Cuma Raporu #45: Galaxy A80, iPhone satışlarında düşüş ve dahası!

Cuma Raporu #45 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cuma Raporu #45 haberleri

“iPhone satışlarında düşüş artarak devam edecek” – J.P Morgan ve diğer yatırım bankaları, iPhone satışlarındaki düşünün devam etmesini bekliyor.

DJ Koh, Huawei’ye gönderme yaptı – Samsung CEO’su şirketin akıllı telefon pazarında önümüzdeki 10 yıl daha lider olacağını söyledi

Kara delik ilk kez fotoğraflandı – Olay Ufku Teleskobu ile birlikte ilk kez bir kara delik fotoğrafı elde edildi

Galaxy A80 modeli tanıtıldı – Tam ekran yapısıyla dikkat çeken telefon, kızaklı yapı ve döndürülebilir kamera ile geliyor.

WikiLeaks kurucusu tutuklandı – Bir süredir Ekvator büyükelçiliğinde yaşayan Julian Assange, İngiltere’de tutuklandı.

Qualcomm üç yeni işlemci tanıttı – Şirket Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G işlemcilerini duyurdu.

Milyonerin Battle Royale hayali – İsmi açıklanmayan bir milyoner, özel adada 100 kişiyle Battle Royale oynamak istiyor.