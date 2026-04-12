Samsung telefon kullanıcıları, son günlerde cihazlarının bir anda hayalet yöneticiler tarafından ele geçirilmesi şokuyla sarsılıyor. Birçok kişi, telefonunu fabrika ayarlarına döndürdükten sonra bir daha kullanamadığını belirtiyor. Peki, güvenliğiyle övünen bu Samsung telefon modellerinde neden böyle bir sorun yaşanıyor?

Samsung telefon sahiplerini hapseden Numero LLC tuzağı

Samsung telefon modellerinde yaşanan bu kilitlenme vakaları, genellikle fabrika ayarlarından hemen sonra kurulum ekranında ortaya çıkıyor. Kullanıcılar Wi-Fi bağlantısını kurar kurmaz Bu Galaxy S22 Ultra özel değil uyarısı veren bir Knox ekranıyla karşılaşıyor. Bu ekranda, cihazın Numero LLC isimli bir şirket tarafından yönetildiği ve tüm verilerin izlenebileceği uyarısı yer alıyor.

Durumun en korkutucu tarafı, bu kilitlenmenin cihazın donanımsal kimliği olan IMEI üzerinden yapılması. Samsung sunucuları, cihaz kurulum isteği gönderdiğinde bu numaranın bir kuruluşa ait olduğunu doğruluyor. Bu yüzden kullanıcılar ne kadar sıfırlama yaparsa yapsın, Samsung telefon her seferinde yeniden kilitleniyor ve kurulumun tamamlanmasına izin vermiyor.

Cihazlar nasıl kullanılmaz hale geliyor?

Teknik açıdan bakıldığında bu durum, Samsung’un kurumsal yönetim sistemi olan Knox Suite altyapısının kötüye kullanılmasından kaynaklanıyor. Yetkisiz kişilerin veya kötü niyetli bayilerin, rastgele IMEI numaralarını kendi kurumsal portallarına ekledikleri tahmin ediliyor. Bu da Samsung telefon güvenliğinin en güçlü olduğu nokta olan donanımsal kök dizininin, kullanıcı aleyhine bir engele dönüşmesine neden oluyor.

Birçok uzman, bu durumun kaynağının üçüncü taraf ekran kilidi kırma servisleri olabileceğini söylüyor. Bu servislerin topladığı veriler, daha sonra cihazları uzaktan kilitlemek için kullanılıyor olabilir. Eğer sizin de bir Samsung telefon modeliniz varsa, bilinmedik servislerden yazılım desteği almamak cihaz sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu tarz Knox kilitlenmesi durumları, donanımsal bir engel oluşturduğu için yazılımla çözülemiyor.

Mağdur olan kullanıcılar şu an Samsung desteği ile teknik ekipler arasında mekik dokuyor. Şirket yetkilileri bu kayıtları silmek için yeterli yetkiye sahip olmadıklarını söylerken, kullanıcılar faturası kendilerine ait olan Samsung telefon cihazlarını kullanamamakla karşı karşıya kalıyor. Çözüm şimdilik resmi bir güncelleme veya sunucu tarafında yapılacak bir kayıt düzeltmesi beklemek gibi görünüyor.

