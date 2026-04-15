Akıllı temizlik teknolojileri alanındaki yenilikçi ürünleriyle tanınan Roborock, Nisan ayına özel yeni bir kampanya dönemi başlatıyor. Teknoloji meraklılarının ve evini akıllı cihazlarla donatmak isteyenlerin ilgisini çekecek bu kampanya, hem fiziksel mağazaları hem de popüler online alışveriş platformlarını kapsıyor.

Roborock akıllı temizlik kampanyasının detayları belli oldu

Roborock, başlattığı yeni kampanya ile kullanıcıların temizlik deneyimini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Sınırlı bir süre için geçerli olacak fırsatlar, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak dikey ve robot süpürge kategorilerinde yoğunlaşıyor.

Mağazalara özel dikey süpürge fırsatları

Kampanya kapsamında 15-17 Nisan tarihleri arasında teknoloji marketlerinde özel avantajlar sunulacak. Dikey süpürge arayışında olan kullanıcılar, MediaMarkt, Vatan ve Teknosa mağazalarında Roborock ürünlerine özel indirim ve tekliflerden yararlanabilecek.

Online kanallarda robot süpürge indirimleri

Fiziksel mağazalarla eş zamanlı olarak online kanallarda da hareketlilik yaşanacak. Yine 15-17 Nisan tarihlerinde Hepsiburada ve Trendyol üzerinden yapılacak alışverişlerde, seçili robot süpürge modellerinde özel kampanyalar geçerli olacak.

Kullanıcıların bu avantajlı fiyatlardan faydalanabilmesi için kampanya dönemini yakından takip etmesi gerekiyor. Roborock tarafından yapılan açıklamaya göre, hem mağaza hem de online kampanyaları belirli bir tarih aralığında ve sınırlı stoklarla geçerli olacak.