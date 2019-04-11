WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange tutuklandı

Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange, Londra’da Ekvador büyük elçiliğinde tutuklandı.

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Ekvador: “Sınıra ulaştı”

Julian Assange, yedi yıl önce cinsel saldırı davasıyla İşveç’e iadesini önlemek için Ekvador büyükelçiliğine sığındı. Ekvador Başkanı Lenin Moreno, uluslararası sözleşmelerin ihlallerinden sonra Assange’nin sığınma haklarını geri çektiğini açıkladı. Sonrasında ise Met Polisi, Assange’nin mahkemeye teslim olmadığı için şu an tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Sajid Javid bir tweetinde: “Julian Assange‘in şu anda polis nezaretinde olduğunu ve İngiltere’de haklı bir adaletle karşı karşıya olduğunu doğrulayabilirim.” Dedi.

47 yaşındaki Assange, 2012’den bu yana Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinde sığınıyordu. Bu sığınmanın nedeni İsveç tarafından açılan tecavüz davalarıydı. Ayrıca birçok Wikileaks belgelerinde de davaları bulunuyordu. Tüm bunların ardından Ekvador Başkanı, Assange’nin davranış konusunda sınıra ulaştığını belirterek, son olay olan Ocak 2019’da gerçekleşen WikiLeaks’in Vatikan belgelerini sızdırdığını öne çıkardı. Ayrıca bu ve diğer yayınların, Assange’ın hala WikiLeaks ile bağlantılı olduğu ve bu nedenle diğer devletlerin iç işlerine müdahale etme konusundaki şüpheleri olduğunu doğruladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Alan Duncan, tutuklamanın “iki ülke arasında kapsamlı diyalog” ile yapıldığını söyledi.