bir moral kaynağı oldu. Project Hail Mary, insanlığı tehdit eden bir mikrobu durdurmak için derin uzaya giden bir öğretmenin hikayesini konu alıyor. Bu temanın, gerçek bir derin uzay görevine hazırlanan NASA ekibi için anlamı oldukça büyük. Bu tür yapımlar, astronotların psikolojik hazırlık sürecine katkı sağlıyor.

Film içerisinde Ryan Gosling’in canlandırdığı Ryland Grace karakteri, imkansız görünen bir görevi başarmak için büyük fedakarlıklar yapıyor. Astronotlar, bu kurgusal hikayede kendilerinden ve içinde bulundukları durumdan pek çok parça bulduklarını belirttiler. Bilim kurgu eserlerinin, bilim insanlarına ve kaşiflere ilham verme gücü burada bir kez daha kanıtlanmış oluyor.

Astronotlardan filme tam not

Kanada Uzay Ajansı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan astronot Jeremy Hansen, bu deneyimi şu sözlerle anlattı: “Hepimiz çok şanslıydık. Karantinadayken ‘Hail Mary’yi izleme şansımız oldu. Kendi uzay maceramıza hazırlanırken, evde ailelerimizle birlikte bu filmi izlememiz için gönderilen bağlantı bizim için büyük bir sürprizdi.”

Hansen, kurgu ile gerçeklik arasındaki etkileşime de dikkat çekerek ekledi: “Ryan’a şunu söylemek isterim ki, bazen sanat bilimi, bazen de bilim sanatı taklit ediyor. Filmde harika bir iş çıkarmış. İnsanların bu rollere bürünerek ne yapılabileceğini göstermesi ilham verici. İnsanlığı kurtarmak için neler yapıldığını anlayan birini görmek olağanüstüydü. Hepimiz bu filmin gerçekten moral verici ve ilham verici olduğunu düşündük.”

Artemis 2 görevi boyunca Ay çevresinde tur atan ekip, bu başarılı film aracılığıyla verilen umut ve iş birliği mesajından derinden etkilendi. Teknik personelin bu tür yoğun görevler öncesinde zihinsel olarak rahatlaması, görev başarısı açısından kritik bir öneme sahip. Özellikle 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen bu görevde, ekibin motivasyonu en üst seviyede tutulmaya çalışılıyor.

Özel gösterimin yanı sıra, başrol oyuncusu Ryan Gosling de ekip için özel bir mesaj kaydetti. Gosling mesajında, astronotların tarihin en uzak mesafesine gidecek ilk insanlar olacağını hatırlatarak onlara iyi dileklerini iletti. Ünlü aktör şunları söyledi: “Artemis 2 astronotları gerçek anlamda uzaya gidiyor ve tarihteki tüm insanlardan daha uzağa seyahat edecekler. Tüm iyi dileklerimizi ekibe gönderiyoruz.”

Ay’ın karanlık yüzünü geçerek rekor kıran Artemis 2 uzay aracı, şu anda Dünya’ya dönüş yolunda ilerliyor. Orion kapsülünün 10 Nisan Cuma günü San Diego açıklarına inmesi bekleniyor. Bu görev, insanlığın Ay’a yeniden ayak basma hedefindeki en kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. Bilim kurgu sineması, gerçek keşiflere eşlik etmeye devam ediyor.

