ASUS ROG, Computex 2019’da yeni oyuncu ürünlerini tanıttı

ASUS Republic of Gamers (ROG), Computex 2019’da yeni oyuncu ürünlerini resmi olarak tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında ROG Theta ve Theta Electret oyuncu kulaklıkları; ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü; ROG Strix güç kaynakları; ROG Strix LC 120/240/360 RGB hepsi bir arada (AIO) sıvı soğutma sistemleri ve Aura Sync aydınlatma üzerinde yeni kontrol seçenekleri sunan Aura Creator (beta) uygulaması bulunuyor.

ROG Theta: 7.1 özellikleri

ROG Centruion modelinin izinden giden ROG Theta, sekiz ayrı sürücü ve sektörün ilk sanal subwoofer’ı ile 7.1 çevresel sesleri doğrudan oyunculara sunuyor. Sanal subwoofer’larla desteklenen ASUS Essence sürücüleri, derin baslarla birlikte çevreleyici bir ses ortamı vadediyor.

Theta ayrıca, sektördeki bir başka ilk olan, yapay zeka destekli gürültü önleyicili mikrofona sahip. 50 milyon farklı sesi tanımlayıp önlemek için makine öğrenimi tekniklerinden yararlanan ürün, kullanıcının konuşmalarını tespit edip koruyarak oyun içinde net iletişim kurulmasını sağlıyor. ESS SABRE9601 dörtlü amplifikatör ve üst seviye ROG anakartlarda kullanılan özel ayarlı 7.1 DAC ile ev sineması sınıfı çıkış elde eden Theta, kayıpsız ses deneyimi sunuyor.

ROG Theta Electret özellikleri

Şirketin Computex 2019 kapsamında tanıttığı ikinci oyuncu kulaklığı olan ROG Theta Electret, yüksek doğruluklu “elektret” sürücüler ile dinamik subwoofer’ları birlikte sunarak her tür kullanım senaryosunda üstün ses kalitesi vadediyor. Gerçekçi stereo sesler güçlü ve etkili baslarla destekleniyor.

Ses tutkunları düşünülerek geliştirilen Theta Electret, Hi-Fi kalitesi sağlıyor. Gümüş kaplama bakırdan üretilen 3,5 mm bağlantı kablosu, yüksek frekanslı ses üretimini destekliyor ve tüm ses türlerinde mükemmel doğruluk sunuyor. 3,5 mm – 6,3 mm jak adaptörüyle birlikte gelen Theta Electret’i, Hi-Fi sistemlere bağlamak da mümkün. TeamSpeak ve Discord sertifikalı entegre boom mikrofon da bulunan bu yeni kulaklık, oyun içi net iletişim sağlıyor.

ROG Strix XG17 özellikleri

240 Hz yenileme hızına sahip ilk taşınabilir oyuncu monitörü ünvanına sahip model, 17,3 inç boyutunda Full HD IPS ekran kullanıyor. Micro HDMI ve Type-C bağlantılarına sahip olan bu taşınabilir monitör, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle de dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü.

Yalnızca 800 gram ağırlığındaki Strix XG17, dahili pili sayesinde tek bir şarjla üç saate kadar 240 Hz performansı sergileyebiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde çabucak yeniden kullanmaya başlayabileceğiniz monitör, bir saat şarj edildikten sonra 2,7 saat çalışabiliyor.

ROG Strix 750W Gold ve 650W Gold

ROG Strix serisi güç kaynakları oyunculara üst düzey performans sunuyor. Dev ROG soğutma blokları ve 13 mm eksen teknolojili fanlara sahip 750 W ve 650 W modellerden oluşan seri, serin ve sessiz çalışıyor.

Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti için temel oluşturuyor. Strix güç kaynakları bu sayede 80 PLUS® Gold sertifikasını da taşıyor. Oyuncular sonuç olarak, en yoğun oyunlara dayanabilecek, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağına kavuşuyor.

ROG Strix LC 120/240/360 RGB

ROG Strix LC soğutucular, sorun çıkarmayan kapalı döngü ile yüksek performanslı sıvı soğutma sağlıyor. Hız aşırtmaya hazır Intel Core veya AMD Ryzen işlemcilerinden en yüksek değeri almak isteyen kullanıcılar bu soğutucularla mükemmel seçeneklere kavuşuyor.

ASUS bu seriyi 120, 240 ve 360 mm boyutlarındaki adreslenebilir RGB fanlarla renkli bir tarz yaratmaya imkân tanıyan yeni modellerle genişletiyor. Adreslenebilir RGB’lere sahip, ROG tasarımı radyatör fanları, hava akışını ve statik basıncı optimize ediyor ve akustiği geliştiriyor. Millerdeki ROG çıkartmaları da ekstra bir tarz katıyor.

Aura Creator (beta) nedir?

Computex 2019’da ilk kez duyurulan ASUS Aura Creator (beta), kişiselleştirilmiş RGB aydınlatma kavramını bir adım ileriye taşıyor. Kullanıcılar bu uygulama ile Aura Sync uyumlu cihazlarda benzersiz LED gösterileri düzenleyebiliyor. ROG yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen bu yeni efekt düzenleme programı, kullanıcılara sistem aydınlatması üzerinde tam yaratıcı kontrol sunuyor. Kullanışlı arayüz kişiselleştirme için şaşırtıcı derecede geniş seçenekler sunarak, amatörlere kolaylık sağlıyor, tecrübeli tasarımcılara ise güçlü bir araç sunuyor.

ROG standında, Aura Creator (beta) ile tasarlanan ve kontrol edilen ışık gösterilerine sahip iki demo oyun sistemi yer alıyor. Bunlardan ilki, güçlü ROG Strix Scar III dizüstü bilgisayar ile oluşturulan bir sistem. Karmaşık bir RGB düzeni; ROG Delta oyuncu kulaklığı, ROG Gladius II Origin optik oyuncu faresi ve ROG Balteus Qi RGB mouse pad üzerinde devam ediyor. Diğer sistem ise en yeni 3. Nesil Ryzen işlemcileri destekleyen ROG Strix X570-E Gaming anakarta sahip bir masaüstü bilgisayar.

Her iki sistem de Aura Creator ile Aura Sync aydınlatmanın nasıl bir adım ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Kullanıcılara zengin ayrıntılara sahip çok katmanlı ve benzersiz efektler oluşturma özgürlüğü veren bu yazılım gerçek zamanlı yönetim ve uygulama olanaklarıyla da sonsuz aydınlatma olasılıkları sunuyor.